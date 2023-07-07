英国大奖赛周五练习：维斯塔潘最快，周冠宇第11名

本周末的英国大奖赛，倍耐力启用了新结构的轮胎，因此车队需要通过自由练习阶段的数据进行理解。尽管这样的变化，红牛RB19的速度看似没有受到任何影响。荷兰人在第一节自由练习始终高居头名，并且最终以1分28.600秒做出本周末第一个标杆。

他的队友塞尔吉奥·佩雷兹在第一节练习里排名第二，但差距达到0.448秒。反而是亚历山大·阿尔本为威廉姆斯跻身前三，而且与墨西哥人只有0.04秒之差。这位英泰混血车手排在阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和法拉利的查尔斯·莱克勒克之前，本周末启用新鼻翼的梅赛德斯，两辆赛车都排在前十之外。周冠宇在本阶段位列第18位，大多数时间用于检测阿尔法·罗密欧为赛车带来的新零件。

由于F2排位赛的事故导致护墙需要修理，第二节自由练习推迟了5分钟开始。而从头至尾，维斯塔潘依然占据头把交椅。在完成了27圈后，他用软胎做出的1分28.078秒成为当天的最快单圈时间。

不过，赛道上的差距大幅度缩小，排在时间榜第二的卡洛斯·塞恩斯只落后两届世界冠军0.022秒。而阿尔本连续两个阶段位列第三，在力压佩雷兹的同时，与塞恩斯也只有0.196秒之差。

本周末威廉姆斯在主场庆祝第800场大奖赛，除了阿尔本之外，美国新秀洛根·萨金特同样状态不俗，在下午的阶段里排在第五位。阿斯顿·马丁、梅赛德斯都在本阶段表现差强人意。兰斯·斯特罗尔连续两节练习排名高于费尔南多·阿隆索，而梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔都报告赛道抓地力不足，得到升级零件的W14对轮胎明显挣扎。

周冠宇在第二节练习里提高了七个名次，排在第11位，距离第十的阿隆索只有0.208秒。

虽然法拉利在周五结束时看起来与红牛差距渺小，但查尔斯·莱克勒克因为液压系统问题，错过了整个60分钟的第二节练习。