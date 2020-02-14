范多恩与古铁雷兹出任梅赛德斯替补

由于上赛季担任替补车手的埃斯特班·奥康已经加入了雷诺F1车队，卫冕冠军梅赛德斯不得不寻找其他车手来填补大奖赛期间的“板凳席”。去年的德国大奖赛期间，由于刘易斯·汉密尔顿身体不适，法国人做好了时刻出场的准备。

范多恩曾经代表迈凯伦参加了两个赛季F1比赛。当梅赛德斯从2019/20赛季开始正式参加电动方程式，他与2019赛季F2年度冠军尼克·德弗瑞组成搭档，代表“银箭”比赛。而三场比赛过后，比利时人正处于车手积分榜的第一名位置。

德国制造商在发布2020年F1赛车W11的同时，宣布了对范多恩的任命。不过，由于本赛季的电动方程式有多场比赛与F1“撞车”，在范多恩无法来到大奖赛现场的情况下，替补车手将由古铁雷兹出任。

现年28岁的墨西哥人曾经代表索伯和哈斯参加了59场大奖赛。去年他就在德国车队承担了一部分的模拟器驾驶工作，并且被任命为梅赛德斯电动方程车队的替补。