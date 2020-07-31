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英国大奖赛FP2：斯特罗尔最快，阿尔本第二但撞墙

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英国大奖赛FP2：斯特罗尔最快，阿尔本第二但撞墙
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2020年7月31日 下午4:14

Racing Point车手兰斯·斯特罗尔在英国大奖赛第二节自由练习里做出全场最快单圈，但屈居第二的红牛车手亚历山大·阿尔本只相差0.09秒。

本阶段开始后，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯都用较硬的轮胎进行练习。芬兰人用中性胎做出1分27.731秒，在前30分钟占据第一。

此后，更多车手用软胎进行排位赛模拟。第一节练习里就速度强劲的斯特罗尔延续着良好的状态，用软胎做出1分27.274秒后，攀升到了时间榜首位。

眼看阶段过半，做出1分27.364秒、位列第二的阿尔本却在Stowe路段冲出赛道后撞上了护墙。而赛会不得不出示红旗中断了练习。

当练习阶段恢复进行之后，大多数车手都直接开始了长距离模拟。而斯特罗尔和阿尔本的时间都没有受到撼动，一直保持到了结束。

瓦尔特利·博塔斯作为本阶段较快的梅赛德斯车手，落后斯特罗尔的标杆0.157秒，而刘易斯·汉密尔顿则排在第五。这也成为本赛季开始以来，梅赛德斯第一次没有在周五的任一阶段里拿下全场最快单圈时间。

法拉利虽然无缘前三，但是由查尔斯·莱克勒克挤在两位梅赛德斯车手中间。而 上午阶段被挡在前十之外的迈凯伦方面，卡洛斯·塞恩斯在下午的练习中前进到第六名。

在塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠病毒之后“闪电回归”的尼科·霍肯伯格，在进一步适应了RP20赛车后，比前一阶段的第九位再前进两名，尽管他与斯特罗尔的差距依然维持在0.6秒左右。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利落后霍肯伯格0.08秒，名列第八，但是正好领先雷诺的丹尼尔·里卡多。而阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁挤进前十，以0.01秒把兰多·诺里斯挡在身后。

第一节练习里最快的马克斯·维斯塔潘在本阶段开始时向车队抱怨转向不足问题。之后，他又在做单圈练习时，在Maggots/Becketss路段遇到速度过慢的哈斯车手罗曼·格罗斯让，不得不放弃。而他的这一圈成为本阶段个人最快单圈，仅仅排在第14位，落在埃斯特班·奥康和安东尼奥·吉奥维纳兹之后。

塞巴斯蒂安·维特尔度过了一个极其糟糕的周五。因为赛车内部冷却系统问题，他没能在第一节练习里出场。虽然车队为他及时解决了问题，但是又因为更换踏板，使他在只跑了8圈后又不得不继续等待。德国人在本阶段还剩25分钟时才重返赛道，但是刚出场又在Woodcote弯出弯时遇险，最终只排在第18名。

就在计时器归零前，威廉姆斯新秀尼古拉斯·拉蒂菲也在Stowe打转，而他排名垫底。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Canada Lance Stroll Racing Point 29 1'27.274  
2 Thailand Alex Albon Red Bull 13 1'27.364 0.090
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes 30 1'27.431 0.157
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 30 1'27.570 0.296
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'27.581 0.307
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 35 1'27.820 0.546
7 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 28 1'27.910 0.636
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 31 1'27.997 0.723
9 Australia Daniel Ricciardo Renault 30 1'28.112 0.838
10 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 35 1'28.159 0.885
11 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'28.169 0.895
12 France Esteban Ocon Renault 35 1'28.219 0.945
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 31 1'28.256 0.982
14 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'28.390 1.116
15 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 29 1'28.426 1.152
16 France Romain Grosjean Haas 27 1'28.564 1.290
17 United Kingdom George Russell Williams 26 1'28.771 1.497
18 Germany Sebastian Vettel Ferrari 23 1'28.860 1.586
19 Denmark Kevin Magnussen Haas 27 1'28.898 1.624
20 Canada Nicholas Latifi Williams 35 1'29.958 2.684
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