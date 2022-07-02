英国大奖赛排位赛：塞恩斯力克维斯塔潘收获首杆，周冠宇第九名

载入语音播放

从加拿大到英国，连续两场排位赛上演雨战。而银石的战况比蒙特利尔更加激烈，从头到尾下雨，意味着车手们必须更久地留在赛道上，争取利用每一圈的机会。

维斯塔潘以前两个阶段的第一名，当然不让地成为杆位热门。但是在复杂的赛道状况下，他的第一个计时圈出现了打滑，但是他神奇地救下了赛车。此后，连续两个比赛周末闯入Q3的周冠宇做出1分49.454秒，超过其他已经有计时圈的车手上升到第一，尽管很快被Alpine的两届世界冠军费尔纳多·阿隆索取代。

维斯塔潘重新来过，跑出1分44.887秒，相差当时暂列第一的莱克勒克不到0.04秒。但是很快，红牛车手找回节奏，不断提高时间。他在第三个计时圈进步到1分41.055秒。

然而眼看荷兰人将要收下杆位，先前并没有特别抢眼表现且一直落后莱克勒克的塞恩斯，一举做出一圈1分40.983秒后上升到第一。这是西班牙人的第四个计时圈，而维斯塔潘同样能多跑一圈，但他没有提高。稍后冲线的塞尔吉奥·佩雷兹也无法形成威胁，意味着塞恩斯将在自己的第150场大奖赛里，第一次从杆位投入比赛。而且，他是阿隆索之后，第一个在F1取得杆位的西班牙车手。

莱克勒克个人最佳单圈落后队友0.315秒，将与佩雷兹一起从第二排发车。墨西哥人在最后时刻把刘易斯·汉密尔顿挤出前二排。

梅赛德斯在干地上进行的第三节练习里表现不俗，而且汉密尔顿和乔治·拉塞尔在雨中进行的前两节排位赛里看起来很有竞争力。但是八次在银石获胜的英国人，只能接受第五位发车的结果。与他分享第三排的，将是年轻的迈凯伦同胞兰多·诺里斯。在丹尼尔·里卡多止步于Q2之后，诺里斯取得了第六名，不仅战胜了中游集团的其他车手，还有梅赛德斯的拉塞尔。后者在他的最后一个计时圈出现了一定的失误，只取得第八名，将在发车区与阿隆索同排。

周冠宇继加拿大之后再次晋级Q3的同时，也连续三场排位赛击败阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。在做了四个计时圈后，中国小将名列第九，刷新了个人最佳的排位赛战绩。

当杆位之争的结果出人意料时，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲制造了更大的冷门。从2020年参加F1两个多赛季以来，他第一次闯入Q3。本周末，威廉姆斯在主场启用了大规模的升级套件，但是并没有给拉蒂菲使用。然而，加拿大人不仅在排位赛里战胜了用上升级的队友亚历山大·阿尔本，而且将从第10位发车。

排位赛即将开始前，赛道上空开始下雨，所有车手都用半雨胎开始Q1。由于雨势很快减小，赛道的状况很快就开始改善，几乎所有车手不间断地做计时圈，力争不错过任何进步的机会。因此，整个时间榜上车手的名次不断交替。

最终当Q1停表时，阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔虽然在自己的最后一圈提高，但是就在他刚刚挤到第15位，很快随着其他车手的进步，被淘汰出局，并且只排在第17位。

当所有车手完成最后一个计时圈，本周末并没有用到威廉姆斯升级的拉蒂菲攀升到及格线之上，而且刚好以0.08秒的微弱优势，把用了升级套件的队友亚历山大·阿尔本挤到第16位。

哈斯在第三节自由练习里由米克·舒马赫跻身前十，但是在雨天的排位赛中，两位哈斯车手没能从第一阶段突围。凯文·马格努森名列第17名，而舒马赫还相差两个名次，只领先了垫底的兰斯·斯特罗尔。

进入Q2之后，起初雨势比较平稳，但气象预报显示将有逐渐变大的趋势。因此，所有晋级的车手不断刷圈。本阶段过半后，更多的雨水如期而至，意味着车手们无法提高时间。而止步于最后一个阶段之前的车手，从第11至15名依次是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利、博塔斯、另一位AlphaTauri车手角田裕毅、迈凯伦的丹尼尔·里卡多和Alpine的埃斯特班·奥康。