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Formula 1 新闻

若小舒马赫在F1“失业”，梅赛德斯有兴趣提供替补车手机会

梅赛德斯车队表示倘若米克·舒马赫失去哈斯的驾驶席位，将很有兴趣与他就担任2023年的替补车手展开洽谈。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Co-author:
Christian Nimmervoll
若小舒马赫在F1“失业”，梅赛德斯有兴趣提供替补车手机会
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哈斯预计将在本周宣布2023年凯文·马格努森的搭档人选，而普遍预测尼科·霍肯伯格将获得这个机会。那意味着小舒马赫在代表美国车队征战F1两年后将面临“失业”，因为2023赛季余下的阵容基本已经全部确定。不过，德国小将与法拉利车手学院的合作预计将在本赛季末到期，这为其加盟其他车队打开了大门。

当被问及小舒马赫在2023年作为替补车手加盟的可能性时，梅赛德斯车队主管托托·沃尔夫表示，如果德国人失去了他的席位，自己将有兴趣与其进行谈判。

“我不知道米克在哈斯的情况如何，”沃尔夫表示。“我认为对他来说最重要的是得到一个比赛位置。但我从不掩饰舒马赫家族是梅赛德斯的一部分这一事实，我们非常重视米克的个性和他车手的身份。”

“这就是为什么如果出现这种情况，我们肯定会讨论这个选项。但他的首要任务是最终得到比赛席位，因为这是他能做的，也是他理应获得的。”

Michael Schumacher, Mercedes MGP W01

Michael Schumacher, Mercedes MGP W01

Photo by: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

在2012年正式退役前，米克的父亲迈克尔·舒马赫曾于2010年重返F1时加盟梅赛德斯，并效力了三个赛季。而1991年代表乔丹车队在比利时大奖赛首次亮相F1之前，舒马赫在职业生涯的早期也曾作为梅赛德斯车队的一员，于1990年和1991年参加过比赛。

考虑梅赛德斯现有的替补车手尼克·德弗瑞斯和斯托弗·范多恩明年都有了新的归宿，其中德弗瑞斯将成为AlphaTauri的正式车手，而范多恩将转会阿斯顿·马丁担任替补车手，德国车队急需为明年找到新的替补车手。

2021年，也就是小舒马赫赢得F2年度冠军头衔的后一年，他便在哈斯车队迎来了个人职业生涯的F1首秀。但本赛季，他的状态始终难以匹敌队友马格努森。在7月的奥地利大奖赛中，小舒马赫获得了第六名的职业生涯最好成绩。但在哈斯效力期间，他仅有两次跻进前十，且均在本赛季。

翻译/小飞侠

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