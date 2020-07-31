英国大奖赛FP1：维斯塔潘领跑时间榜，霍肯伯格回归列第九

在先用硬胎做出有竞争力的1分29.124秒之后，维斯塔潘驾驶换上软胎的红牛RB16跑出1分27.422秒，一举上升到时间榜头名。

汉密尔顿在用软胎提高到1分28.343秒之后，又换上中性胎打破1分28秒大关，但还是落后荷兰人达到0.474秒，只能排在第二。

梅赛德斯在本阶段开始前，为英国人启用了第二个——也是最后一个可以自由使用的——MGU-K，原因是车队在匈牙利赛后发现原来的元件存在可靠性隐患。

Racing Point车手兰斯·斯特罗尔同样势头不错，做出了全场第三快的单圈时间，而且只落后卫冕冠军0.108秒。

更换了比赛工程师的亚历山大·阿尔本落后加拿大人0.125秒，位列第四，领先法拉利的查尔斯·莱克勒克。由于塞巴斯蒂安·维特尔赛车的内部冷却系统出现故障，法拉利只能为他拆开赛车进行检修。这意味着摩纳哥人只能独自进行数据收集工作。

去年在银石拿下杆位的瓦尔特利·博塔斯在后半节承担了梅赛德斯对硬胎的测试工作，而他早起做出的时间排在莱克勒克身后，位居两位雷诺车手之前。埃斯特班·奥康虽然领先丹尼尔·里卡多，但是俩人只有0.016秒的差距。

收到Racing Point紧急召唤的尼科·霍肯伯格，在本阶段开始前终于得到了新冠病毒检测阴性的结果，从而能够坐进确诊感染病毒的塞尔吉奥·佩雷兹的赛车。今年原本赋闲的德国人，在没有做过任何测试的情况下，驾驶RP20赛车做出的个人最快时间仅仅落后里卡多0.017秒，而且相差新队友斯特罗尔也只有不到0.6秒，排名第九。

AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特挤进前十名，刚好把队友皮埃尔·加斯利挡在门外。两辆主场作战的迈凯伦赛车只是排在第12、13位，卡洛斯·塞恩斯稍稍领先队友兰多·诺里斯。

两位哈斯车手则领先阿尔法·罗密欧和威廉姆斯。而基米·莱科宁和安东尼奥·吉奥维纳兹都在本阶段开始后遇险。芬兰人在7号弯冲上砂石区，好在能够回到赛道。而意大利人在13号弯突然失控打转，虽然踉跄地驶回维修区，但是赛会不得不出示红旗，以便对赛道进行清理，导致练习中断了10分钟。