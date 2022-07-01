英国大奖赛FP1：雨水干扰下，博塔斯雨地上第一

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本阶段在雨中开始，所有车手都用半雨胎做了检测圈，之后忽晴忽雨的天气让大部分人选择在车库里按兵不动。

少数车手用半雨胎跑了象征性的计时圈。法拉利的卡洛斯·塞恩斯以1分42.967秒排在第一，博塔斯当时位居，而查尔斯·莱克勒克位列第三。中国车手周冠宇也用半雨胎对赛道进行了试探，排在第五。

进入最后几分钟，一些车手陆续用半雨胎回到赛道，更多的是取悦现场观众。博塔斯在还剩5分钟时做出1分42.249，超过了塞恩斯先前用半雨胎做出的单圈时间。而刘易斯·汉密尔顿用相同配方的轮胎跑了几圈后，以1分42.781秒上升到第二。

最后阶段，不少车手换上了干胎，而且是本周末的软胎，包括阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔。但是加拿大人在Copse冲入了砂石区后停下。赛会打出红旗信号后，宣布提前结束本周末的第一个阶段，尽管距离计时器归零只有不到一分钟。

塞恩斯早前用半雨胎做出的时间下滑到第三，但其他车手也没有提高。包括他的法拉利队友莱克勒克以第四结束了这一轮练习。周冠宇则依然排在哈斯对手米克·舒马赫身后。而其他车手里，哈斯的凯文·马格努森排名第七，位于角田裕毅和塞巴斯蒂安·维特尔身前。其他车手则没有任何有效时间。