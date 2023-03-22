若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛

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在沙特排位赛Q2里的传动轴故障意味着维斯塔潘不得不从第15位发车，但他利用红牛令人印象深刻的速度优势仅次于塞尔吉奥·佩雷兹以第二名完赛，并凭借做出最快圈速力压墨西哥人领跑2023年车手积分榜。

然而，虽然维斯塔潘将损失降到最低，并保住了积分榜领先地位，但他仍然很遗憾失去了一个更好的获胜机会，并认为红牛必须做得更好，以避免出现更多的可靠性问题。

“作为一支车队，我们需要做得更好，我们不能有这样的问题，”维斯塔潘在接受荷兰广播公司Viaplay的采访时表示。“否则对我来说，这将是一场非常不同的比赛。最后我们挽回了一点损失，但我应该在这里赢。”

在比赛的最后阶段，维斯塔潘的进攻受到了新的传动轴问题的阻碍。尽管荷兰人起初跑得比车队要求的更猛，但他最终放弃了超越佩雷兹的希望，转而专注于创造最快单圈。佩雷兹也表达了他的担忧，承认红牛巨大的性能优势使他们避免了引发更多的可靠性问题。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

他还声称，尽管在巴林揭幕战上，维斯塔潘最终以非常轻松的状态带领佩雷兹以一二完赛，但倘若受到严重影响竞争压力，红牛甚至可能无法完赛。

“我们在巴林很幸运，但如果我们必须追到最后，我们可能就无法完赛了，”他透露。“所以，目前有很多可靠性问题，但希望它们不会很快打击我们。它会在某个时候打击我们，显然我们需要继续努力。”

随着红牛在巴林和沙特阿拉伯的比赛中占据主导地位，年度冠军将在维斯塔潘和佩雷兹间产生似乎已成为既定的结论。

因此，维斯塔潘呼吁红牛尽快解决其可靠性问题，并确保他和佩雷兹之间公平战斗。因为根据车队领队克里斯蒂安·霍纳的说法，俩人“可以自由竞争”。

“每个人都很高兴，但就我个人而言，我并不高兴，因为我来这里不是为了拿第二的，” 荷兰人表示。“当你在为冠军而战，特别是当比赛看起来只是在两辆赛车之间进行时，我们必须确保这两辆赛车都是可靠的。”

翻译/小飞侠