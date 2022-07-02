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Formula 1 / British GP 排位赛报告

英国大奖赛排位赛：塞恩斯力克维斯塔潘收获首杆，周冠宇第九名

大雨中的英国大奖赛排位赛上演惊天剧情，卡洛斯·塞恩斯击败马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克，取得F1生涯第一个杆位。中国车手周冠宇将在银石从第九位发车。

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英国大奖赛排位赛：塞恩斯力克维斯塔潘收获首杆，周冠宇第九名
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从加拿大到英国，连续两场排位赛上演雨战。而银石的战况比蒙特利尔更加激烈，从头到尾下雨，意味着车手们必须更久地留在赛道上，争取利用每一圈的机会。

维斯塔潘以前两个阶段的第一名，当然不让地成为杆位热门。但是在复杂的赛道状况下，他的第一个计时圈出现了打滑，但是他神奇地救下了赛车。此后，连续两个比赛周末闯入Q3的周冠宇做出1分49.454秒，超过其他已经有计时圈的车手上升到第一，尽管很快被Alpine的两届世界冠军费尔纳多·阿隆索取代。

维斯塔潘重新来过，跑出1分44.887秒，相差当时暂列第一的莱克勒克不到0.04秒。但是很快，红牛车手找回节奏，不断提高时间。他在第三个计时圈进步到1分41.055秒。

然而眼看荷兰人将要收下杆位，先前并没有特别抢眼表现且一直落后莱克勒克的塞恩斯，一举做出一圈1分40.983秒后上升到第一。这是西班牙人的第四个计时圈，而维斯塔潘同样能多跑一圈，但他没有提高。稍后冲线的塞尔吉奥·佩雷兹也无法形成威胁，意味着塞恩斯将在自己的第150场大奖赛里，第一次从杆位投入比赛。而且，他是阿隆索之后，第一个在F1取得杆位的西班牙车手。

莱克勒克个人最佳单圈落后队友0.315秒，将与佩雷兹一起从第二排发车。墨西哥人在最后时刻把刘易斯·汉密尔顿挤出前二排。

梅赛德斯在干地上进行的第三节练习里表现不俗，而且汉密尔顿和乔治·拉塞尔在雨中进行的前两节排位赛里看起来很有竞争力。但是八次在银石获胜的英国人，只能接受第五位发车的结果。与他分享第三排的，将是年轻的迈凯伦同胞兰多·诺里斯。在丹尼尔·里卡多止步于Q2之后，诺里斯取得了第六名，不仅战胜了中游集团的其他车手，还有梅赛德斯的拉塞尔。后者在他的最后一个计时圈出现了一定的失误，只取得第八名，将在发车区与阿隆索同排。

周冠宇继加拿大之后再次晋级Q3的同时，也连续三场排位赛击败阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。在做了四个计时圈后，中国小将名列第九，刷新了个人最佳的排位赛战绩。

当杆位之争的结果出人意料时，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲制造了更大的冷门。从2020年参加F1两个多赛季以来，他第一次闯入Q3。本周末，威廉姆斯在主场启用了大规模的升级套件，但是并没有给拉蒂菲使用。然而，加拿大人不仅在排位赛里战胜了用上升级的队友亚历山大·阿尔本，而且将从第10位发车。

排位赛即将开始前，赛道上空开始下雨，所有车手都用半雨胎开始Q1。由于雨势很快减小，赛道的状况很快就开始改善，几乎所有车手不间断地做计时圈，力争不错过任何进步的机会。因此，整个时间榜上车手的名次不断交替。

最终当Q1停表时，阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔虽然在自己的最后一圈提高，但是就在他刚刚挤到第15位，很快随着其他车手的进步，被淘汰出局，并且只排在第17位。

当所有车手完成最后一个计时圈，本周末并没有用到威廉姆斯升级的拉蒂菲攀升到及格线之上，而且刚好以0.08秒的微弱优势，把用了升级套件的队友亚历山大·阿尔本挤到第16位。

哈斯在第三节自由练习里由米克·舒马赫跻身前十，但是在雨天的排位赛中，两位哈斯车手没能从第一阶段突围。凯文·马格努森名列第17名，而舒马赫还相差两个名次，只领先了垫底的兰斯·斯特罗尔。

进入Q2之后，起初雨势比较平稳，但气象预报显示将有逐渐变大的趋势。因此，所有晋级的车手不断刷圈。本阶段过半后，更多的雨水如期而至，意味着车手们无法提高时间。而止步于最后一个阶段之前的车手，从第11至15名依次是AlphaTauri的皮埃尔·加斯利、博塔斯、另一位AlphaTauri车手角田裕毅、迈凯伦的丹尼尔·里卡多和Alpine的埃斯特班·奥康。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 1'40.983  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'41.055 0.072
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'41.298 0.315
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'41.616 0.633
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'41.995 1.012
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'42.084 1.101
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'42.116 1.133
8 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'42.161 1.178
9 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'42.719 1.736
10 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 2'03.095 22.112
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'43.702 2.719
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'44.232 3.249
13 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'44.311 3.328
14 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'44.355 3.372
15 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'45.190 4.207
16 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'42.078 1.095
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1'42.159 1.176
18 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'42.666 1.683
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'42.708 1.725
20 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'43.430 2.447
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