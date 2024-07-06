英国大奖赛拍i为塞：拉塞尔勇夺杆位，梅赛德斯包揽头排

本场排位赛在阴冷的天气下进行，马克斯·维斯塔潘在第一阶段冲上砂石区对底盘造成损坏，对随后的竞争力带来影响。随后三位英国车手看起来成为杆位的热门。

进入Q3之后，拉塞尔就做出1分29 024秒，而诺里斯仅以0.006秒之差排名第二，汉密尔顿则相差0.1秒位于第三。

最后一个计时圈，诺里斯出错后没有提高时间，汉密尔顿进步到1分25.990秒，但稍后冲线的拉塞尔更快，将时间提高到1分25.819秒。这使得他将第一次在银石的大奖赛里从杆位发车，同时也拿到个人F1生涯第三个杆位。

汉密尔顿虽然在杆位之争中惜败，但将第11次在英国大奖赛从头排发车。这也是梅赛德斯自2021年沙特阿拉伯大奖赛后第一次通过排位赛锁定第一排，也是2020年70周年大奖赛后梅赛德斯第一次在银石两辆赛车头排发车。

维斯塔潘只能接受第四名的结果，将与诺里斯一起从第二排发车。奥斯卡·皮亚斯特雷和尼科·霍肯博格将分享第三排的发车位置。随后是卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔位列第四排，而亚历山大·阿尔本代表威廉姆斯跻身前十，并且将在发车区上排在费尔南多·阿隆索之前。

Q2尾声阶段多名车手取得了进步，法拉利的查尔斯·莱克勒克被挤到第11名，距离及格线0.159秒，爆冷遭到淘汰。威廉姆斯在本场排位赛表现强劲，不仅阿尔本进入前十，洛根·萨金特名列第12位，取得本赛季个人最好的排位赛战绩。角田裕毅第13名，周冠宇本赛季第二次闯入Q2，止步于第14位，但领先丹尼尔·里卡多。

排位赛在略显阴湿的赛道上开始，所有赛车都用半雨胎，但很快出现干地赛车线，大部分车手纷纷开始换上软胎，也导致了多次险情。其中，塞尔吉奥·佩雷兹在出场圈来到Copse时打滑冲上砂石区，他试图脱离困境但无能为力，在第一阶段进行了10分钟时引发红旗，也就此提前结束了排位赛。

Q1中断6分钟后恢复进行，所有赛车都换上软胎出场，但天气预报显示可能下雨，使得场面非常混乱。计时器归零后仍有多辆赛车在进行最后一个计时圈。最终尘埃落定时，瓦尔特利·博塔斯以0.5秒之差排在第16位遭到了淘汰，其余还有凯文·马格努森、埃斯特班·奥康。佩雷兹排名第19位，而垫底的是因为启用额外动力单元而受罚——无论如何都要从最后一位开始比赛的皮埃尔·加斯利。