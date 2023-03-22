若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛
马克斯·维斯塔潘感觉他原本应该赢得F1沙特阿拉伯大奖赛，如果没有红牛赛车的传动轴故障。
在沙特排位赛Q2里的传动轴故障意味着维斯塔潘不得不从第15位发车，但他利用红牛令人印象深刻的速度优势仅次于塞尔吉奥·佩雷兹以第二名完赛，并凭借做出最快圈速力压墨西哥人领跑2023年车手积分榜。
然而，虽然维斯塔潘将损失降到最低，并保住了积分榜领先地位，但他仍然很遗憾失去了一个更好的获胜机会，并认为红牛必须做得更好，以避免出现更多的可靠性问题。
“作为一支车队，我们需要做得更好，我们不能有这样的问题，”维斯塔潘在接受荷兰广播公司Viaplay的采访时表示。“否则对我来说，这将是一场非常不同的比赛。最后我们挽回了一点损失，但我应该在这里赢。”
在比赛的最后阶段，维斯塔潘的进攻受到了新的传动轴问题的阻碍。尽管荷兰人起初跑得比车队要求的更猛，但他最终放弃了超越佩雷兹的希望，转而专注于创造最快单圈。佩雷兹也表达了他的担忧，承认红牛巨大的性能优势使他们避免了引发更多的可靠性问题。
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Content Pool
他还声称，尽管在巴林揭幕战上，维斯塔潘最终以非常轻松的状态带领佩雷兹以一二完赛，但倘若受到严重影响竞争压力，红牛甚至可能无法完赛。
“我们在巴林很幸运，但如果我们必须追到最后，我们可能就无法完赛了，”他透露。“所以，目前有很多可靠性问题，但希望它们不会很快打击我们。它会在某个时候打击我们，显然我们需要继续努力。”
随着红牛在巴林和沙特阿拉伯的比赛中占据主导地位，年度冠军将在维斯塔潘和佩雷兹间产生似乎已成为既定的结论。
因此，维斯塔潘呼吁红牛尽快解决其可靠性问题，并确保他和佩雷兹之间公平战斗。因为根据车队领队克里斯蒂安·霍纳的说法，俩人“可以自由竞争”。
“每个人都很高兴，但就我个人而言，我并不高兴，因为我来这里不是为了拿第二的，” 荷兰人表示。“当你在为冠军而战，特别是当比赛看起来只是在两辆赛车之间进行时，我们必须确保这两辆赛车都是可靠的。”
翻译/小飞侠
Latest news
若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛
若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛 若非可靠性问题，维斯塔潘感觉他“应该赢下”沙特大奖赛
国际汽联撤销处罚，阿隆索的沙特第三名“失而复得”
国际汽联撤销处罚，阿隆索的沙特第三名“失而复得” 国际汽联撤销处罚，阿隆索的沙特第三名“失而复得”
沙特阿拉伯大奖赛：佩雷兹豪取街道赛四连胜，阿隆索受罚无缘领奖台
沙特阿拉伯大奖赛：佩雷兹豪取街道赛四连胜，阿隆索受罚无缘领奖台 沙特阿拉伯大奖赛：佩雷兹豪取街道赛四连胜，阿隆索受罚无缘领奖台
沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹实现吉达二连杆，维斯塔潘爆冷出局
沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹实现吉达二连杆，维斯塔潘爆冷出局 沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹实现吉达二连杆，维斯塔潘爆冷出局
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.