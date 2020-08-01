英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位

汉密尔顿在Q2用中性胎做第一个计时圈时，在7号弯（Luffield）打转。好在，赛车掉头后能够继续前进，而他向车队报告赛车本身感觉没有问题。当赛道清理干净后，英国人换上一套新的中性胎后，第一时间返回赛道，并且做出本阶段第二快的时间，确保自己进入最后的杆位争夺。

来到关键时刻，汉密尔顿重新发挥出“杆位之王”的实力，在第一个计时圈就做出打破赛道单圈纪录的1分24.616秒，领先博塔斯0.15秒。而剩余车手中最快的马克斯·维斯塔潘相差梅赛德斯对手一秒之多，只能旁观杆位争夺。

第二个计时圈，汉密尔顿进一步提高到1分24.303秒——就此做出银石赛道新的最快单圈时间，让博塔斯望尘莫及。不过，这个结果足够帮助梅赛德斯连续八次拿下英国大奖赛的杆位，并且又一次霸占头排的位置。

维斯塔潘的最后冲刺仍然相差梅赛德斯对手0.7秒，但是稳稳地占据第三名，领先法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.4秒之多。主场作战的迈凯伦由两辆赛车进入Q3，而且兰多·诺里斯击败了整个周末表现抢眼的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔，拿下第五名。

卡洛斯·卡洛斯则将与丹尼尔·里卡多一同从第四排发车，埃斯特班·奥康则在第五排稍稍比塞巴斯蒂安·维特尔靠前。

在三个练习阶段赛车问题不断的情况下，维特尔度过了相对顺利的排位赛阶段。不过，他在第一个计时圈里通过14号弯（Chapel）时线路过大，带起了沙尘，令他这一圈比队友慢了0.292秒。德国人在第二圈里做出1分26.007秒，但是因为在9号弯（Copse）违反赛道界限而被取消。

不过，莱克勒克、斯特罗尔和里卡多都因为卷入维修区事件而遭到调查。同时，奥康与基米·莱科宁也发生了阻挡事件。

Q2开始后，梅赛德斯、红牛和Racing Point都用中性胎来做第一个计时圈，并且试图作为正赛的轮胎策略。

最后几分钟，多位处于淘汰区边缘的车手出场做计时圈，包括斯特罗尔和他的新队友尼科·霍肯伯格都换上软胎。然而当加拿大人惊险过关时，顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹参赛的霍肯伯格，在他回归后的第一场排位赛里止步于Q2。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利做出与斯特罗尔完全相同的时间，但是因为做出时间较晚而排在对手之后，遗憾地被淘汰出局。

周五对赛车感觉不错的亚历山大·阿尔本落后红牛同胞0.044秒，连续两场排位赛无法进入前十名争夺。

另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特和威廉姆斯的乔治·拉塞尔分获第14、15名。英国人连续两场排位赛闯入Q2，但是涉嫌在Q1里未能在队友尼古拉斯·拉蒂菲引发黄旗下明显减速而受到调查。

竞争力处于中下游的哈斯和阿尔法·罗密欧的四位车手不出意外地在Q1遭到淘汰。不过两支车队之间的差距非常小。最靠前的凯文·马格努森与较快的阿尔法车手安东尼奥·吉奥维纳兹之间只有千分之六秒的差距。

两支车队中跟有经验的车手基米·莱科宁和罗曼·格罗斯让都比年轻的队友击败。一同淘汰的还有第一次在银石参加F1排位赛的尼古拉斯·拉蒂菲。加拿大人还在Q1结束前在Luffield打转后停在赛道上，引发了黄旗。

两位迈凯伦车手都受此影响，没能在最后一圈进步，特别诺里斯当时排在第15名。好在，他第一圈——也是本阶段唯一完成的计时圈——跑出的1分26.855秒比马格努森快了4.5秒左右，让他成功晋级。