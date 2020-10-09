艾菲尔大奖赛FP1因恶劣天气无法进行

此前的天气预报显示，本周末纽伯格地区的天气相当不佳。周五早上的雨水，令纽伯格林赛道湿滑，且气温非常低，只有11摄氏度左右。

虽然当地时间11点第一节练习开始前，赛道条件略有好转，但是气象报告显示赛道仍会在一段时间里被乌云和大雾笼罩，并且下雨可能性达到80%。由于医疗直升飞机无法起飞，赛会两次打出第一节练习推迟开始的告示。

当地时间12点，赛会再次发出通知，宣布“维修区出口在本阶段里不会开放”，实际宣告了本周末的第一个赛道阶段就此取消。

两位法拉利年轻车手米克·舒马赫和卡勒姆·埃洛特原本应该在本阶段分别代表阿尔法·罗密欧和哈斯驾驶F1赛车出场。然而，练习无法进行，意味着他们的首次亮相“夭折”。

第二节自由练习定于当地时间下午2点开始。