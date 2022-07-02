英国大奖赛FP3：维斯塔潘以0.4秒优势高居第一

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周五的第一节练习因为下雨而基本浪费之后，排位赛前最后一小时的阶段开始后，大多数车手就立即出场进行练习。

卡洛斯·塞恩斯、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克在开始阶段交替登上时间榜头名，而梅赛德斯对W13赛车做的升级继续呈现积极的迹象，乔治·拉塞尔一度向车队报告“没有弹跳”。

不过接近半程时，卫冕冠军维斯塔潘用软胎出场后，立即跑出一圈1分28.541秒，超过了所有对手。余下的时间里，荷兰人越跑越快，再先进步到1分28.386秒之后，又一句打破1分28秒大关，把标杆提升到1分27.901秒。

梅赛德斯继续进步。在还剩20分钟左右时，刘易斯·汉密尔顿把个人时间提高到1分28.488秒后跃居第二，而拉塞尔也提升到第三。不过很快，佩雷兹和莱克勒克都攀升回到梅赛德斯车手身前，尽管差距不到0.1秒。佩雷兹以0.037秒力压莱克勒克并且位列第二，帮助红牛在本阶段包揽前二，但两位红牛车手之间却有0.41秒的差别。

进入最后15分钟，拉塞尔再次提高了个人时间，比曾经8次在银石获胜的队友快了0.062秒。汉密尔顿则在最后阶段向车队报告W13尾部“有很多弹跳”。相比之下，塞恩斯没能在之后的阶段里实现明显提升，仅仅排在第六位。

第二集团与三大车队的差距明显，最快的车手——迈凯伦的兰多·诺里斯——相差塞恩斯将近半秒钟。而中上游竞争激烈，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯以0.083秒之差紧追主场作战的迈凯伦车手。

哈斯车手米克·舒马赫跻身前十，而且跑在两名Alpine车手身前，以第九名结束自己在银石的所有练习。费尔南多·阿隆索作为较快的Alpine车手，与德国人仅仅相距0.01秒，而他的队友埃斯特班·奥康也只慢了0.032秒，位列第11名。

塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位。事实上，他与舒马赫也只有0.083秒的差距。而周冠宇在本阶段名列第13位。用到威廉姆斯全部升级套件的亚历山大·阿尔本，延续了本周末良好的势头，以第14名完成排位赛前的最后一节练习。他领先了皮埃尔·加斯利、兰斯·斯特罗尔和角田裕毅。

当诺里斯排名第六时，他的迈凯伦队友丹尼尔·里卡多却仅仅名列第18位，只排在尼古拉斯·拉蒂菲和凯文·马格努森之前。