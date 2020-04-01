英国大奖赛命运四月底定夺

受到新冠肺炎疫情影响，F1新赛季尚未揭开战幕。在澳大利亚大奖赛取消后，巴林、越南、中国、荷兰、西班牙、阿塞拜疆的大奖赛都确定延期，而摩纳哥则主动做出取消赛事的决定。

这使得当前2020赛历上最早的比赛是6月14在蒙特利尔的加拿大大奖赛。但是考虑到全球正在对抗疫情，而多个国家实际出于封锁状态，蒙特利尔的比赛不容乐观。

今年的英国大奖赛定在7月19日，比加拿大还晚一个月。英国时间今天上午，银石赛道发表声明表示，其不急于立即做出关于大奖赛举办或延期的决定。

声明中写道：“针对继续发展的情况，银石和F1维持着密切的交流并评估在7月17-19日举行英国大奖赛的可行。

“我们完全欣赏七月其他英国体育活动对他们活动做出的决定，但重要的是强调他们的后勤和竞赛安排与银石不同。因此，我们的时间线让我们可以等到四月底做出最终决定。

“我们的车迷、同事和F1社区的安全将是我们的首要任务，我们会继续与合适的机构保持沟通。”

截止至今天，英国国内有超过25000例确诊新冠肺炎病例。前F1“掌门人”伯尼·埃克莱斯顿近期在接受采访时表示，他不认为银石能在今年举办大奖赛。事实上，他声称如果自己还在管理F1，会彻底叫停2020赛季，因为只有这样才对所有人“稳妥”，不至于做出届时仍可能无法实现的“愚蠢的”安排。

今年是F1庆祝锦标赛诞生七十周年。而自1950年以来，只有英国大奖赛和意大利大奖赛从未缺席过任何一年。而F1 CEO切斯·凯利明确表示，目标是从夏天起举行2020赛季，而且要完成15-18场比赛。

值得一提的是，原本定在银石比赛前一个周末的古德伍德赛车节在六天前确定延期。但是，应该在七月初进行的温布尔登网球公开赛也还没有做出任何决定。