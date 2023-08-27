荷兰大奖赛：乱战难阻维斯塔潘九连胜，周冠宇雨中退赛

夏休期后的第一场比赛在即将开始时，天空下起小雨，而且雨势快速变大。杆位发车的维斯塔潘领先进入一号弯，而第五位起步的费尔南多·阿隆索机敏地上升到前三名。

第一圈结束时已经大雨如注，第七位发车的塞尔吉奥·佩雷兹第一个进站换半雨胎，第15位开始比赛的周冠宇同样进站。随后，包括维斯塔潘在内的靠前赛车纷纷进站，但阿尔本、奥斯卡·皮亚斯特雷、瓦尔特利·博塔斯、尼科·霍肯博格、洛根·萨金特用软胎继续留在赛道上，哪怕不得不非常谨慎地驾驶。

这一轮混乱中，早早换上雨地轮胎的佩雷兹成为新的领跑者，而周冠宇处于全场第二。中国小将坚持在这个位置上，直到第七圈被维斯塔潘追上后在3号弯超过。

之后，随着雨势减小后赛道逐渐变干，一些赛车开始进站换干胎。周冠宇在第16圈紧随直接竞争对手进站，换上中性胎，出站后位列第六。此时，两辆红牛赛车换上软胎后，维斯塔潘领先队友，而阿隆索位居第三。

当比赛快要进入平稳阶段时，第16圈威廉姆斯的的洛根·萨金特在8号弯失控撞墙，导致安全车出现，并且带领到21圈结束。在此期间，位置落后的拉塞尔进站换上硬胎。比赛恢复后，更快的赛车在干地上开始往前追。72圈的比赛来到半程时，用中性胎并且必须管理轮胎的周冠宇掉出前十。

前半段的混乱过后，当领跑的红牛车手牢牢控制着局面时，积分区靠后位置的争夺异常激烈。处于第二位的佩雷兹换了一套软胎，维斯塔潘比他晚了4圈，但仍有拥有5秒多的优势。阿隆索在第48圈对红牛车手做出应对，但左前轮更换时遇到问题，花去8.3秒，让他落到第四，被先前已经第三停的塞恩斯超过。不过，两届世界冠军很快把差距缩小相到1秒内，并在第52圈从外线超过同胞，再次回到领奖台。

眼看比赛进入最后12圈时，厚厚的云层从海上飘来并且雨势很快加大。多名车手进站更换半雨胎，而佩雷兹在维修区通道入口右侧鼻翼蹭到围墙，这次换胎也耗时10.9秒。不仅如此，墨西哥人在出场后的下一圈经过一号弯冲出赛道后甩尾撞上护墙。虽然他还能掉头回到赛道，但被阿隆索夺取了第二。

此时倾盆大雨很快让赛道条件急剧恶化，发车区直道上已经出现大量积水，周冠宇刚换上的半雨胎已经无法正常工作，他的阿尔法·罗密欧C43赛车在一号弯里无法减速，车头直接撞进墙里。中国小将向车队报告平安并表示歉意，数据显示他遭受了19G冲击力，但平安无恙。几乎同时，博塔斯的另一辆C43赛车也在一号弯无法进弯，只能从缓冲路绕回，而汉密尔顿、角田也在同一地点遇险，赛会立即出示红旗中止比赛。

这意味着所有赛车回到红旗出现前第63圈的排名，佩雷兹的赛车不仅回到维修区得到维修，而且能够在比赛重新开始时回到第三位，但周冠宇因为已经退赛，无法再次加入争夺。

经过40多分钟的等待后，第65圈比赛在安全车带领下恢复，但第67圈才恢复绿旗，进行最后6圈冲刺争夺。但是没有任何戏码能够阻止维斯塔潘，他稳健地第一个冲过终点线。

正在奔向第三个世界冠军的荷兰人保持了主场全胜。而他在拿到本赛季个人第11场胜利时取得九连胜，追平了塞巴斯蒂安·维特尔保持的单赛季连胜最多纪录。同时，红牛也继续着本赛季的全胜势头。

不过，就在争夺重新开始时，赛会通报佩雷兹因为进站时超速而被罚时5秒。墨西哥人在最后几圈尝试攻击阿隆索，但没有成功。虽然他第三个完赛，但因为与身后第四名的皮埃尔·加斯利差距小于5秒，被法国人夺走领奖台最后一个位置。

加斯利在比赛刚开始同样果断地换上半雨胎，并且在安全车后保持在前五名。红旗出现前，法国人正好跃居卡洛斯·塞恩斯身前，为他自2021年阿塞拜疆大奖赛后再次获得前三名奠定了基础。佩雷兹则只能接受第四名。最后几圈，塞恩斯承受了来自汉密尔顿的压力，但成功守住位置后为法拉利取得第五名。

梅赛德斯遭遇了一场苦战，开场时无论靠前的乔治·拉塞尔还是中游的汉密尔顿，车队都没有及时召唤他们换半雨胎，以至于双双落到靠后的位置。拉塞尔索性换上硬胎，试图尽可能往前追。两名车手倾尽全力，汉密尔顿在红旗前处于第五，而拉塞尔位列第七。

比赛恢复后，拉塞尔与同样策略被大雨打乱的兰多·诺里斯展开激战，两辆赛车发生了碰撞，前者后轮爆胎，不得不回到维修区——最终最后一名完赛，让他失去了好不容易追来的积分。而从第一排发车的诺里斯，最终只能接受安慰性的第七名。

威廉姆斯为阿尔本采取了激进的策略，他不仅没有在比赛初下雨时更换半雨胎，而且一直用软胎坚持到第45圈才换中性胎。不过阿尔本成功避免了任何麻烦，为车队取得了4个积分。积分区的最后两个位置被奥斯卡·皮亚斯特雷和埃斯特班·奥康获得。

兰斯·斯特罗尔与积分区擦肩而过，名列第11位。尼科·霍肯博格成为最靠前的哈斯车手，排名第12位。代替受伤的丹尼尔·里卡多的廉姆·洛森，在第一次参加F1比赛就遭遇极端条件的情况下，尽管几乎全场隐形，但得以幸存并且获得第13名。

从维修区开始比赛的凯文·马格努森，在开场的乱局处于积分区，但因为在刹车时移动防守而受到黑白旗警告。不过在干地上，丹麦人排名不断下滑，最终名列第14位。博塔斯和角田分列第15、16位，后者因为引发早前与拉塞尔的碰擦而被罚5秒。

查尔斯·莱克勒克在比赛初的争夺中鼻翼端板和底板受损，他坚持到第41圈，最终法拉利决定让他退赛。