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Formula 1 / British GP 自由练习报告

英国大奖赛FP3：维斯塔潘以0.4秒优势高居第一

马克斯·维斯塔潘在英国大奖赛第三节自由练习里占据时间榜第一，并且优势达到0.4秒。

英国大奖赛FP3：维斯塔潘以0.4秒优势高居第一
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周五的第一节练习因为下雨而基本浪费之后，排位赛前最后一小时的阶段开始后，大多数车手就立即出场进行练习。

卡洛斯·塞恩斯、塞尔吉奥·佩雷兹和查尔斯·莱克勒克在开始阶段交替登上时间榜头名，而梅赛德斯对W13赛车做的升级继续呈现积极的迹象，乔治·拉塞尔一度向车队报告“没有弹跳”。

不过接近半程时，卫冕冠军维斯塔潘用软胎出场后，立即跑出一圈1分28.541秒，超过了所有对手。余下的时间里，荷兰人越跑越快，再先进步到1分28.386秒之后，又一句打破1分28秒大关，把标杆提升到1分27.901秒。

梅赛德斯继续进步。在还剩20分钟左右时，刘易斯·汉密尔顿把个人时间提高到1分28.488秒后跃居第二，而拉塞尔也提升到第三。不过很快，佩雷兹和莱克勒克都攀升回到梅赛德斯车手身前，尽管差距不到0.1秒。佩雷兹以0.037秒力压莱克勒克并且位列第二，帮助红牛在本阶段包揽前二，但两位红牛车手之间却有0.41秒的差别。

进入最后15分钟，拉塞尔再次提高了个人时间，比曾经8次在银石获胜的队友快了0.062秒。汉密尔顿则在最后阶段向车队报告W13尾部“有很多弹跳”。相比之下，塞恩斯没能在之后的阶段里实现明显提升，仅仅排在第六位。

第二集团与三大车队的差距明显，最快的车手——迈凯伦的兰多·诺里斯——相差塞恩斯将近半秒钟。而中上游竞争激烈，阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯以0.083秒之差紧追主场作战的迈凯伦车手。

哈斯车手米克·舒马赫跻身前十，而且跑在两名Alpine车手身前，以第九名结束自己在银石的所有练习。费尔南多·阿隆索作为较快的Alpine车手，与德国人仅仅相距0.01秒，而他的队友埃斯特班·奥康也只慢了0.032秒，位列第11名。

塞巴斯蒂安·维特尔排在第12位。事实上，他与舒马赫也只有0.083秒的差距。而周冠宇在本阶段名列第13位。用到威廉姆斯全部升级套件的亚历山大·阿尔本，延续了本周末良好的势头，以第14名完成排位赛前的最后一节练习。他领先了皮埃尔·加斯利、兰斯·斯特罗尔和角田裕毅。

当诺里斯排名第六时，他的迈凯伦队友丹尼尔·里卡多却仅仅名列第18位，只排在尼古拉斯·拉蒂菲和凯文·马格努森之前。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 18 1'27.901  
2 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 21 1'28.311 0.410
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 1'28.348 0.447
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 21 1'28.426 0.525
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 24 1'28.488 0.587
6 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 21 1'28.689 0.788
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 20 1'29.102 1.201
8 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 20 1'29.185 1.284
9 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 21 1'29.510 1.609
10 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 20 1'29.520 1.619
11 France Esteban Ocon Alpine Renault 24 1'29.552 1.651
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 25 1'29.593 1.692
13 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 17 1'29.752 1.851
14 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 22 1'29.780 1.879
15 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 23 1'29.885 1.984
16 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'29.892 1.991
17 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 22 1'30.039 2.138
18 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 21 1'30.293 2.392
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 16 1'30.489 2.588
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 1'30.523 2.622
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