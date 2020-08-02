英国大奖赛：汉密尔顿受最后圈爆胎惊吓后惊险获胜

本场比赛在一头一尾充满戏码。第一圈结束时，哈斯车手凯文·马格努森因为与亚历山大·阿尔本在最后一弯发生碰撞后撞墙，导致安全车出动。

第6圈比赛恢复后才过了6圈，丹尼尔·科维亚特的AlphaTauri在Maggots弯前失去对赛车的控制，重重地撞上护墙。安全车出动后，梅赛德斯完成了双车进站。

争夺重新开始后，汉密尔顿稳健地控制着比赛，领先着梅赛德斯队友。进入最后几圈，博塔斯的前轮胎的衰退渐渐严重。而眼看梅赛德斯将包揽前二名，就在还剩两圈时，芬兰人左前轮爆胎，只能挣扎着驶回维修区。

一直跑在第三位的马克斯·维斯塔潘超过了遭遇意外的博塔斯，但是直接进站换上软胎，再投入最后两圈。此时，梅赛德斯告诉汉密尔顿不要在最后一圈尝试最快单圈。英国人收到讯息后试图安全地完成比赛，没想到在还剩半圈时同样左前轮胎爆裂。

当维斯塔潘在相差30秒的情况下疯狂猛追时，汉密尔顿艰难地控制着赛车，朝着终点线驶去。终于，他从这次惊吓中幸存，第一个冲过终点线，而维斯塔潘追到5秒差距后还是屈居第二。事后来看，荷兰人要是没有进站，有机会抢走胜利。

而在第七次称雄银石的同时，汉密尔顿职业生涯胜利场数增加到87，距离迈克尔·舒马赫的91胜纪录，又进了一步。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 with a puncture on his front tyre Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

博塔斯换胎后直接掉出了积分区，也让查尔斯·莱克勒克趁势登上了领奖台。从第四位发车的法拉利车手在整场比赛中始终处于这个位置，无力追赶前三名，但也没有受到身后太大的威胁。

最后一圈遭遇厄运的还有此前一直跟在摩纳哥人身后的迈凯伦车手卡洛斯·塞恩斯。而雷诺的丹尼尔·里卡多依靠在第48圈对兰多·诺里斯的超越，拿下第四名。英国车手则又一次以第五名完赛。

埃斯特班曾在进站后落到法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔身后。但在比赛恢复后，他在赛道上完成对四届世界冠军的超越。第36圈，法国人又超过了Racing Point的兰斯·斯特罗尔，最终以第六名完赛，领先同胞皮埃尔·加斯利。

AlphaTauri车手在大半场比赛中位于积分区之下，但在尾声阶段连续超车，特别是倒数第四圈超过斯特罗尔后冲到了第七名。

因为与马格努森事故而被罚5秒，又两次进站的阿尔本，在疯狂追赶之后闯入了积分区。当最后两圈的混乱发生前，泰国人又超过了斯特罗尔，最后获得第八名。

整个周末赛车问题重重且速度不济的维特尔，受惠于博塔斯、塞恩斯的灾难，又在最后几个弯里顶住芬兰人的冲击后，幸运地拿到最后一个积分。而最快单圈的额外积分，由最后一圈狂跑的维斯塔潘拿下。

这次爆胎令博塔斯在与汉密尔顿争冠的过程中遭受了重大损失，一下子被队友建立了30分的差距。

阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹获得第12名。威廉姆斯的乔治·拉塞尔在中下游的争夺中获得最高的排名，而且在爆胎后的塞恩斯之前完赛。尼古拉斯·拉蒂菲则领先罗曼·格罗斯让和基米·莱科宁。

格罗斯让是安全车时期唯一没有进站的车手，这让他一度爬到第五的位置。但是当他换胎后，则直接落到了最后。

而在用中性胎来防御身后的塞恩斯时，格罗斯让因为在刹车区多次移动而受到黑白旗的警告。但是此后，他又在防守里卡多时有一次类似的动作。赛会决定在赛后进行调查。值得一提的是，斯特罗尔也因为防守奥康的动作而受到了警告。

芬兰老将也在最后阶段遭遇了问题。他的阿尔法赛车的鼻翼左侧蹭到地面后脱落，让他直接冲出赛道，让他落到了最后一位。

但是，最不走运的当属被Racing Point临时召唤顶替塞尔吉奥·佩雷兹出赛的尼科·霍肯伯格。赛前的出场时刻，因为车队“无法启动动力单元”，德国人无法驶上赛道，眼睁睁错过回归后的首场比赛。