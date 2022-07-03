英国大奖赛：塞恩斯强势收获首胜，周冠宇平安逃脱严重事故

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本场比赛在第一圈不到就因为红旗而长时间暂停。效力于阿尔法·罗密欧的周冠宇在一号弯卷入了严重事故，赛车一度倾翻后长距离滑行，又翻进了护墙后方。但庆幸是，他毫发无损地被救出驾驶舱，并且在赛道医疗中心接受了短暂的医疗观察后获准离开。

与此同时，同样在一号弯里遭遇事故的威廉姆斯车手亚历山大·阿尔本，尽管也无大碍，但是被送往考文垂的医院接受详细的检查。另外，与周冠宇意外相撞的乔治·拉塞尔，在首次代表梅赛德斯参加自己的主场比赛里饮恨一号弯，同时终结了本赛季开始以来全部前五名完赛的纪录。另外，埃斯特班·奥康、皮埃尔·加斯利的赛车也受损。

清理一号弯的事故现场，以及红旗期间有抗议人士闯入赛道引发的短时骚乱，比赛在暂停了53分钟之后，重新在发车区上以静态起步的方式开始，并且余下赛车按照原始发车顺位开始比赛。这一次，维斯塔潘换上了与法拉利两名车手相同的中性胎，而不是前一次用软胎时凭借更好地抓地力，短暂地超过了塞恩斯。

重新开赛后，塞恩斯、马克斯·维斯塔潘、莱克勒克与塞尔吉奥·佩雷兹地四辆赛车展开了激烈的攻防，后三者更是发生了碰擦，而且莱克勒克和佩雷兹的鼻翼造出现不同程度的受损。与此同时，同处第三排发车的兰多·诺里斯超过了汉密尔顿。塞恩斯虽然守住了第一的位置，但是遭到了维斯塔潘的强烈施压。

第5圈，鼻翼损坏严重的佩雷兹不得不提前进站，而汉密尔顿利用DRS从诺里斯手里抢回了第五的位置。此后塞恩斯与维斯塔潘展开了拉锯战。第十圈，塞恩斯在通过Becketts时出现了严重的转向过度，迫使他跑出了赛道。维斯塔潘趁机在Hanger直道上取得了领先位置，而且很快建立了一秒以上的优势。

然而荷兰人领跑了仅仅两圈，突然在通过Maggotts和Becketts时速度慢了下来。红牛起初怀疑他在第12圈轧过Copse的路肩时遭遇了爆胎，但之后又觉得是赛车尾部的小翼片所致。这次意外让维斯塔潘不得不进站，塞恩斯就此回到了第一，莱克勒克紧随其后，而汉密尔顿也在上升到第三后快速追近。

维斯塔潘跌出了前三名争夺之后，两辆法拉利的“内战”一触即发：尽管鼻翼受损，莱克勒克追近到一秒之内，而且在无线电里要求车队采取行动。但是法拉利没有介入，而这让汉密尔顿追得更近。

第20圈，法拉利先召回塞恩斯更换硬胎，莱克勒克由此上升到第一，但多跑了5圈后，把领跑位置交给了汉密尔顿。但是梅赛德斯没有做出反应，试图通过晚进站在比赛后期建立轮胎性能的差异。

换胎之后的莱克勒克又很快追上了塞恩斯。起初，法拉利给了西班牙人机会来提速，但在他无法做到之后，在第31圈指示他让国队友。此时，西班牙人还遇到了油量不足的危机。就在摩纳哥人再次成为领跑之后，汉密尔顿在第33圈进站，但左前轮胎卸下速度稍慢，导致了整个换胎耗时4.3秒，让他出站后仍然落在两辆法拉利赛车之后。

第38圈，原本已经激烈的领先集团争夺，因为埃斯特班·奥康在老维修区直道上停下，而恢复了悬念。法国人刚刚超过了第二次进站更换了一套新硬胎的维斯塔潘。由于Alpine赛车停下的位置就在Copse之前，赛会干事很快出动了实体安全车。

此时，法拉利没有果断做出让莱克勒克进站的决定，尽管当时摩纳哥人还没接近维修区进口，但用硬胎留在赛道上，只是让他难以对抗用软胎的车手——好比一场冲刺赛。佩雷兹则利用进站超过了诺里斯，上升到第四，而且换上了软胎。

比赛在第43圈再次重新开始。法拉利原本希望塞恩斯能够阻挡其他赛车，但西班牙人解释说那不会有效，而是希望车队允许他超过队友，至少能让车队保住即将到手的胜利。结果，他利用轮胎有更多抓地力，超过了对旧硬胎温度感到挣扎的莱克勒克。佩雷兹也靠着更好的牵引力，超过了汉密尔顿，回到前三名行列。

当塞恩斯逐渐甩开之后，其他三名车手开启了一段令人惊叹的的追逐。几次激烈、引发全场惊叫的战斗中都出现了赛车被逼驶出赛道的情况。而最终，佩雷兹超过了莱克勒克，此后，摩纳哥人试图用硬胎防守八次在银石获得过胜利的汉密尔顿，但在还剩5圈时终于无法抵挡。

当52圈的比赛完成时，塞恩斯以3.7秒的优势率先冲线，终于赢下了自己的第一个大奖赛胜利。而赛会干事在查看了最后阶段的战斗场面后，认定无需对塞恩斯、莱克勒克和汉密尔顿之间的任何一次事件进行调查。这也意味着墨西哥人在开局陷入苦战的情况下，追回到了第二名。同时，汉密尔顿则收获了本赛季个人第三个领奖台成绩。

当上述三名车手火并时，Alpine车手阿隆索一度追得非常近，但是莱克勒克为自己至少保住了第四名。西班牙人则以第五名完成比赛，而诺里斯没能在最后关头回到中游车队里最靠前的位置上。

维斯塔潘的比赛在疑似爆胎之后，就一直落入困境。最后时刻，他受到了来自哈斯·车手米克·舒马赫的威胁。俩人几乎并排着冲过最后一圈，而卫冕冠军最大化地为自己取得了第八名。不过这是小舒马赫参加F1以来，第一次进入积分区。前十名的最后两席，被塞巴斯蒂安·维特尔和凯文·马格努森拿到。与小舒马赫一起，他们都从发车区上的最后五位开始比赛。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔在最后一位发车，比赛结束时他冲到第11名，而且超过了加拿大同胞、第一次闯入排位赛Q3的尼古拉斯·拉蒂菲。迈凯伦的丹尼尔·里卡多又度过了一场艰苦的比赛，尤其在后半段遭遇DRS故障，让他不得不多进一次站，试图解决问题。角田裕毅则在所有完赛的车手中垫底。

除了开场圈退赛的三名车手之外，加斯利、博塔斯也因为赛车故障而提前退赛。