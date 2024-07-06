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自由练习报告
Formula 1 British GP

英国大奖赛FP3：拉塞尔居首，英国车手占据前三

乔治·拉塞尔在雨地上的英国大奖赛第三节自由练习中占据头名，并领衔三位英国车手包揽前三。

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

连夜的大雨持续到周六早上，并且导致此前的F3冲刺赛被迫延期至周六晚些时候。雨水直到最后一个阶段的F1练习之前才基本消停，但赛道依然湿滑，而且赛道温度只有16摄氏度左右。在阴冷的条件下，所有车手都直接用半雨胎进行了整场练习。

开场不久，马克斯·维斯塔潘在通过Brooklands时赛车360度掉头。而仅仅7分钟，皮埃尔·加斯利在Club弯附近跑出赛道后陷入了砂石地。法国人试图重回赛道但是赛车无法动弹，赛会出示了红旗，不过只持续了4分钟就得以继续进行。

除了提前收工的加斯利之外，余下19名车手中只有塞尔吉奥·佩雷兹完成了不到20圈。进入最后15分钟，两辆梅赛德斯赛车的单圈时间明显提高，拉塞尔做出一圈1分37.529秒，而刘易斯·汉密尔顿也跑出1分37.564秒。周五统治了两节自由练习的兰多·诺里斯同样打破了1分38秒，但停留在1分37.714秒。梅赛德斯在排位赛前的最后一个练习阶段里包揽前二名，而三名英国车手占据时间榜一二三位。

位居第四的是法拉利的卡洛斯·塞恩斯。自摩纳哥大奖赛之后，意大利车队在竞争力方面逐渐被梅赛德斯赶超，虽然在西班牙启用的升级套件在一定程度上提升了SF-24赛车的性能，但也重新带来了弹跳问题。本周末在银石，法拉利让两名车手配备了不同规格的赛车，以便进行检验。

西班牙人落后排名第三的前队友0.4秒，而维斯塔潘位列第五，距离拉塞尔的标杆时间0.864秒。查尔斯·莱克勒克名列第六，随后是奥斯卡·皮亚斯特雷。费尔南多·阿隆索为阿斯顿·马丁在主场赛道连续三节练习进入前十。佩雷兹和尼科·霍肯博格分列第九十位。

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