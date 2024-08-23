荷兰大奖赛：拉塞尔升至第一，维斯塔潘无缘前四
梅赛德斯与迈凯伦在赞德弗尔特晴空万里下进行的FP2里占据前四名
George Russell, Mercedes F1 W15
Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images
乔治·拉塞尔在荷兰大奖赛第二节自由练习里占据时间榜头名，但奥斯卡·皮亚斯特雷仅以0.061秒之差列第二。
虽然本阶段赞德弗尔特晴空万里，但是大风依然消停。而在因为下雨错过了第一节练习的前半段之后，所有车队都在下午赛道绿灯亮起后倾巢而出，而且直接用上本周末最软配方的轮胎。
本阶段过半时，拉塞尔用软胎做出的1分10.702秒，快于其他所有赛车，让他排在时间榜第一位。皮亚斯特雷同期做出1分10.763秒，紧随其后。而刘易斯·汉密尔顿也相差队友0.111秒，位于第三，领先前一节最快的兰多·诺里斯。
当梅赛德斯与迈凯伦的四辆赛车交错时，过去三年保持主场全胜的马克斯·维斯塔潘列第四，与拉塞尔的标杆时间相差0.284秒，但领先余下赛车0.3秒以上。
阿斯顿·马丁成为全场第四快的车队，由费尔南多·阿隆索以第六名结束当天的练习，但RB车手角田裕毅只落后西班牙人0.017秒。凯文·马格努森名列第八，帮助哈斯在连续两节练习里进入前十，而且排在法拉利的查尔斯·莱克勒克身前。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本位居第十。
塞尔吉奥·佩雷兹在周五的两节练习里都排名前十开外，而且与维斯塔潘有不小的差距。前一节位居第十的周冠宇，在本阶段完成33圈后第16位，领先回到赛车里的队友瓦尔特利·博塔斯0.262秒。不过，中国小将因为“不安全释放”将被赛会干事调查。当时驾驶RB赛车的丹尼尔·里卡多正在维修区行车道内行驶，索伯机械师放出24号赛车，警觉的澳大利亚人在还有一段距离时刹车，避免了险情。尽管如此，赛会干事注意到了这起事件，将与涉及兰斯·斯特罗尔和阿尔本的另一起维修区事件一起进行调查。
卡洛斯·塞恩斯只完成了七圈，就因为变速箱故障而提前结束第二节练习的工作。本周末用到新套件的哈斯同样受挫，第一节练习排在前十的尼科·霍肯博格在一号弯失控后撞墙，仅仅跑了十圈。
相比之下，虽然拉塞尔和佩雷兹也都在一号弯遇到惊险时刻，但他们成功控制住赛车，并且从护墙边的一小段沥青路面回到赛道上。
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