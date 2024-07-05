英国大奖赛FP1：诺里斯主场最快，四名新秀出场
兰多·诺里斯在主场比赛英国大奖赛第一节自由练习里排名时间榜第一，领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和迈凯伦队友奥斯卡·皮亚斯特雷。
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
本周末的第一个赛道阶段仅仅进行了10分钟就因为角田裕毅Luffield跑上砂石区而出现红旗，日本车手也提前结束这个阶段的工作。不过，赛道抢险员很快清理了赛道，让练习得以恢复。
接近半程时，法拉利的卡洛斯· 塞恩斯使用硬胎做出1分27.925秒，超过使用相同配方轮胎的梅赛德斯组合后上升到第一。不过，很快马克斯·维斯塔潘攀升到西班牙人身前。
此后，车手们纷纷换上较软配方的轮胎。主场作战的诺里斯和队友都用到最软的配方。澳大利亚人先做出1分27.631秒，而前者跑出一圈1分27.554秒后上升到时间榜第一位。斯特罗尔同样用了软胎，介于两名迈凯伦车手之间。
相比之下，维斯塔潘、拉塞尔、汉密尔顿和塞恩斯只是换上本周末中等硬度的配方。荷兰人以第四名结束本节练习，距离诺里斯的标杆0.309秒，随后是另一辆阿斯顿·马丁赛车里的肥肉难度哦·阿隆索。八次赢得英国大奖赛胜利的刘易斯·汉密尔顿名列第七，排在他未来的队友查尔斯·莱克勒克身前，塞恩斯最终名列第九，而埃斯特班·奥康为Alpine挤入前十。
周冠宇在整个阶段完成了24圈，排名第15位，与队友瓦尔特利·博塔斯相差0.3秒左右。
红牛、Alpine、威廉姆斯和哈斯都在本阶段里派出新人：伊萨克·海贾尔、杰克·杜恩、弗朗科·克拉平托和奥利弗·比尔曼分别坐进塞尔吉奥·佩雷兹、皮埃尔·加斯利、洛根·萨金特和凯文·马格努森的赛车。刚刚确认明年将升为哈斯正式车手的英国人在四人中排名最靠前，位列第14名。
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