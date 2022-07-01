英国大奖赛FP2：塞恩斯干地最快，汉密尔顿加诺里斯进入前三

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由于第一节练习里下雨，第二阶段对于车队和车手来说任务更加艰巨，既要对升级套件进行测试，也要为排位赛和正赛做准备。

除了乔治·拉塞尔之外，其他来自法拉利、红牛和梅赛德斯的车手都用中性胎出场。前20分钟里，查尔斯·莱克勒克做出1分29.639秒占据第一， 领先积分榜领头羊马克斯·维斯塔潘0.246秒。同期，汉密尔顿做出的个人最快时间位列第四，相差摩纳哥人0.777秒。不过他向车队报告。W13在高速路段的弹跳还是很多。

接近半程时，迈凯伦的诺里斯换上软胎后，一举上升到第一名。不过，塞恩斯在换上同样配方的轮胎后。进一步提升到1分28.942秒，超过诺里斯0.176秒，上升到时间表第一。进入倒数20分钟后，汉密尔顿也换上软胎，而他跑出的1分29.105秒排名第二，相差塞恩斯0.163秒。

维斯塔潘与塞恩斯之间有0.207秒左右的差距，但在他最快的那一圈，他在过了前两个计时段后有所放缓，最终定格在第四位。相比之下，莱克勒克以第五名完成了今天的所有工作，与队友的差距达到0.7秒。此外，塞尔吉奥·佩雷兹也没有跟上世界冠军队友的节奏，而且落在了Alpine的费尔南多·阿隆索的身后。而墨西哥人与身后的乔治·拉塞尔只有0.046秒的差距。

丹尼尔·里卡多名列第九，使得两辆迈凯伦赛车都进入了前十。而最后一个席位则由兰斯·斯特罗尔获得。中国车手周冠宇首次在银石驾驶F1赛车参赛，他在第二阶段里位列第15位。