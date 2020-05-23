F1参赛人员不会得到检疫隔离豁免

按照此前F1的计划，银石赛道会从7月下旬起以空场的形式举行两场大奖赛，第一场被安排在7月26日，也就是距离第二场在奥地利的比赛两周之后。

英国首相鲍里斯·约翰逊在本月初宣布将对从国外入境人士采取14天检疫隔离，但是特定条件的人士可以被排除在外。

当地时间昨天，英国内政大臣Priti Patel公布了该措施的细节，并且将从6月8日起生效。目前，只有非常小范围的人将得到豁免，分别是公路运输司机、货运工人、帮助治疗新冠肺炎的医疗人员、熟练的务农人员（需要在各自工作的场地进行自我隔离）以及有紧急需要的工作人员。

包括F1在内的重要体育赛事人员不包括在内。这意味着所有将前往奥地利进行比赛的人士，即使在第二场比赛结束当晚赶到英国，也无法完成隔离后赶上在银石比赛。

英国政府将每隔3周对检疫隔离措施进行重审，第一次将是6月29日。尽管这表示7月份该政策有可能放宽，但是考虑到连续两场空场比赛仍然需要复杂的准备工作来确保万无一失，在无法确定赛事一定能够进行的情况下，维持原计划的风险太高。

一位F1发言人向Motorsport.com表示：“我们一直与政府就该政策对F1和银石的影响密切配合，目前正在进行讨论，目的是找到解决方案，同时保证安全仍是第一要务。”

不过，F1方面已经有了备用计划，那就是前往欧洲其他赛道办赛，而且除了此前确定的“万金油”霍根海姆之外，匈牙利的布达佩斯也成为选择之一。但如此一来，赛程不得不进行调整。对于以英国为驻地的车队来说，其比赛团队成员必须离家至少4-5个星期来完成至少4场比赛，随后回国进行14天隔离。之后，他们才能继续下一段旅行。