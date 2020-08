英国大奖赛：汉密尔顿受最后圈爆胎惊吓后惊险获胜

本场比赛在一头一尾充满戏码。第一圈结束时,哈斯车手凯文·马格努森因为与亚历山大·阿尔本在最后一弯发生碰撞后撞墙,导致安全车出动。

第6圈比赛恢复后才过了6圈,丹尼尔·科维亚特的AlphaTauri在Maggots弯前失去对赛车的控制,重重地撞上护墙。安全车出动后,梅赛德斯完成了双车进站。

争夺重新开始后,汉密尔顿稳健地控制着比赛,领先着梅赛德斯队友。进入最后几圈,博塔斯的前轮胎的衰退渐渐严重。而眼看梅赛德斯将包揽前二名,就在还剩两圈时,芬兰人左前轮爆胎,只能挣扎着驶回维修区。

一直跑在第三位的马克斯·维斯塔潘超过了遭遇意外的博塔斯,但是直接进站换上软胎,再投入最后两圈。此时,梅赛德斯告诉汉密尔顿不要在最后一圈尝试最快单圈。英国人收到讯息后试图安全地完成比赛,没想到在还剩半圈时同样左前轮胎爆裂。

当维斯塔潘在相差30秒的情况下疯狂猛追时,汉密尔顿艰难地控制着赛车,朝着终点线驶去。终于,他从这次惊吓中幸存,第一个冲过终点线,而维斯塔潘追到5秒差距后还是屈居第二。事后来看,荷兰人要是没有进站,有机会抢走胜利。

而在第七次称雄银石的同时,汉密尔顿职业生涯胜利场数增加到87,距离迈克尔·舒马赫的91胜纪录,又进了一步。

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 with a puncture on his front tyre

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images