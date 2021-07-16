英国大奖赛FP1：维斯塔潘高居头名，优势多达0.7秒

因为本周末采用了试验性的冲刺排位赛赛制，使得车队只有一个小时的练习时间，就要在周五进行排位赛——决定周六冲刺赛的发车顺序。

用上升级的两辆梅赛德斯W12赛车在第一轮用较硬轮胎做练习时期排名前二，但当时维斯塔潘只用到硬胎。荷兰人换上中性胎后，便攀升到头名。而最后阶段换上软胎进行排位赛的冲刺练习后，维斯塔潘做出1分27.035秒独占鳌头。

当其他赛车纷纷做换上软胎时，迈凯伦的兰多·诺里斯用中性胎跑出1分27.814秒，落后维斯塔潘0.779秒，但位于第二。

汉密尔顿和队友瓦尔特利·博塔斯直到较晚阶段才出场。前者跑出的时间相差诺里斯0.001秒，只能排在第三位。当他询问车队自己与维斯塔潘的差距并得知达到0.7秒时，他不禁问“那是从哪里来的？”

法拉利的查尔斯·莱克勒克在最后时刻做出的时间，超过了原本上升到第四的博塔斯，而卡洛斯·塞恩斯则位居第六。西班牙人曾经在4号弯打转，但是得以继续。

阿斯顿·马丁迎来重返F1后的第一次主场比赛，由塞巴斯蒂安·维特尔在第一个阶段里占据第七，领先另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹0.1秒。而丹尼尔·里卡多与埃斯特班·奥康占据前十的最后两个位置。其中，法国人在本周末获得了新底盘，暂时看起来走出了三连赛时期的低迷。

两位AlphaTauri车手与前十擦肩而过，特别是皮埃尔·加斯利距离法国同胞只有0.034秒之差。

阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹排在角田裕毅之后，但是位于费尔南多·阿隆索之前，随后是基米·莱科宁。当尼古拉斯·拉蒂菲在威廉姆斯和哈斯的四名车手中排名最靠前时，他的队友、另一位本周末主场比赛的英国车手乔治·拉塞尔却排名垫底。

当兰斯·斯特罗尔落后队友维特尔1.5秒左右，仅仅位列第18位，夹在哈斯的米克·舒马赫和尼基塔·马兹平中间。