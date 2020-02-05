英国态度或影响中国大奖赛前景

自从新冠肺炎疫情爆发，定于新赛季第四场比赛的中国大奖能否四月份在上海进行，牵动了无数赛车爱好者的心，尤其是原定于三月份的电动方程式三亚E-Prix已经宣布延期举行——但具体时间未定。

此前有传言称，中国大奖赛的推广方试图与俄罗斯大奖赛协商日期对换，但是索契方面予以否认。

三天前，上海市体育总会在向公众发布的《上海体育社会组织节后防控疫情提示》中表示“暂停一切体育赛事活动，直至疫情结束”。但是，这份“提示”里没有直接建议取消定于4月17至19日的的中国大奖赛。也就是说，如果疫情能够在短期内得到有效缓解甚至彻底结束，理论上公众体育活动有可能得到允许举行。

“内忧”当前，中国大奖赛也遭遇“外患”。继此前建议英国公民不要做“非必要”的中国旅行之后，英国外交办公室在昨天建议“尚在中国的英国公民离开”。

英国当前有两例确诊新冠肺炎病例。而英国政府态度的直接影响是，英国公民如果出行到中国，将无法受到旅行保险的保障。除法拉利、阿尔法·罗密欧、AlphaTauri之外的七支F1车队和F1管理公司中大部分人员都为英国人或生活在英国。

这意味着即使疫情“警报”及时解除，中国大奖赛日期不变，如果英国当局不改变态度，那么将束缚车队和FOM人员前来中国。

改期至年底的可能性

1月31日，世界卫生组织将新冠肺炎疫情在中国爆发列为全球卫生紧急事件后，国际汽联发表声明将在“有必要”的情况下“采取行动”，对新赛季赛事的赛程进行调整，以保护赛车圈和广大群众的健康和安全。

大奖赛属于商业协议，由当地主办方/推广方与F1签署。一般情况下，只有主办方/推广方经过与F1、国际汽联协商并得到支持，才能取消或推迟赛事。除非在特别情况下，国际汽联介入叫停比赛。

Motorsport中文网获得可靠消息，F1方面一边在等待来自中国的消息，同时也在考虑比赛改期的可行性。如果四月份无法在上海举办比赛，可能让F1在赛季末回到中国。

自由传媒接管F1之后，始终致力于推动赛事在中国的发展，将其视为七大主要市场之一。去年，历史上第一千场大奖赛在中国举行，并且在上海新天地的街道上， F1官方性质的路演第一次在中国内地上演——由雷诺F1车队研发车手周冠宇驾车出场。根据F1官方公布的2019年收视数据，在独立观众的20个市场方面，中国名列前五位。

按照当前赛程，从物资运输角度来说，如果不延长赛历，以及阿布扎比拥有的收官战合约，留给中国大奖赛的可能只有巴西与阿布扎比之间的周末，但那会意味着“三连赛”。不过，现在对赛程进行任何场次方面的调整，需要得到F1委员会的同意。

上一次F1大奖赛被取消是2011年巴林大奖赛。当年，巴林原本应在3月13日举办赛季揭幕战，但因为其国内政治局势动荡而在2月21日宣布延期至10月30日。然而六月初，在当时的F1车队联盟（FOTA）联合致信国际汽联进行抗议后，时任F1“掌门人”伯尼·埃克莱斯顿宣布巴林大奖赛不会进行。