英国政府将为F1英国大奖赛“开绿灯”

F1预计将在英国时间今天公布修订后的2020赛历的欧洲部分赛程。银石已经与F1方面达成举办两场比赛的协议，在奥地利红牛环的前两场比赛后。

但是，此前英国政府出台了从6月8日起执行14天检疫隔离制度，而且没有把任何体育赛事参赛人员加入豁免名单，使得原计划7月26日和8月2日两场银石比赛产生了变数。

不过，随着英国首相鲍里斯·约翰逊发出帮助F1解决问题的明确指示，等于为英国大奖赛开了绿灯，尽管日期向后延期一个星期，改为8月2日和8月9日。

上周末，英国政府确认了“解封”已经可以进入“第三阶段”，意味着实时体育赛事可以从6月1日起在“安全和谨慎控制的环境下”举行。赛马和斯诺克今天就将立即恢复，而英超联赛也计划于6月17日重新开赛。

并且，英国数字、文化、传媒和体育部长奥利弗·道顿在英国政府新冠肺炎简报会上明确提及F1。他说：“足球、网球、赛马、F1、板球、高尔夫、橄榄球、斯诺克和其他运动都将马上回归我们的荧屏。”

据悉，英国政府不会直接把境外抵达的参赛人员列入豁免隔离名单，但是将提供一定的灵活性，只要其差旅计划和在英国的行程能得到严格的控制。如此一来，除了F1之外，欧冠联赛和欧罗巴联赛也能够在英国进行。

上周，国际汽联世界汽车运动理事会审批通过了多项主要针对2020和2021年的规则修改。其中包括本赛季F1比赛哪怕是空场进行，每支车队最多只能携带80人，而比赛运作人员不得超过60人。

除了7支驻扎在英国的车队和F1管理公司的现场工作人员，以瑞士为基地的阿尔法·罗密欧，法拉利、AlphaTauri、轮胎供应商倍耐力和其他一些主要供应商工作人员都在意大利。精简参赛人员数量，目标是为了便于对相对封闭的“生态环境”进行卫生监督和管理，而且该措施同样适用于F2、F3、保时捷卡雷拉杯的垫场赛围场。

在荷兰赞德福尔特、摩纳哥和法国保罗·里卡德确定取消之后，除了奥地利红牛环和英国银石之外，匈牙利亨格罗林、西班牙巴塞罗那、比利时斯帕和意大利蒙扎的比赛将保留。

F1目标在2020年完成15-18场大奖赛，但是当前除了欧洲地区的赛程之外，其他地方的赛事的举办日期仍然有待与各个推广方商定。而德国的霍根海姆依然将作为“万金油”，以备不时之需。