英国大奖赛FP1：维斯塔潘高居头名，优势多达0.7秒
马克斯·维斯塔潘在观众爆满的英国大奖赛周末的第一节自由练习里全场最快，主场比赛的刘易斯·汉密尔顿落后0.7秒之多列第三。
因为本周末采用了试验性的冲刺排位赛赛制，使得车队只有一个小时的练习时间，就要在周五进行排位赛——决定周六冲刺赛的发车顺序。
用上升级的两辆梅赛德斯W12赛车在第一轮用较硬轮胎做练习时期排名前二，但当时维斯塔潘只用到硬胎。荷兰人换上中性胎后，便攀升到头名。而最后阶段换上软胎进行排位赛的冲刺练习后，维斯塔潘做出1分27.035秒独占鳌头。
当其他赛车纷纷做换上软胎时，迈凯伦的兰多·诺里斯用中性胎跑出1分27.814秒，落后维斯塔潘0.779秒，但位于第二。
汉密尔顿和队友瓦尔特利·博塔斯直到较晚阶段才出场。前者跑出的时间相差诺里斯0.001秒，只能排在第三位。当他询问车队自己与维斯塔潘的差距并得知达到0.7秒时，他不禁问“那是从哪里来的？”
法拉利的查尔斯·莱克勒克在最后时刻做出的时间，超过了原本上升到第四的博塔斯，而卡洛斯·塞恩斯则位居第六。西班牙人曾经在4号弯打转，但是得以继续。
阿斯顿·马丁迎来重返F1后的第一次主场比赛，由塞巴斯蒂安·维特尔在第一个阶段里占据第七，领先另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹0.1秒。而丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康占据前十的最后两个位置。其中，法国人在本周末获得了新底盘，暂时看起来走出了三连赛时期的低迷。
两位AlphaTauri车手与前十擦肩而过，特别是皮埃尔·加斯利距离法国同胞只有0.034秒之差。
阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹排在角田裕毅之后，但是位于费尔南多·阿隆索之前，随后是基米·莱科宁。当尼古拉斯·拉蒂菲在威廉姆斯和哈斯的四名车手中排名最靠前时，他的队友、另一位本周末主场比赛的英国车手乔治·拉塞尔却排名垫底。
当兰斯·斯特罗尔落后队友维特尔1.5秒左右，仅仅位列第18位，夹在哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平中间。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Max Verstappen
|Red Bull
|23
|1'27.035
|2
|Lando Norris
|McLaren
|26
|1'27.814
|0.779
|3
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|30
|1'27.815
|0.780
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|26
|1'27.828
|0.793
|5
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|30
|1'27.897
|0.862
|6
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|25
|1'27.923
|0.888
|7
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|23
|1'28.062
|1.027
|8
|Sergio Perez
|Red Bull
|25
|1'28.163
|1.128
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|28
|1'28.211
|1.176
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|24
|1'28.415
|1.380
|11
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|28
|1'28.449
|1.414
|12
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|29
|1'28.600
|1.565
|13
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|26
|1'28.827
|1.792
|14
|Fernando Alonso
|Alpine
|24
|1'28.873
|1.838
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|27
|1'29.220
|2.185
|16
|Nicholas Latifi
|Williams
|27
|1'29.227
|2.192
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|24
|1'29.227
|2.192
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|21
|1'29.597
|2.562
|19
|Nikita Mazepin
|Haas
|23
|1'29.808
|2.773
|20
|George Russell
|Williams
|29
|1'29.857
|2.822
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