英国大奖赛FP2：维斯塔潘最快，汉密尔顿第八

本周末采用了试验性的冲刺排位赛，因此整个周末的赛程也有所调整。刘易斯·汉密尔顿在周五排位赛里做出了全场最快单圈时间，使得他能够在今天晚些时候的冲刺排位赛里从第一位发车，尽管维斯塔潘以0.075秒之差排在第二。

与常规周末不同的是，本周末只有两个练习阶段，而第二节练习——也是最后一节——在周六早些时候，但与过去的第三节练习不同的是，车队的侧重点不是赛车的单圈速度，而是长距离表现，哪怕用到的是软胎。

60分钟的阶段结束后，维斯塔潘以1分29.902秒排名第一，而他用的是中性胎做出标杆时间。法拉利的查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第三，其中摩纳哥人同样用中性胎跑出个人最快时间落后0.3秒，而塞恩斯以软胎跑出的单圈相差红牛车手0.6秒。

本周末更换了底盘但是排位赛第13名的埃斯特班·奥康落后塞恩斯0.2秒，在本阶段练习里名列第四，刚好领先另一名红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹。在墨西哥人身后是两位迈凯伦车手，分别将从第六七位投入冲刺排位赛的兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多，而俩人之间只有0.004秒的差距。

刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯作为将从前三位开始冲刺排位赛的车手，分别排在第八九名。英国人的个人最快圈用软胎做出，落后维斯塔潘1.229秒。值得一提的是，七次在银石站上过最高领奖台的汉密尔顿，一度询问车队是否有必要多跑，因为那样会增加动力单元里程，但车队恢复说对于他的“模式”感到高兴。

博塔斯斯落后队友0.049秒。练习进入中段，梅赛德斯工程师侦测到他赛车左后轮位置的导流板可能受损。芬兰人表示自己没有用力轧过路肩，预示车队怀疑有撕下的护目镜贴膜飞进了车轮。之后当他进站时，梅赛德斯机械师进行了检查，并且发现了确实有贴膜，并将其移出。格子旗出现后，当车手们纷纷进行发车练习期间，博塔斯在向右的Village弯处打转，但是得以回到维修区。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利挤入前十名，把排位赛中排名第七的威廉姆斯车手乔治·拉塞尔挡在身后。

历史上第一场冲刺排位赛为100公里的比赛，在银石赛道相当于17圈。根据规则，车手们可以自由选择轮胎，并且可以不进站更换轮胎。由于本阶段的排名将决定正赛的发车顺序，如果无法完赛，则将在周日从靠后的位置开始比赛。