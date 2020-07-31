英国大奖赛FP2：斯特罗尔最快，阿尔本第二但撞墙

本阶段开始后，梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和瓦尔特利·博塔斯都用较硬的轮胎进行练习。芬兰人用中性胎做出1分27.731秒，在前30分钟占据第一。

此后，更多车手用软胎进行排位赛模拟。第一节练习里就速度强劲的斯特罗尔延续着良好的状态，用软胎做出1分27.274秒后，攀升到了时间榜首位。

眼看阶段过半，做出1分27.364秒、位列第二的阿尔本却在Stowe路段冲出赛道后撞上了护墙。而赛会不得不出示红旗中断了练习。

当练习阶段恢复进行之后，大多数车手都直接开始了长距离模拟。而斯特罗尔和阿尔本的时间都没有受到撼动，一直保持到了结束。

瓦尔特利·博塔斯作为本阶段较快的梅赛德斯车手，落后斯特罗尔的标杆0.157秒，而刘易斯·汉密尔顿则排在第五。这也成为本赛季开始以来，梅赛德斯第一次没有在周五的任一阶段里拿下全场最快单圈时间。

法拉利虽然无缘前三，但是由查尔斯·莱克勒克挤在两位梅赛德斯车手中间。而 上午阶段被挡在前十之外的迈凯伦方面，卡洛斯·塞恩斯在下午的练习中前进到第六名。

在塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠病毒之后“闪电回归”的尼科·霍肯伯格，在进一步适应了RP20赛车后，比前一阶段的第九位再前进两名，尽管他与斯特罗尔的差距依然维持在0.6秒左右。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利落后霍肯伯格0.08秒，名列第八，但是正好领先雷诺的丹尼尔·里卡多。而阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁挤进前十，以0.01秒把兰多·诺里斯挡在身后。

第一节练习里最快的马克斯·维斯塔潘在本阶段开始时向车队抱怨转向不足问题。之后，他又在做单圈练习时，在Maggots/Becketss路段遇到速度过慢的哈斯车手罗曼·格罗斯让，不得不放弃。而他的这一圈成为本阶段个人最快单圈，仅仅排在第14位，落在埃斯特班·奥康和安东尼奥·吉奥维纳兹之后。

塞巴斯蒂安·维特尔度过了一个极其糟糕的周五。因为赛车内部冷却系统问题，他没能在第一节练习里出场。虽然车队为他及时解决了问题，但是又因为更换踏板，使他在只跑了8圈后又不得不继续等待。德国人在本阶段还剩25分钟时才重返赛道，但是刚出场又在Woodcote弯出弯时遇险，最终只排在第18名。

就在计时器归零前，威廉姆斯新秀尼古拉斯·拉蒂菲也在Stowe打转，而他排名垫底。