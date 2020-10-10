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艾菲尔大奖赛FP3：博塔斯最快，斯特罗尔因病缺席

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艾菲尔大奖赛FP3：博塔斯最快，斯特罗尔因病缺席
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瓦尔特利·博塔斯在艾菲尔大奖赛第三节自由练习里做出全场最快单圈时间，而兰斯·斯特罗尔因身体不适缺席。

在周五的两个练习阶段由于天气原因而无法进行之后，纽伯格林在今天放晴。车队们抓紧在仅剩的60分钟练习时间里为排位赛进行准备。

在经过多圈的尝试之后，两辆启用了第三套动力单元的梅赛德斯赛车在最后时刻上升到时间榜前二名。在同样适用软胎的情况下，瓦尔特利·博塔斯做出了最快的1分26.225秒，而刘易斯·汉密尔顿以0.136秒之差紧随其后。

查尔斯·莱克乐克驾驶本周末又有小幅升级的法拉利SF1000赛车做出了第三快的时间，尽管比汉密尔顿满了0.3秒，但是领先红牛的马克斯·维斯塔潘0.2秒。摩纳哥人的队友塞巴斯蒂安·维特尔也进入了前五名。

迈凯伦车手兰多·诺里斯排名第六，位居主要竞争对手塞尔吉奥·佩雷兹和丹尼尔·里卡多身前。而亚历山大·阿尔本和皮埃尔·加斯利跻身前十。

本周末赛道界限的规则依然严厉，多名车手因为在4号、13号弯驶出界限而被删除了时间。

就在周六上午的练习开始前，Racing Point发表声明，通报了斯特罗尔因为身体不适而无法驾驶赛车出场，但是车队只会等到上午的阶段结束做出进一步的决定。

不过与此同时，尼科·霍肯伯格已经从他居住的科隆驱车赶到纽伯格林。此前塞尔吉奥·佩雷兹感染新冠肺炎病毒后，德国人顶替他代表Racing Point参加了两场在银石的比赛。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 25 1'26.225  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 27 1'26.361 0.136
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 25 1'26.681 0.456
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24 1'26.896 0.671
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari 25 1'27.038 0.813
6 United Kingdom Lando Norris McLaren 29 1'27.167 0.942
7 Mexico Sergio Perez Racing Point 25 1'27.245 1.020
8 Australia Daniel Ricciardo Renault 23 1'27.392 1.167
9 Thailand Alex Albon Red Bull 23 1'27.449 1.224
10 France Pierre Gasly AlphaTauri 28 1'27.528 1.303
11 France Esteban Ocon Renault 27 1'27.634 1.409
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 26 1'27.795 1.570
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 29 1'27.924 1.699
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 25 1'27.956 1.731
15 France Romain Grosjean Haas 27 1'28.115 1.890
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 27 1'28.293 2.068
17 United Kingdom George Russell Williams 30 1'28.343 2.118
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 25 1'28.370 2.145
19 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'28.941 2.716
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Author Frankie Mao

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