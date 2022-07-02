英国大奖赛FP3：维斯塔潘以0.4秒优势高居第一
马克斯·维斯塔潘在英国大奖赛第三节自由练习里占据时间榜第一，并且优势达到0.4秒。
周五的第一节练习因为下雨而基本浪费之后，排位赛前最后一小时的阶段开始后，大多数车手就立即出场进行练习。
卡洛斯·塞恩斯、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克在开始阶段交替登上时间榜头名，而梅赛德斯对W13赛车做的升级继续呈现积极的迹象，乔治·拉塞尔一度向车队报告“没有弹跳”。
不过接近半程时，卫冕冠军维斯塔潘用软胎出场后，立即跑出一圈1分28.541秒，超过了所有对手。余下的时间里，荷兰人越跑越快，再先进步到1分28.386秒之后，又一句打破1分28秒大关，把标杆提升到1分27.901秒。
梅赛德斯继续进步。在还剩20分钟左右时，刘易斯·汉密尔顿把个人时间提高到1分28.488秒后跃居第二，而拉塞尔也提升到第三。不过很快，佩雷兹和莱克勒克都攀升回到梅赛德斯车手身前，尽管差距不到0.1秒。佩雷兹以0.037秒力压莱克勒克并且位列第二，帮助红牛在本阶段包揽前二，但两位红牛车手之间却有0.41秒的差别。
进入最后15分钟，拉塞尔再次提高了个人时间，比曾经8次在银石获胜的队友快了0.062秒。汉密尔顿则在最后阶段向车队报告W13尾部“有很多弹跳”。相比之下，塞恩斯没能在之后的阶段里实现明显提升，仅仅排在第六位。
第二集团与三大车队的差距明显，最快的车手——迈凯伦的兰多·诺里斯——相差塞恩斯将近半秒钟。而中上游竞争激烈，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯以0.083秒之差紧追主场作战的迈凯伦车手。
哈斯车手米克·舒马赫跻身前十，而且跑在两名Alpine车手身前，以第九名结束自己在银石的所有练习。费尔南多·阿隆索作为较快的Alpine车手，与德国人仅仅相距0.01秒，而他的队友埃斯特班·奥康也只慢了0.032秒，位列第11名。
塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位。事实上，他与舒马赫也只有0.083秒的差距。而周冠宇在本阶段名列第13位。用到威廉姆斯全部升级套件的亚历山大·阿尔本，延续了本周末良好的势头，以第14名完成排位赛前的最后一节练习。他领先了皮埃尔·加斯利、兰斯·斯特罗尔和角田裕毅。
当诺里斯排名第六时，他的迈凯伦队友丹尼尔·里卡多却仅仅名列第18位，只排在尼古拉斯·拉蒂菲和凯文·马格努森之前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'27.901
|2
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'28.311
|0.410
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'28.348
|0.447
|4
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|21
|1'28.426
|0.525
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|24
|1'28.488
|0.587
|6
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'28.689
|0.788
|7
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|20
|1'29.102
|1.201
|8
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'29.185
|1.284
|9
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|21
|1'29.510
|1.609
|10
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|20
|1'29.520
|1.619
|11
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|24
|1'29.552
|1.651
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'29.593
|1.692
|13
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'29.752
|1.851
|14
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|22
|1'29.780
|1.879
|15
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|23
|1'29.885
|1.984
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'29.892
|1.991
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'30.039
|2.138
|18
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'30.293
|2.392
|19
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|16
|1'30.489
|2.588
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|19
|1'30.523
|2.622
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