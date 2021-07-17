英国大奖赛冲刺排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿获胜

虽然维斯塔潘在周五排位赛里以0.075秒之差不敌汉密尔顿，从第二位投入首次登上舞台的冲刺赛，但是他在五盏红灯熄灭后不久，就凭借更加出色的启动，快速地超过弹出速度稍慢的汉密尔顿。

英国人虽然在Wellington直道上通过电池释放追到红牛赛车身后，但还是无法抢回位置。此后，维斯塔潘很快拉开了一秒以上的差距，领跑了整整17圈后，第一个冲过终点线。这意味着他连续四场摘下杆位，也是本赛季个人的第五个。

汉密尔顿始终无法追近他的争冠对手，他一度询问车队是否能得到更多动力，但车队只是告诉他“随时准备”，而他最终落后荷兰人2.2秒完赛。

第三位发车的瓦尔特利·博塔斯选择了与前两名车手不同的轮胎策略，用软胎开始比赛，而且他的启动也比队友更出色。但是在进入一号弯时，眼见汉密尔顿开始转向并没有硬上。最终芬兰人以第三名完赛。

维斯塔潘、汉密尔顿和博塔斯分别拿到了3、2、1分。

除了博塔斯之外，Alpine车队的费尔南多·阿隆索同样用软胎起步，而他在比赛开始之后，利用更好的抓地力，在前几个弯角过后上升到第五。不过，迈凯伦的兰多·诺里斯超过了西班牙人，而英国人的队友丹尼尔·里卡多也在三圈后完成超越。不过，此时第四位发车的法拉利车手查尔斯·莱克勒克已经跑远，而摩纳哥人也以第四名完赛。

当维斯塔潘统治了比赛时，另一辆红牛赛车里的塞尔吉奥·佩雷兹在第五圈打转冲出赛道后，落到了最后的位置。而红牛在比赛结束前让他战术性退赛，成为全场唯一没有完赛的车手。

这也使得阿隆索至少保住了第七，将在塞巴斯蒂安·维特尔之前起步。乔治·拉塞尔虽然以第九名冲线，但是因为开场圈与卡洛斯·塞恩斯的碰撞受到调查。埃斯特班·奥康挤入了前十名。

塞恩斯在与威廉姆斯车手的碰擦之后落到了倒数第二，虽然他一路猛追，但止步于第11名。AlphaTauri的皮埃尔·加斯利紧随其后。同样得益于软胎的策略，排位赛Q1就遭到淘汰的阿尔法·罗密欧车手基米·莱科宁以第13名完赛，正赛的起步位置比周五排位赛前进了4位。

在芬兰人身后的是兰斯·斯特罗尔、安东尼奥·吉奥维纳兹和角田裕毅。尼古拉斯·拉蒂菲领先米克·舒马赫和尼基塔·马兹平。

根据新赛制周末的规则，正赛里车手可以自由选择起步时用的轮胎。