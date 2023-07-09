英国大奖赛：维斯塔潘强势实现六连胜，诺里斯力压汉密尔顿获得第二

第一排发车的诺里斯发车迅猛，第一个冲出，而杆位上的维斯塔潘稍显迟缓，只是刚好挡住第三位起步的奥斯卡·皮亚斯特雷。第一圈结束时，澳大利亚新秀企图超越卫冕冠军，但被后者守住位置。

诺里斯的惊人表现让主场的英国观众情绪激昂，但是维斯塔潘不为所动。第5圈，他利用DRS在Brooklands超越迈凯伦车手，就此开始领跑比赛。随后的比赛落入维斯塔潘的掌控，牢牢地控制了对诺里斯的间距。

当包括皮亚斯特雷在内的车手陆续进站后，第32圈结束时凯文·马格努森的哈斯赛车起火后停下。赛会先出示了虚拟安全车信号导致了安全车，但很快派出安全车。两辆领跑的赛车一直没有进站，直到安全车出现后。此时，用中性胎发车的汉密尔顿捡到绝好的机会，他与维斯塔潘都换上软胎，而且成功就此超过了原先一直跑在第三位的皮亚斯特雷。

安全车在第38圈结束时离开，维斯塔潘立即甩开身后其他赛车。此时，轮胎不同的诺里斯和汉密尔顿为第二名展开激烈的争夺，两辆赛车一度在直道上几乎并排前进，但迈凯伦车手挡住了七届世界冠军的去路，一直守在第二位。进入最后十圈，诺里斯把汉密尔顿甩出启动DRS所需的一秒差距。

当维斯塔潘以3.7秒的优势，赢得了本赛季个人第八场胜利，并且也是一轮六连胜。荷兰人成为单赛季连胜场数仅次于迈克尔·舒马赫（7次）的车手。

最后几圈，汉密尔顿无法追进诺里斯。两位英国车手以2.9秒的差距先后冲线。这是迈凯伦自2010年英国大奖赛后，第一次在主场银石登上领奖台。而汉密尔顿连续第11场在主场比赛中（包括2020年70周年大奖赛）登上领奖台。

皮亚斯特雷在安全车出现前的第29圈进站。虽然无法追上汉密尔顿，但他抵御住乔治·拉塞尔最后阶段的追击，后者采用了软胎发车的策略，让他在开场后从第六位前进到两辆法拉利赛车之间。梅赛德斯车手在第28圈进站，更换中性胎。然而，右前轮安装稍慢，让换胎耗时3.9秒，使得他出站后落在比他早10圈进站的查尔斯·莱克勒克身后。此后，英国人利用轮胎更新的优势，超过法拉利赛车。安全车之后，用中性胎的拉塞尔无法追上用硬胎的皮亚斯特雷，只能接受与发车名次相同的第六名。

塞尔吉奥·佩雷兹千辛万苦追到第六名。在排位赛Q1意外出局后，墨西哥人又面临一场艰难的追击战。但本场比赛过后，维斯塔潘已经把车手年度积分榜优势扩大到99分。而这也是红牛自去年的阿布扎比大奖赛后，连续11场获胜，追平了由迈凯伦保持的原纪录。

代表阿斯顿·马丁主场比赛的费尔南多·阿隆索度过了一场安静的比赛。西班牙人排位赛仅仅名列第九，但他成功利用安全车的机会，让自己前进了两个名次，取得第七名，在两辆法拉利赛车之前完赛。这是阿斯顿·马丁本赛季第一次连续两场未能登上领奖台。

威廉姆斯在第800场大奖赛里保持了强劲的速度，亚历山大·阿尔本始终处于积分区的范围里。最后几圈，他成功顶住了莱克勒克施加的压力，以第八名为车队带回了4个积分。

对于法拉利来说，只是又一次遭遇了糟糕的比赛，莱克勒克和队友卡洛斯·塞恩斯排在积分区的最后两位。被拉塞尔超过之后，摩纳哥人在安全车再次进站，但没有给他的比赛带来任何转机。塞恩斯同样对赛车挣扎，并且对比赛中工程师所说的“B计划”不清楚。最后阶段，西班牙人连续被包括队友在内的赛车超过，只能刚好跑进积分区。

兰斯·斯特罗尔第11个完赛，但是因为在比赛中引发了与皮埃尔·加斯利的碰撞，他被罚时5秒，让他下跌至第14位。本赛季另一位新秀洛根·萨金特表现平平，递补获得了第11名。在他身后是瓦尔特利·博塔斯和尼科·霍肯博格。芬兰人因为排位赛成绩被取消，从最后一位发车，但前进了8个名次完赛。

第17圈发车的周冠宇第一圈落到第19位，但很快超过队友，跟在AlphaTauri的尼克·德福瑞斯身后。周冠宇在安全车期间第二次进站换上软胎，但几圈后不得不再次进站检查刹车，出站后落到最后一位。但是中国小将继续向前追击，在超过德福瑞斯之后，他又在最后时刻超越角田裕毅，帮助阿尔法·罗密欧在与AlphaTauri的竞争中获得关键的名次。两名AlphaTauri车手在所有完赛的17辆赛车中排在最后两位。

第十位发车的加斯利原本有机会带回积分，但与斯特罗尔发生了两次对抗。而第二次碰撞后，他在第46圈回到维修区退赛。这个周日对Alpine来说如噩梦般，第九圈时，埃斯特班·奥康就被告知必须退赛，车队初步检查表明他的赛车遭遇了液压故障。

值得一提的时，布拉德·皮特领衔主演的F1电影在银石开拍。他与扮演自己队友的 Damson Idris 一起站上发车区。另外，由梅赛德斯和卡林运作的电影版F1赛车——实际为改装版F2赛车——也排在发车区最后两个位置，并且在编队圈里由专业特级车手通过发车区来取经，不过在一号弯后就离开赛道。