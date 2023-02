“苛刻的”阿隆索与阿斯顿·马丁的新生活如何

载入语音播放

“我对我所做的每件事都要求很高,” 阿隆索在本周早些时候的阿斯顿·马丁AMR23新车发布会上表示,“我付出了100%的努力,也希望和我共事的人也能如此。”

这是一种追求最好的执念,也在过去助长了挫败感,甚至导致了车队内部的关系破裂。阿隆索去年就曾公开表示,他相信自己的表现是自2012年以来最佳的——当时他正是驾驶一辆低于应有水平的法拉利赛车距离冠军一步之遥。而去年饱受Alpine赛车可靠性的困扰,同样让他损失了相当可观的积分。

因此,阿隆索在上赛季末阿布扎比的测试中肯定了阿斯顿·马丁赛车,尤其是梅赛德斯引擎的可靠性,这并不令人惊讶。在去年夏休第一天出人意料地官宣将加盟英国车队后,无论是车队的发展方向,还是老板劳伦斯·斯特罗尔的巨额投资,都令西班牙人的兴奋之情显而易见。

尽管阿隆索在阿布扎比体验了阿斯顿·马丁的生活,但直到1月1日,他才正式开始工作。不过从那以后,他便全身心地投入到车队的一切事务中。用老斯特罗尔的话来说,他们正在试图打造“F1最伟大的车队之一”。

斯特罗尔的承诺和由此产生的车队文化在阿隆索看来,恰好与他的要求不谋而合。

“从来到阿斯顿·马丁的第一天起,我就从周围的人那里感受到了完全相同的价值观,”这位两届F1世界冠军如是说,同时表示在做出“跳槽”的决定后,他一天比一天更快乐,即使他懊恼时间不允许他共享新东家正在努力取得的成功。

“我们有投资,我们有设施,我们有人才,所以这只是时间问题。不幸的是,我已经不是20岁了,但我会尽我最大努力帮助车队,”他补充道。

Alonso stresses that he grows increasingly content with his decision to join Aston by the day Photo by: Aston Martin Racing

这种帮助正是阿斯顿·马丁希望阿隆索继续做那个“不遮遮掩掩、诚实的自己”的原因。2023年将是车队成为领跑者的五年计划的第三年,而接受阿隆索苛刻的风格将是帮助车队变得更强的有效方式。

“我发现他非常诚实和公开,”阿斯顿·马丁领队迈克·克拉克在谈到阿隆索时表示,“我们对他苛刻的态度很满意。这推动着我们前进,我们准备付出更多的努力。这是能提升排名的唯一方法。”

阿斯顿·马丁毫不掩饰AMR23在设计上非常激进,并且关于车队在冬季取得进展的传闻也一直令人鼓舞。但如果事情没有按计划进行,阿隆索的挫败感也会增加。对此,车队已经做好了迎头痛击的准备。

“显然,如果这款车不是我们想要的样子,那么就会有一些艰难的对话,”克拉克如是说,“但我们必须做好准备,因为我们无处可藏。我认为你无法在阿隆索面前有所隐藏。”我们的讨论要开诚布公。要诚实、公开、透明,我不希望届时出现任何问题。”

在阿布扎比进行了一天测试后,阿隆索的反馈已经给车队留下了深刻的印象。作为轮胎测试的一部分,本月早些时候他又在赫雷兹完成了一天测试。这让阿斯顿·马丁的工作人员有机会与他密切合作,并旁观他如何开展工作。

“费尔南多非常投入,非常专注,”车队性能总监汤姆·麦卡洛表示,“他说话也很有效率。当他在描述赛车,描述他认为一份报告应该写的方式,又或是方向盘的配置时,没有多余的话。有的只是专注,专注,这是我们应该做的,这是我的想法。”

Alonso had his first chance to get to grips with the 2022 Aston Martin in the Abu Dhabi post-season test Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

麦卡洛补充道,多年来,阿隆索一直是一个“难缠”的对手。

“他每周都在那里,排位赛很好,比赛也很出色,”他表示,“如果你在无线电里听他说话,他对他前面和后面的赛车的策略,轮胎的使用情况以及自己与他们的相对位置都了如指掌。能看到这些真的很有趣,但我真的很期待看到他在排位赛和比赛中的表现。他就像一位额外的、非常有经验的优秀工程师,一个非常有进取心和好胜心的人。”

甚至在周一晚上的发布会之前,阿隆索不仅参与了各种媒体采访和发布仪式,同时还在当天早上完成了四小时的模拟测试。

“这就是我们从他那里得到的那种推动力,”麦卡洛表示,“他非常积极,非常努力地推动着我们所有人,因为他想做得很出色,就像我们一样。”

阿斯顿·马丁已经在接受阿隆索的方法,并将其与五年计划结合起来,作为未来提升的一种方式。阿隆索可能感觉比以往任何时候都更健康,也表示自己清楚阿斯顿·马丁真正的巅峰可能直到他离开才会到来。但即使他可能不会直接受益,也愿意倾其所有来帮助实现这一目标。

“如果我还在比赛,那很好,”西班牙人表示,“如果我退役了,如果有一天阿斯顿·马丁统治比赛和锦标赛,两位车手像红牛的塞巴斯蒂安(维特尔)和马克(韦伯),又或是刘易斯(汉密尔顿)和瓦尔特利(博塔斯)那样争夺冠军,那么成为这一品牌开辟新道路上的一份子,帮助他们争夺冠军对我来说将是一个值得骄傲的时刻”

翻译/小飞侠

Will Alonso reap the fruits of his efforts at Aston Martin? Photo by: Mark Sutton