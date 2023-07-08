英国大奖赛排位赛：维斯塔潘有惊无险夺杆位，诺里斯头排发车
马克斯·维斯塔潘在激烈的英国大奖赛排位赛争夺里，击败主场车手兰多·诺里斯，实现本赛季的五连杆，而迈凯伦15年来第一次将在主场头排发车。
虽然排维斯啊开始时天空乌云密布并且在赛道部分地方出现雨滴，但随着时间推移阳光逐渐驱散了云层，因此整场排位赛都在干地上进行。前两个阶段已经非常激烈，而进入Q3后，随着两辆升级后的迈凯伦赛车速度进步巨大，杆位之争出人意料的紧张。
第一轮计时圈里，刘易斯·汉密尔顿用旧软胎做出1分27.719秒，虽然占据第一名时间不长，就被维斯塔潘以1分27.084秒轻松超越，但梅赛德斯车手当时用的是旧软胎。此时，迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和法拉利的查尔斯·莱克勒克同样做到1分27.7秒，位列第三和第四
来到最后一轮冲刺，率先冲线的莱克勒克提高到1分27.136秒，但无法威胁到维斯塔潘。而汉密尔顿更是只有1分27.211秒时。此时，诺里斯跑出一圈1分26.961秒，一句冲到维斯塔潘之前。但是荷兰人在迈凯伦车手之后，当红牛赛车冲线时，时间定格在1分26.720秒，以0.241秒的优势有惊无险地抢回杆位。英国小将取得了F1生涯第三次头排发车的机会。
与此同时，在银石得到升级版赛车的澳大利亚新秀奥斯卡·皮亚斯特雷击败了众多车手，以1分27.092秒拿下第三，取得了参加F1以来个人最好的排位赛成绩。值得一提得是，迈凯伦本周末启用了一次性的银色涂装，而上一次其在银石头排发车——2008年海基·科瓦莱宁拿到杆位——赛车涂装也为银色。
另一位法拉利车手卡洛斯·塞恩斯与队友只有0.012秒的差距，紧随其后名列第五。加入第三排，将与西班牙人同排发车的是乔治·拉塞尔，他比队友快了0.056秒。梅赛德斯周五自由练习情况不佳，但经过连夜调整后，在周六的单圈速度有所改善。因此，当汉密尔顿在Q3跑完第二圈，却没能接近第一排时，他对自己的速度没有想象中的快感到意外。
排位赛之前，威廉姆斯是本周末最大的黑马，特别是亚历山大·阿尔本在三节自由练习都进入前三。虽然真正的单圈较量开始后，FW45竞争力未能冲击前三，但这位英国泰国混血车手取得第八名。
在工厂对面主场作战的阿斯顿·马丁，本周末单圈速度同样挣扎，只有费尔南多·阿隆索独自进入了前十名。西班牙人名列第九，而Alpine的皮埃尔·加斯利取得第十名。
Q2结束前夕，两辆迈凯伦显露出一些冲击杆位的希望，皮亚斯特雷和诺里斯上升到前二名，不过维斯塔潘在之后改进了个人时间攀升到第一。两轮冲刺过后，哈斯车手尼科·霍肯博格以0.114秒之差遭到淘汰，在连续三场进入Q3之后，德国人的纪录止步于银石。兰斯·斯特罗尔排名第12位，无缘进入最后阶段。相差加拿大人0.021秒的埃斯特班·奥康名列第13位。
前两节自由练习速度不俗的洛根·萨金特在进入Q2之后，连续两个计时圈因为违反赛道界限而被删除。他好不容易做出个人时间，但只能接受第14位。阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯进入了Q2，但是在Q1最后一圈后停在赛道上，因此位列第15位。
由于Q1开始时不可预料的天气，赛道上情况混乱，所有车手都留在赛道上不断刷新单圈时间。在微妙的条件下，汉密尔顿出场圈遇险，在Stowe滑出赛道，但他成功救回赛车从砂石区回到赛道上。
进入最后5分钟，AlphaTauri的尼克·德福瑞斯换胎后危险释放，险些在维修区通道里把正在通过的皮亚斯特雷挤上墙。就在本阶段还剩3分11秒时，哈斯的凯文·马格努森在Stowe停下赛车，导致了红旗出现并中断了11分钟。
维修区通道亮起之前，不少车手已经排队，试图尽早返回赛道以免下雨。维斯塔潘在驶出车库时蹭到了维修墙的台阶，鼻翼受损，被推回车库更换。不过这没有给他造成太大影响，以第四名晋级。
因为系统压力丢失而错过第三节自由练习的周冠宇，在阿尔法·罗密欧修复赛车后，顺利参加排位赛。他的最后一个计时圈时间一度让他上升到第五，但其他在他之后做出时间的车手也都进步，让他滑落到第17位，无缘晋级。
Q1结束时，阿隆索和塞尔吉奥·佩雷兹的排名直线下滑。不过，当西班牙人幸运地停留在第15位时，墨西哥车手则跌入了淘汰区——第16名，连续五场比赛无法在前十发车。其他遭到淘汰并位置落在周冠宇之后的有角田、德福瑞斯和马格努森。
对于阿尔法·罗密欧来说，坏消息在排位赛后到来，周冠宇因有可能阻碍到奥康而受到赛会干事的传唤，而博塔斯的赛车因为无法提取出规则规定的1升燃油而同样遭到调查。相比之下，德福瑞斯的危险释放成立，但只是AlphaTauri受罚5000欧元。
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