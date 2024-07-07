英国大奖赛：汉密尔顿神奇主场获胜，实现第104胜
刘易斯·汉密尔顿在英国大奖赛里，经过雨水搅局及与迈凯伦的战斗后，在第九次赢得主场大奖赛胜利的同时，取得F1生涯第104场胜利。
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme with a Union flag
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
赛前的天气预报显示会有阵雨，给比赛增添了不确定因素，但仍然在干地条件下开始。五盏红灯熄灭后，内线的汉密尔顿切线，杆位上的乔治·拉塞尔不为所动直接向前加速，两辆梅赛德斯赛车安全进入一前一后进入一号弯。
在他们身后，第三排发车的兰多·诺里斯试图攻击汉密尔顿但是没有成功，反而被马克斯·维斯塔潘抓住机会上升到第三。
此时，雷达显示将有两场雨，第一场将在第16圈左右时到来，但很快会过去，不过随后会有一阵时间较长的降雨。五圈过后，拉塞尔跑出了一秒以上，汉密尔顿也在身后赛车的DRS范围之外。
第15圈，诺里斯在Stowe内线超越维斯塔潘回到第三位，但已经有雨滴降下。汉密尔顿对湿滑赛道感觉更好并且超过了拉塞尔，但是下一圈开始时俩人都在1号弯滑出，从而被已经超过维斯塔潘的诺里斯追上。迈凯伦车手很快连续超过两辆梅赛德斯赛车，在第20圈结束时领跑比赛。这时赛道上情况微妙，奥斯卡·皮亚斯特雷也逐渐追近两辆梅赛德斯赛车后超车成功。
处于落后位置的周冠宇、埃斯特班·奥康、维修区起步的塞尔吉奥·佩雷兹和前十之外发车的查尔斯·莱克勒克最先进站换上半雨胎，但很快意识到赛道对雨地轮胎来说太干了。
前方迈凯伦和梅赛德斯的四辆赛车小心翼翼得保持在各自位置上，直到第26圈处于第五位的维斯塔潘先行动换上半雨胎，随后一连串周围的赛车开始进站。当诺里斯作为较靠前的迈凯伦赛车先进入维修区时，梅赛德斯执行了双车进站并且执行出色。相反，皮亚斯特雷在短暂领跑一圈后才进站，让他在雨地上损失明显。
但这轮进站之后，前五名顺序发生变化，诺里斯和汉密尔顿继续处于前二位，而维斯塔潘超过了拉塞尔进入前撒，皮亚斯特雷损失最大，落到了更后方。两位梅赛德斯车手开始追击前方的“猎物”，不幸的是，拉塞尔因疑似漏水问题不得不回到维修区，遗憾地在主场退赛。
第38圈时赛道条件再次发生重要的改变，已经有车手换上了干地轮胎。本圈结束时，诺里斯继续留在赛道上，但汉密尔顿和维斯塔潘选择进站，分别用时2.7秒和2.2秒。诺里斯多跑一圈后做出反应，但停站时错过了停车点，导致换胎耗时4.5秒。当他出站时，汉密尔顿刚好通过一号弯，就此领跑比赛。
当汉密尔顿和诺里斯用软胎时，红牛则给维斯塔潘换上了硬胎，而后者在赛车并不处于最佳状态的情况下，与硬胎搭配速度稍后，能够逐渐追近迈凯伦赛车。而拥有3秒多优势的汉密尔顿自信地告诉工程师皮特·“博诺”·博宁顿“交给我吧”。
第49圈，使用硬胎的维斯塔潘在Copse开启DRS后超过了诺里斯，落后领先的英国人3.3秒。荷兰人继续猛追，最后一圈开始时，两辆赛车相差2.5秒。但是在变得更干的赛道上，七届世界冠军没有任何失误，最终以1.4秒率先完成了52圈的比赛。
赛后，八次在银石获得胜利的英国人激动地在无线电里哭泣。这一结果让他终结了2021年沙特阿拉伯大奖赛后的胜利荒，成为获胜年龄仅次于奈吉尔·曼塞尔的车手，也是上世纪50年代的胡安·曼努埃尔·放吉奥之后主场获胜年龄最大的车手；他也是F1历史上第一位达到300场里程碑后获胜的车手。
维斯塔潘凭借对诺里斯的关键超越，以第二名完成了本场比赛，迈凯伦车手则收获了第三名。在他们身后，皮亚斯特雷追上卡洛斯·塞恩斯之后以第四名完赛，但西班牙人做出最快单圈后拿到了额外一分。
尼科·霍肯博格保持了排位赛以来的良好竞争力，为哈斯取得了第六名的结果，领先两辆阿斯顿·马丁赛车。主场比赛的英国车队由兰斯·斯特罗尔和费尔南多·阿隆索取得第七八名。亚历山大·阿尔本名列第九，而角田裕毅第十个冲过终点后拿走最后一分。
洛根·萨金特名列第11位，与积分区擦肩而过，随后是凯文·马格努森、丹尼尔·里卡多和运气糟糕的莱克勒克。摩纳哥人虽然从第11位发车，但发车后很快进入前十，并且一度超过斯特罗尔之后排在第七。但是法拉利对更换半雨胎时间的赌博失败，让他们的车手无力回天。
瓦尔特利·博塔斯位居第15位，而最早换上半雨胎的车手中，奥康、佩雷兹和周冠宇分别位于第16至18位。中国小将的比赛从索伯决定让他用软胎发车就种下了苦果。虽然开场他保持在发车时的第14位，但软胎极速退化，以至于第12圈更换中性胎，然而更换半雨胎太早，因此没有任何收获。最终，他落后2圈完成比赛。
对于Alpine车手皮埃尔·加斯利来说，还没开始比赛就已经提前收工。因启用额外动力单元而受罚的遭遇变速箱故障，他没有发车就直接退赛。
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