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艾菲尔大奖赛FP2再度因天气原因没能进行

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艾菲尔大奖赛FP2再度因天气原因没能进行
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艾菲尔大奖赛第二节自由练习因天气原因而无法进行，使得F1赛车至少要等到周六才能重返纽伯格林。

由于恶劣的天气下，医疗直升机无法安全飞抵指定的紧急救治医院，上午的练习阶段已经没有进行。

到了下午，虽然赛道天气好转，但是远方能见度依然不佳，意味着医疗直升机仍然不能在医院降落。最终，赛会在当地时间下午4时发出通知，“维修区出口在本阶段将不会开启”，宣告了第二节练习也提前结束。

这成为2017年中国大奖赛之后，再次出现周五两节练习因医疗直升机无法飞行而不能进行的情况。

“天气和（赛道）潮湿都没关系，主要问题是医疗直升机因为大雾而无法飞往接收医院，”国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西解释道。“所以即使转播直升机可以绕着赛道飞行，如果有事情发生，没法从这里去到任何医院。从安全的角度来说，我们不会开始这个阶段。”

当纽伯格林出现在最终版的2020年赛历上时，10月初的天气已经让人对比赛能否顺利进行感到忧虑。

马西透露，在两节90分钟的练习阶段被浪费之后，赛会正在针对周六的天气寻找“备选计划”，力求在类似的情况下能够让赛车驶上赛。

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Author Frankie Mao

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