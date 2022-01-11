苹果将拍摄F1电影，布拉德·皮特领衔主演

据Deadline报道，苹果原创电影目前正与这一计划中尚未命名的好莱坞故事大片进行独家谈判来签订合约。布拉德·皮特在影片中饰演一名退役巨星车手，他将重出江湖指导一名年轻车手，并把握自己在赛道上获得荣耀的最后的机会。

苹果该项目的竞争对手包括亚马逊、迪士尼和奈飞，以及米高梅、派拉蒙、索尼和环球。苹果已确定会和皮特合作一部即将上映的惊悚片，片中另一位主演将是皮特在《11罗汉》和《阅后即焚》中的搭档乔治克·鲁尼。该片由乔·沃茨担任编剧，他最出名的作品是近期的《蜘蛛侠》系列。

这部F1新电影由《壮志凌云》传奇制片人杰瑞·布鲁克海默主导，《壮志凌云2：独行侠》导演约瑟夫·科辛斯基、编剧艾伦·克鲁格也将参与其中。布鲁克海默制作的上一部赛车主题电影是《霹雳男儿》（Days of Thunder）。这是一部讲述纳斯卡赛车的大片，由汤姆·克鲁斯主演于1990年上映。

皮特是一名赛车铁粉，曾参与科辛斯基的另一部名为《Go Like Hell》的电影项目。该片计划讲述卡罗尔·谢尔比的故事，但因为常年筹措不到足够的资金，最终变成了2019年由马特·戴蒙和克雷斯蒂安·贝尔主演的《福特大战法拉利》，并且最后收获了2.25亿美元的票房。

皮特为马克·内尔执导的2015年MotoGP纪录片《直击弯心》（Hitting The Apex）录制了旁白，他表示自己“对这项运动贴近又亲切”。而他也曾担任过2016年勒芒24小时耐力赛的荣誉发车员。

新片的预算预计在1.3亿到1.4亿美元之间。7届世界冠军刘易斯·汉密尔顿会在影片中出演一个角色。英国人之前已经参与过动画片《赛车总动员》系列，并和其他很多名人一起在《超级名模2》中演绎了一个片段。

在2019年一次接受ESPN的采访中，汉密尔顿称自己“曾有机会”出现在《壮志凌云2：独行侠》里。该片在严重延期后将于今年5月上映。他还透露自己曾经为一部好莱坞电影试过镜。他说：“我不知道自己以后在电影里的表现会不会好，不过我会试试。”

汉密尔顿在2021赛季F1阿布扎比的最终决战中，在最后一圈错过打破纪录、成为”八冠王“的机会，之后一直保持低调，除了参加了在温莎城堡进行的封爵仪式，以及出现在梅赛德斯的布拉克利工厂参加瓦尔特利·博塔斯的欢送会。