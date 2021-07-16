英国大奖赛排位赛：汉密尔顿力挫维斯塔潘，冲刺排位赛P1发车

新赛制下的排位赛将决定周六100公里冲刺排位赛的发车顺序，同时每位车手只能使用本周末最软配方的轮胎。

排位赛前唯一的一个练习阶段里，维斯塔潘以0.7秒的巨大优势领跑时间榜，并且在Q1里继续高居第一。不过，汉密尔顿在Q2里攀升到争冠对手身前。

而Q3的第一个计时圈，汉密尔顿做出1分26.134秒，领先维斯塔潘0.172秒。开始第二圈后，英国继续在S1和S2刷新了全场最快时间，但是在S3来到Vale弯时出现了转向过度，这导致了他整圈的时间没有提高。

不过，虽然维斯塔潘把个人时间提高了0.097秒，但只是定格在1分26.209秒。这意味着汉密尔顿将在冲刺排位赛里从第一位发车，而维斯塔潘则从第二位。

瓦尔特利·博塔斯同样在自己的第二圈有所进步，但还是屈居第三，未能得到周六比赛中的第一排发车位置。与此同时，塞尔吉奥·佩雷兹因为最后一个计时圈在15号弯四轮出了白线，他的那圈1分26.813秒被取消。就此，法拉利的查尔斯·莱克勒克将与芬兰人分享第二排。而佩雷兹将与迈凯伦的兰多·诺里斯一起从第三位开始冲刺赛。

丹尼尔·里卡多获得第七名，与他一直获得第四排位置的是威廉姆斯的主场宠儿乔治·拉塞尔。后者在Q2最后时刻提高了个人时间，并以阶段第七的顺序，继奥地利的第二场排位赛后，连续两次代表威廉姆斯闯入前十名争夺。

卡洛斯·塞恩斯和塞巴斯蒂安·维特尔分列第九十名。德国人的第一个计时圈因为在15号弯跑出了赛道而被取消，而他的第二圈只是在不够好。

诺里斯在本阶段以第十名惊险地突围，Alpine的费尔南多·阿隆索落后迈凯伦小将0.025秒无缘Q3，而第12名的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利相差西班牙人0.03秒，而换上新底盘的埃斯特班·奥康也只差队友0.095秒。

安东尼奥·吉奥维纳兹代表阿尔法·罗密欧进入Q2，但是止步于第14名，以0.048秒把阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔压在身后。

Q1最后阶段，只有当时排名第一的维斯塔潘和博塔斯没有再出场。大多数人都纷纷刷新个人时间后，及格线上下的差距十分微笑。斯特罗尔以第15名涉险过关，而AlphaTauri的角田裕毅只相差0.026秒就无缘晋级Q2。阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁也只差加拿大人0.045秒。

相比之下，尼古拉斯·拉蒂菲的差距较大，比芬兰老将慢了0.2秒左右，只是排在两位哈斯车手之前。米克·舒马赫比队友尼基塔·马兹平快0.323秒。

根据新赛制，本场排位赛后赛车就将被封存，直到周六的练习之前才能解封。根据规则，冲刺排位赛将进行100圈，在银石赛道等于17圈的距离。车手们可以自由选择开始比赛的轮胎，并且没有强制进站换胎的要求。