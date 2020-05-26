英国首相介入，让银石办赛重现希望

英国政府确定从6月8日起实施针对海外旅行人士的14天检疫隔离措施，作为抗击新冠肺炎疫情的下一阶段措施。而包括F1在内的体育赛事没有出现在目前的豁免名单上，让7月下旬在银石连办两场F1大奖赛的希望岌岌可危。

F1方面计划在7月初于奥地利的红牛环赛道重新启动2020赛季，并且制订了周详的打造独立“生态环境”的方案，试图保证参赛人员的健康和安全，同时最大限度地避免干扰公共环境。

根据这份计划，奥地利的两轮比赛被安排在7月5日和7月12日，相隔一个周末后，在7月26日举行第一场在银石的比赛，后一个周末（8月2日）进行第二场。

然而，如果F1参赛人员不能被免除14天检疫隔离，不仅意味着分别驻扎在意大利和瑞士的法拉利、AlphaTauri、阿尔法·罗密欧、轮胎供应商倍耐力和其他供应商的人员在正常旅行计划下难以参赛，就连7支以英国为基地的车队的常规比赛团队成员也将遇到障碍，除非这些团队派出第二套班子。

F1方面表示其依然与英国政府保持密切的沟通，试图找到解决方案。而根据《泰晤士报》报道，英国首相约翰逊已经介入相关的磋商，试图确保两场大奖赛能够在目前计划的日期举行。

在定下14天隔离制度的同时，英国政府会在6月8日之后每3周重新评估该措施，第一次重审将在6月29日。但考虑到比赛准备工作的复杂性，哪怕是空场比赛，倘若英国政府不能在近期给予F1承诺，英国大奖赛很可能不得不延期。虽然银石方面确认8月份也在可行范围之内，但是那可能受到目前仍然定在8月30日的MotoGP的牵制。

可以理解的是，F1高层正在对各种备选方案进行评估。从目前的情况来看，如果银石无法在计划的日期举行，德国的霍根海姆和匈牙利的亨格罗林最有可能成为第二条举办大奖赛的赛道。