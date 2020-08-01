英国大奖赛FP3：梅赛德斯重返前二，博塔斯领先汉密尔顿

与前一天相比，周六的赛道温度大幅度下降。而梅赛德斯的连夜调整，使得W11的平衡有了很大程度的改善，汉密尔顿和博塔斯在排位赛前最后60分钟的练习里找回速度。

汉密尔顿在先以1分26.825秒占据首位之后，又进一步提高到1分26.332秒。博塔斯在第二圈也有所进步，但还是落后队友0.194秒。

在还剩15分钟时，梅赛德斯双雄再次为排位赛进行了单圈模拟。当汉密尔顿在第一计时圈刷新时间的情况下，因第二计时段出现损失而选择放弃时，博塔斯则打破了1分26秒大关，以1分25.873秒好过队友上升到第一。英国人调整之后又做了一次练习，但只是进步到1分26.079秒。

不过，这足够帮助德国车队包揽前二名，并在排位赛前重新成为赛道上的标杆。

本周末启用升级套件后竞争力有所恢复的红牛，继续对梅赛德斯施加压力。第一节自由练习里最快的马克斯·维斯塔潘在多次刷新个人时间后，位居第三。虽然这比博塔斯满了0.3秒，但是足够领先其他车队。

Racing Point直到最后时刻才为排位赛进行像样的冲刺练习。周五下午阶段里最快的兰斯·斯特罗尔虽然超过了迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯，但落后了维斯塔潘0.4秒。

主场作战的迈凯伦在中规中矩的周五之后，在排位赛前显示出不俗的速度。塞恩斯原本处于第四，直到最后阶段才被斯特尔罗挤到第五。而法拉利的查尔斯·莱克勒克夹在了两位迈凯伦车手之间，但兰多·诺里斯只相差百分之二秒。

顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹出战的尼科·霍肯伯格，虽然从第二节练习的第七位滑落到本阶段的第九，但是与斯特罗尔的差距从前一天的0.6秒缩小到0.2秒。而德国人只比去年的雷诺队友丹尼尔·里卡多慢0.029秒。澳大利亚人在周六换上了一具新的底盘，因为之前的底盘在周五练习后被发现有损坏。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利成为最后一个进入前十的车手，但他的队友丹尼尔·科维亚特只相差0.03秒。不过，俄罗斯人因为更换变速箱，将退后五位发车。

周五下午撞墙的亚历山大·阿尔本，因为电子系统故障而耽误了出场。只完成了10圈的他，因为第一个冲刺练习圈在Copse违反赛道界限规则被删除后，排在第13名，落在埃斯特班·奥康之后。与此同时，国际汽联的文件中显示，阿尔本换上了本赛季个人第二个——也是最后一个——能量存储单元。

与此同时，周五赛车问题重重的塞巴斯蒂安·维特尔，进入周六后的形势没有太多改善。德国人三次在赛道上遇险，包括在Village锁死轮胎、在Backetts转向过度。最终他只排在第14位。

周五进入前十的阿尔法·罗密欧再次滑坡，安东尼奥·吉奥维纳兹和基米·莱科宁分列第17、19位。

哈斯在中下游的竞争中稍稍领先。位于第15名的罗曼·格罗斯让领先身后的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔0.2秒左右。新人尼古拉斯·拉蒂菲则依旧排在最后。