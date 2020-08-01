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英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位

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英国大奖赛排位赛：汉密尔顿关键时刻发力，第七次在银石摘下杆位
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2020年8月1日 下午2:36

刘易斯·汉密尔顿凭借在排位赛第三阶段的大场面表现，击败梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，第七次在银石拿下英国大奖赛的杆位。

汉密尔顿在Q2用中性胎做第一个计时圈时，在7号弯（Luffield）打转。好在，赛车掉头后能够继续前进，而他向车队报告赛车本身感觉没有问题。当赛道清理干净后，英国人换上一套新的中性胎后，第一时间返回赛道，并且做出本阶段第二快的时间，确保自己进入最后的杆位争夺。

来到关键时刻，汉密尔顿重新发挥出“杆位之王”的实力，在第一个计时圈就做出打破赛道单圈纪录的1分24.616秒，领先博塔斯0.15秒。而剩余车手中最快的马克斯·维斯塔潘相差梅赛德斯对手一秒之多，只能旁观杆位争夺。

第二个计时圈，汉密尔顿进一步提高到1分24.303秒——就此做出银石赛道新的最快单圈时间，让博塔斯望尘莫及。不过，这个结果足够帮助梅赛德斯连续八次拿下英国大奖赛的杆位，并且又一次霸占头排的位置。

维斯塔潘的最后冲刺仍然相差梅赛德斯对手0.7秒，但是稳稳地占据第三名，领先法拉利车手查尔斯·莱克勒克0.4秒之多。主场作战的迈凯伦由两辆赛车进入Q3，而且兰多·诺里斯击败了整个周末表现抢眼的Racing Point车手兰斯·斯特罗尔，拿下第五名。

卡洛斯·卡洛斯则将与丹尼尔·里卡多一同从第四排发车，埃斯特班·奥康则在第五排稍稍比塞巴斯蒂安·维特尔靠前。

在三个练习阶段赛车问题不断的情况下，维特尔度过了相对顺利的排位赛阶段。不过，他在第一个计时圈里通过14号弯（Chapel）时线路过大，带起了沙尘，令他这一圈比队友慢了0.292秒。德国人在第二圈里做出1分26.007秒，但是因为在9号弯（Copse）违反赛道界限而被取消。

不过，莱克勒克、斯特罗尔和里卡多都因为卷入维修区事件而遭到调查。同时，奥康与基米·莱科宁也发生了阻挡事件。

Q2开始后，梅赛德斯、红牛和Racing Point都用中性胎来做第一个计时圈，并且试图作为正赛的轮胎策略。

最后几分钟，多位处于淘汰区边缘的车手出场做计时圈，包括斯特罗尔和他的新队友尼科·霍肯伯格都换上软胎。然而当加拿大人惊险过关时，顶替感染新冠病毒的塞尔吉奥·佩雷兹参赛的霍肯伯格，在他回归后的第一场排位赛里止步于Q2。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利做出与斯特罗尔完全相同的时间，但是因为做出时间较晚而排在对手之后，遗憾地被淘汰出局。

周五对赛车感觉不错的亚历山大·阿尔本落后红牛同胞0.044秒，连续两场排位赛无法进入前十名争夺。

另一位AlphaTauri车手丹尼尔·科维亚特和威廉姆斯的乔治·拉塞尔分获第14、15名。英国人连续两场排位赛闯入Q2，但是涉嫌在Q1里未能在队友尼古拉斯·拉蒂菲引发黄旗下明显减速而受到调查。

竞争力处于中下游的哈斯和阿尔法·罗密欧的四位车手不出意外地在Q1遭到淘汰。不过两支车队之间的差距非常小。最靠前的凯文·马格努森与较快的阿尔法车手安东尼奥·吉奥维纳兹之间只有千分之六秒的差距。

两支车队中跟有经验的车手基米·莱科宁和罗曼·格罗斯让都比年轻的队友击败。一同淘汰的还有第一次在银石参加F1排位赛的尼古拉斯·拉蒂菲。加拿大人还在Q1结束前在Luffield打转后停在赛道上，引发了黄旗。

两位迈凯伦车手都受此影响，没能在最后一圈进步，特别诺里斯当时排在第15名。好在，他第一圈——也是本阶段唯一完成的计时圈——跑出的1分26.855秒比马格努森快了4.5秒左右，让他成功晋级。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'24.303  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'24.616 0.313
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'25.325 1.022
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'25.427 1.124
5 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'25.782 1.479
6 Canada Lance Stroll Racing Point 1'25.839 1.536
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'25.965 1.662
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'26.009 1.706
9 France Esteban Ocon Renault 1'26.209 1.906
10 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'26.339 2.036
11 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'26.501 2.198
12 Thailand Alex Albon Red Bull 1'26.545 2.242
13 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 1'26.566 2.263
14 United Kingdom George Russell Williams 1'27.092 2.789
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'27.158 2.855
16 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'27.164 2.861
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'27.366 3.063
18 France Romain Grosjean Haas 1'27.643 3.340
19 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'26.744 2.441
20 Canada Nicholas Latifi Williams 1'27.705 3.402
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Author Frankie Mao

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