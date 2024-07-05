英国大奖赛FP2：诺里斯继续高局头名，迈凯伦包揽前二
兰多·诺里斯在英国大奖赛第二节自由练习里继续排名时间榜头名，领衔迈凯伦包揽前二名。
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images
尽管天气预报周五天气不佳，但最终两个练习阶段都在干地上进行。第一节练习里，主场比赛的诺里斯做出本周末第一个赛道标杆时间。
第二节练习开始15分钟后，在用中性胎的情况下，马克斯·维斯塔潘以1分27.831秒排名第一，领先当时第二快的刘易斯·汉密尔顿0.270秒第。不过很快，法拉利的查尔斯·莱克勒克将下赛季的队友挤到第三。
半程过后，诺里斯换上软胎后跑出1分26.549秒，在时间榜上前进到第一，而他的队友奥斯卡·皮亚斯特雷以0.331秒紧随其后，而塞尔吉奥·佩雷兹在回到赛车里后做出全场第三快的时间。墨西哥人在前一阶段里让位于新秀车手伊萨克·海贾尔，但他的出场因为赛车需要检修而耽误，不过没有根本性影响。
哈斯车手尼科·霍肯博格出人意料地位居第四，而且只相差佩雷兹0.007秒。随后是法拉利的查尔斯·莱克勒克。摩纳哥人曾在Maggotts/Becketts遇险，但反应迅速救车成功，排在下赛季的队友刘易斯·汉密尔顿身前。八次在银石获得胜利的英国人相差年轻同胞0.714秒之多，而他的队友乔治·拉塞尔仅排在第十。
卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔分列第八九位，加拿大人连续两节练习排名前十，而费尔南多·阿隆索相差拉塞尔0.078秒，以第11名结束周五工作。
最后10分钟赛道上空乌逐渐落下雨滴，并且在还剩6分钟左右时雨势加大，一些赛车换上半雨胎，为周六可能在雨中进行的排位赛进行准备。
皮埃尔·加斯利因启用整套额外的动力单元，将在正赛退到发车区最后开始比赛。
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