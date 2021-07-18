英国大奖赛：汉密尔顿克服事故、受罚，逆转莱克勒克获胜

维斯塔潘在赢下冲刺排位赛后，在英国大奖赛从杆位发车。相比周六下午，汉密尔顿做出相当出色的发车并且立即猛攻红牛车手，俩人一度交替位置。在来到9号弯Copse的时候，梅赛德斯潜入内线，但就在进入弯心中的时候，与维斯塔潘的赛车发生了接触，红牛赛车立即失控打转后冲出赛道，而且右后轮因为碰撞而从车轴上脱落，然后重重地撞上轮胎墙。好在，荷兰人平安地从赛车里走出。

因为护栏严重受损，赛会在出动安全车后不久，就以红旗中断了比赛。事故发生后，发车后超过瓦尔特利·博塔斯的莱克勒克，趁着汉密尔顿节奏被打乱而上升到了第一，并且以领先赛车的身份跟随安全车回到维修区。

维斯塔潘被医疗车载往赛道医疗中心后，谨慎起见，又被送到医院接受进一步的全身检查，因为撞车时他受到了51G的冲击力。

在维修区里，梅赛德斯为汉密尔顿紧急维修了鼻翼左侧受损的部位。比赛最终在暂停了37分钟后，以静态发车的形式重新开始。再次从第二位发车的汉密尔顿这次挑战的是莱克勒克，但是法拉利车手成功守住了第一的位置，而且很快拉开了一秒以上的差距。此时，对急需缩小与维斯塔潘积分差距的梅赛德斯车手来说，收到了被罚时10秒的坏消息。

为此，他快马加鞭追赶莱克勒克，连续做出最快单圈。但是，在前方领跑的法拉利赛车速度同样强劲。20圈过后，当中游集团赛车开始进站时，莱克勒克改为了“B计划”。汉密尔顿一度追到1.6秒，但是摩纳哥人以同样强势的单圈时间做出回应，尽管他与车队沟通了引擎映射可能存在问题。

第27圈，眼见无法超过莱克勒克，汉密尔顿索性进站，而且接受了10秒处罚。回到赛道上后，落到了迈凯伦的兰多·诺里斯身后。年轻的英国小将，在第二次发车时超过了博塔斯，但由于进站换胎时的差池耗时6秒，被梅赛德斯抓住机会，成功帮助芬兰人抢到前面。

换上硬胎后的汉密尔顿速度极快，在Copse前超过了迈凯伦赛车。随着另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯的进站，英国人身前只剩下队友博塔斯和多跑2圈进站后继续跑在领先位置的莱克勒克。

当汉密尔顿以更快地速度追上博塔斯，关键时刻，梅赛德斯指挥台向芬兰人发出“不要对抗”的指示。英国人在第40圈通过队友之后，在最后12圈里，以每圈接近快一秒的速度直追法拉利车手。

第50圈，汉密尔顿追上莱克勒克后，再一次从Copse内线发起超越行动，而摩纳哥人奋力试图晚刹车防守，但是稍稍跑出了赛道，就此被梅赛德斯车手抢走了第一的位置。本场比赛第一次领跑后，汉密尔顿继续猛冲，最终以3.8秒的优势夺下胜利。他在收获个人在银石第八场胜利的同时，打破了连续五场的胜利荒。由于维斯塔潘的不幸退赛，英国人将积分差距缩小了8分。

莱克勒克虽然与胜利擦肩而过，但是代表法拉利本赛季第一次登上领奖台。博塔斯落后摩纳哥人7秒，以第三名完成比赛。由于塞尔吉奥·佩雷兹没能进入积分区，梅赛德斯在制造商积分榜上把对于红牛的差距缩小到44分。

两位迈凯伦车手诺里斯和丹尼尔·里卡多分别以第五六名完赛。澳大利亚人在比赛尾声时刻顶住了塞恩斯的强大冲击。后者在进站时，法拉利的换胎工序出现了差错，花去了12.3秒时间。西班牙人拼命追赶，但是仍落后澳大利亚人0.8秒。

正赛从第七位发车的Alpine车手费尔南多·阿隆索在比赛中同样遭遇了一次慢换胎，不过最终以发车时相同的名次完成比赛，而且领先了阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔2秒。在维特尔的比赛因打转而受挫后，加拿大人在第14位发车的情况下，追回到第八名，为阿斯顿·马丁在重回F1后的第一个主场比赛里收获了积分。埃斯特班·奥康获得第九名，为Alpine完成了两辆赛车进入积分区。

AlphaTauri则由角田裕毅拿到了一个积分。日本新秀的队友皮埃尔·加斯利因为尾声阶段的轮胎漏气不得不多进一次站，但还是在威廉姆斯的乔治·拉塞尔身前完赛。英国车手因为在冲刺排位赛中引发与塞恩斯的碰撞，被罚退后三位至第11位发车，最终没能获得积分。

原本从维修区发车的佩雷兹，在第二次发车时从发车区重新投入比赛。他原本已经杀回到积分区，但在第38圈时改为了二次进站。而倒数第46圈，他在与处于积分区边缘的基米·莱科宁的较量中，俩人发生了碰撞。芬兰人打转后，就此无缘积分，排在队友安东尼奥·吉奥维纳兹和威廉姆斯的尼古拉斯拉蒂菲身后完赛。

墨西哥人则以第16名完赛，落在阿尔法·罗密欧车手身后。他与莱科宁的事故在赛后接受调查。但在比赛结束前，佩雷兹进站换上软胎，做出了最快单圈，虽然他因为没有进入前十名而无法获得对应的一分，但成功阻止了汉密尔顿载多拿一分。

维特尔的比赛从打转后就宣告结束，而阿斯顿·马丁在第40圈召唤赛车存在故障的他回到维修区，就此退赛。

两位哈斯车手在所有完赛的18名车手中垫底，不过这一次尼基塔·马兹平在米克·舒马赫身前完赛。