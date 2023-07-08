英国大奖赛FP3：雨水降临前莱克勒克最快，周冠宇赛车遇故障

雨水在第三节练习之前如期到来，起初只是阵雨，因此赛道条件变幻莫测。本阶段练习在干地上开始，所有车队都赶着用干胎收集数据，直到大约20分钟过后，赛道部分路段开始下雨，使情况变得微妙。

前半小时过后，法拉利的莱克勒克以1分27.419秒占据时间榜第一。摩纳哥人在周五第二节练习里因为电子系统故障错过了整个阶段，意大利车队在最后一节练习之前解决了问题，确保他能够出场。

威廉姆斯延续着本周末在主场的惊人势头，亚历山大·阿尔本不仅连续三个阶段进入前三，而且以1分27.592秒排名第二。阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索紧随其后，位列第三。

周五对轮胎管理挣扎的刘易斯·汉密尔顿，在较低的温度下找到一些单圈的感觉，用软胎跑出1分27.948秒，排名第五并落在Alpine的皮埃尔·加斯利身后。此时，马克斯·维斯塔潘排在第八，位于卡洛斯·塞恩斯和洛根·萨金特身后，但荷兰人的个人最快时间只用到中性胎。尽管如此，两辆威廉姆斯赛车都进入了前十，让他们即将到来的第800场大奖赛处于有利境地。

此后，随着雨势变大，干地上的练习被打断。在等待了一段时间后，部分车手用半雨胎出场对赛道的积水情况进行勘查。而迈凯伦一度给车手换回软胎，但很快又换上半雨胎。最后时刻，车手们用半雨胎出场，为很可能在雨中进行的排位赛做准备。乔治·拉塞尔和角田裕毅在干地期间做出的时间排在前十名最后两位。

周冠宇在本阶段只做了两个系统检测圈，他的阿尔法·罗密欧赛车检测到系统压力丢失问题，不得不进行详细的检查。