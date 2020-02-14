登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

范多恩与古铁雷兹出任梅赛德斯替补

shares
comments
范多恩与古铁雷兹出任梅赛德斯替补
By:
2020年2月14日 下午12:04

梅赛德斯确认2020赛季替补车手的角色将由当前电动方程式积分榜领头羊斯托弗·范多恩和墨西哥车手埃斯特班·古铁雷兹共同担任。

由于上赛季担任替补车手的埃斯特班·奥康已经加入了雷诺F1车队，卫冕冠军梅赛德斯不得不寻找其他车手来填补大奖赛期间的“板凳席”。去年的德国大奖赛期间，由于刘易斯·汉密尔顿身体不适，法国人做好了时刻出场的准备。

范多恩曾经代表迈凯伦参加了两个赛季F1比赛。当梅赛德斯从2019/20赛季开始正式参加电动方程式，他与2019赛季F2年度冠军尼克·德弗瑞组成搭档，代表“银箭”比赛。而三场比赛过后，比利时人正处于车手积分榜的第一名位置。

德国制造商在发布2020年F1赛车W11的同时，宣布了对范多恩的任命。不过，由于本赛季的电动方程式有多场比赛与F1“撞车”，在范多恩无法来到大奖赛现场的情况下，替补车手将由古铁雷兹出任。

现年28岁的墨西哥人曾经代表索伯和哈斯参加了59场大奖赛。去年他就在德国车队承担了一部分的模拟器驾驶工作，并且被任命为梅赛德斯电动方程车队的替补。

Next article
阿尔法·罗密欧新赛车在菲奥拉诺“破壳”

Previous article

阿尔法·罗密欧新赛车在菲奥拉诺“破壳”
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

比利时大奖赛

比利时大奖赛

10 6月 - 12 6月

Trending

1
Formula 1

阿尔法·罗密欧新赛车在菲奥拉诺“破壳”

2h

Latest videos

法拉利SF1000赛车发布 01:22
Formula 1

法拉利SF1000赛车发布

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版 33:51
Formula 1

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

Latest news

范多恩与古铁雷兹出任梅赛德斯替补
F1

范多恩与古铁雷兹出任梅赛德斯替补

阿尔法·罗密欧新赛车在菲奥拉诺“破壳”
F1

阿尔法·罗密欧新赛车在菲奥拉诺“破壳”

梅赛德斯发布W11开启新卫冕之旅
F1

梅赛德斯发布W11开启新卫冕之旅

雷诺与梅赛德斯“同意”奥康传递“情报”
F1

雷诺与梅赛德斯“同意”奥康传递“情报”

迈凯伦为MCL35揭幕
F1

迈凯伦为MCL35揭幕

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权