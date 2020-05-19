英国检疫隔离制度或阻止英国大奖赛举行

虽然近日英国缓缓“解封”，但是政府出台了针对海外来访者的14天检疫隔离制度，并预计6月初开始执行。不过，该制度在正式生效前，将由英国议会批准，包括一些符合特定条件的人士将被排除在外。

F1计划7月初在奥地利重启2020赛季，目标是在红牛环接连举行两场比赛后，然后在7月中下旬回到英国银石再进行两场比赛。日前，银石赛道与F1方面刚刚就空场比赛运作所需的费用成本达成一致，而且将由后者支付，而非通常由大奖赛主办方付出承办费。

自从英国政府考虑以空场的方式恢复一些体育赛事以来，F1方面一直在进行对话，希望这项运动可以被排除在检疫隔离的制度之外，并且试图证明其有能力打造独立的“生态环境”，来确保参赛人员都没有受到感染。

然而，根据《太阳报》的报道，此前英国数字化、文化、媒体和体育大臣奥利弗·道德对体育赛事的“开恩”已经被英国卫生部否决，当前只有卡车司机和外交人员可以享有豁免。不过，该报纸也援引唐宁街的消息人士称，“最终决定还没有做出，但我们着实希望该制度被坚决执行“。

7支F1车队的基地位于英国，法拉利和AlphaTauri驻扎在意大利（后者在银石附近设有设施），而阿尔法·罗密欧的运作方索伯则在瑞士。同时，F1轮胎供应商倍耐力、F2、F3、保时捷卡雷拉杯都有诸多参赛车队以及其他供应商来自英国以外地方。

可以理解的是，英国当局担心一旦把体育赛事参与者排除在检疫制度之外，或许会引发更多人会试图证明自己也需要被放在例外名单上。

如果包括F1在内的体育运动不能得到“特赦”，那么不仅将对英国大奖赛设下障碍，也将令F1赛季重启的难度进一步加大。因为尤其对以英国为基地的车队来说，参赛人员在完成比赛回国后必须将接受14天的隔离，除非从离开英国前往第一场比赛后，就一直不回国，直到完成所有比赛。