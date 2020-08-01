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Formula 1 / 英国大奖赛 / 自由练习报告

英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿

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英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿
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2020年8月1日 上午11:23

梅赛德斯在英国大奖赛最后一个练习阶段重返时间榜头名，刘易斯·汉密尔顿领先队友瓦尔特利·博塔斯不到0.2秒。

与前一天相比，周六的赛道温度大幅度下降。而梅赛德斯的连夜调整，使得W11的平衡有了很大程度的改善，汉密尔顿和博塔斯在排位赛前最后60分钟的练习里找回速度。

汉密尔顿在先以1分26.825秒占据首位之后，又进一步提高到1分26.332秒。博塔斯在第二圈也有所进步，但还是落后队友0.194秒。

在还剩15分钟时，梅赛德斯双雄再次为排位赛进行了单圈模拟。当汉密尔顿在第一计时圈刷新时间的情况下，因第二计时段出现损失而选择放弃时，博塔斯则打破了1分26秒大关，以1分25.873秒好过队友上升到第一。英国人调整之后又做了一次练习，但只是进步到1分26.079秒。

不过，这足够帮助德国车队包揽前二名，并在排位赛前重新成为赛道上的标杆。

本周末启用升级套件后竞争力有所恢复的红牛，继续对梅赛德斯施加压力。第一节自由练习里最快的马克斯·维斯塔潘在多次刷新个人时间后，位居第三。虽然这比博塔斯满了0.3秒，但是足够领先其他车队。

Racing Point直到最后时刻才为排位赛进行像样的冲刺练习。周五下午阶段里最快的兰斯·斯特罗尔虽然超过了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯，但落后了维斯塔潘0.4秒。

主场作战的迈凯伦在中规中矩的周五之后，在排位赛前显示出不俗的速度。塞恩斯原本处于第四，直到最后阶段才被斯特尔罗挤到第五。而法拉利的查尔斯·莱克勒克夹在了两位迈凯伦车手之间，但兰多·诺里斯只相差百分之二秒。

顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹出战的尼科·霍肯伯格，虽然从第二节练习的第七位滑落到本阶段的第九，但是与斯特罗尔的差距从前一天的0.6秒缩小到0.2秒。而德国人只比去年的雷诺队友丹尼尔·里卡多慢0.029秒。澳大利亚人在周六换上了一具新的底盘，因为之前的底盘在周五练习后被发现有损坏。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利成为最后一个进入前十的车手，但他的队友丹尼尔·科维亚特只相差0.03秒。不过，俄罗斯人因为更换变速箱，将退后五位发车。

周五下午撞墙的亚历山大·阿尔本，因为电子系统故障而耽误了出场。只完成了10圈的他，因为第一个冲刺练习圈在Copse违反赛道界限规则被删除后，排在第13名，落在埃斯特班·奥康之后。与此同时，国际汽联的文件中显示，阿尔本换上了本赛季个人第二个——也是最后一个——能量存储单元。

与此同时，周五赛车问题重重的塞巴斯蒂安·维特尔，进入周六后的形势没有太多改善。德国人三次在赛道上遇险，包括在Village锁死轮胎、在Backetts转向过度。最终他只排在第14位。

周五进入前十的阿尔法·罗密欧再次滑坡，安东尼奥·吉奥维纳兹和基米·莱科宁分列第17、19位。

哈斯在中下游的竞争中稍稍领先。位于第15名的罗曼·格罗斯让领先身后的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔0.2秒左右。新人尼古拉斯·拉蒂菲则依旧排在最后。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 19 1'25.873  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 22 1'26.011 0.138
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 15 1'26.173 0.300
4 Canada Lance Stroll Racing Point 14 1'26.576 0.703
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 22 1'26.664 0.791
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari 19 1'26.771 0.898
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 23 1'26.798 0.925
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 15 1'26.841 0.968
9 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 15 1'26.872 0.999
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 20 1'27.046 1.173
11 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 18 1'27.076 1.203
12 France Esteban Ocon Renault 16 1'27.158 1.285
13 Thailand Alex Albon Red Bull 10 1'27.178 1.305
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 21 1'27.251 1.378
15 France Romain Grosjean Haas 18 1'27.537 1.664
16 United Kingdom George Russell Williams 17 1'27.738 1.865
17 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 16 1'27.825 1.952
18 Denmark Kevin Magnussen Haas 15 1'27.860 1.987
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 20 1'27.976 2.103
20 Canada Nicholas Latifi Williams 16 1'28.112 2.239
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Author Frankie Mao

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