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英国大奖赛FP1：维斯塔潘领跑时间榜，霍肯伯格回归列第九

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英国大奖赛FP1：维斯塔潘领跑时间榜，霍肯伯格回归列第九
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2020年7月31日 上午11:47

马克斯·维斯塔潘在英国大奖赛第一节自由练习里排名首位，并且领先刘易斯·汉密尔顿0.4秒之多。

在先用硬胎做出有竞争力的1分29.124秒之后，维斯塔潘驾驶换上软胎的红牛RB16跑出1分27.422秒，一举上升到时间榜头名。

汉密尔顿在用软胎提高到1分28.343秒之后，又换上中性胎打破1分28秒大关，但还是落后荷兰人达到0.474秒，只能排在第二。

梅赛德斯在本阶段开始前，为英国人启用了第二个——也是最后一个可以自由使用的——MGU-K，原因是车队在匈牙利赛后发现原来的元件存在可靠性隐患。

Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样势头不错，做出了全场第三快的单圈时间，而且只落后卫冕冠军0.108秒。

更换了比赛工程师的亚历山大·阿尔本落后加拿大人0.125秒，位列第四，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。由于塞巴斯蒂安·维特尔赛车的内部冷却系统出现故障，法拉利只能为他拆开赛车进行检修。这意味着摩纳哥人只能独自进行数据收集工作。

去年在银石拿下杆位的瓦尔特利·博塔斯在后半节承担了梅赛德斯对硬胎的测试工作，而他早起做出的时间排在莱克勒克身后，位居两位雷诺车手之前。埃斯特班·奥康虽然领先丹尼尔·里卡多，但是俩人只有0.016秒的差距。

收到Racing Point紧急召唤的尼科·霍肯伯格，在本阶段开始前终于得到了新冠病毒检测阴性的结果，从而能够坐进确诊感染病毒的塞尔吉奥·佩雷兹的赛车。今年原本赋闲的德国人，在没有做过任何测试的情况下，驾驶RP20赛车做出的个人最快时间仅仅落后里卡多0.017秒，而且相差新队友斯特罗尔也只有不到0.6秒，排名第九。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特挤进前十名，刚好把队友皮埃尔·加斯利挡在门外。两辆主场作战的迈凯伦赛车只是排在第12、13位，卡洛斯·塞恩斯稍稍领先队友兰多·诺里斯。

两位哈斯车手则领先阿尔法·罗密欧和威廉姆斯。而基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹都在本阶段开始后遇险。芬兰人在7号弯冲上砂石区，好在能够回到赛道。而意大利人在13号弯突然失控打转，虽然踉跄地驶回维修区，但是赛会不得不出示红旗，以便对赛道进行清理，导致练习中断了10分钟。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 27 1'27.422  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'27.896 0.474
3 Canada Lance Stroll Racing Point 22 1'28.004 0.582
4 Thailand Alex Albon Red Bull 24 1'28.129 0.707
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 22 1'28.221 0.799
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes 29 1'28.519 1.097
7 France Esteban Ocon Renault 26 1'28.559 1.137
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 22 1'28.575 1.153
9 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 23 1'28.592 1.170
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 21 1'28.868 1.446
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 24 1'28.909 1.487
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 24 1'28.988 1.566
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 22 1'28.990 1.568
14 Denmark Kevin Magnussen Haas 23 1'29.532 2.110
15 France Romain Grosjean Haas 25 1'29.576 2.154
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 24 1'29.746 2.324
17 United Kingdom George Russell Williams 23 1'29.899 2.477
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 17 1'29.925 2.503
19 Canada Nicholas Latifi Williams 20 1'30.703 3.281
20 Germany Sebastian Vettel Ferrari 2    
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