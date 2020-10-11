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艾菲尔大奖赛：汉密尔顿追平舒马赫91胜纪录，博塔斯因引擎故障退赛

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艾菲尔大奖赛：汉密尔顿追平舒马赫91胜纪录，博塔斯因引擎故障退赛
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刘易斯·汉密尔顿在于纽伯格林举行的艾菲尔大奖赛中，在梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯因机械故障退赛后，收获了个人F1生涯第91场大奖赛胜利，追平了迈克尔·舒马赫保持的纪录。

F1时隔七年回到纽伯格林比赛。两辆锁定第一排发车位的银箭赛车双双起步出色，而且为了争夺位置而在一号弯里路线走得很大，但是在千钧一发之际避免了发生碰擦，博塔斯守住了第一的位置。

前10圈里，博塔斯能够以1秒以上的优势领跑比赛，但此后被队友慢慢追上后，并在第13圈被超过。不仅如此，维斯塔潘也快速贴到了身后，迫使芬兰人本圈就要进站。

就在领先集团战斗时，后方的基米·莱科宁与乔治·拉塞尔发生了碰撞，威廉姆斯赛车受损后不得不退赛。此时，汉密尔顿和维斯塔潘都没有为博塔斯的进站做出反应。

3圈后，当博塔斯刚刚超过还没进站丹尼尔·里卡多，返回前三名时。为了清理拉塞尔的赛车，赛会打出了虚拟安全车的信号，领跑的两辆赛车立即抓住机会。虽然英国人换上中性胎后，因为避让正在进站的维斯塔潘而稍稍浪费了2秒，但依然顺利地守住领先位置，同时维斯塔潘也上升到了第二。

虚拟安全车的信号只持续了一圈不到就结束，而错过回到领头羊位置的博塔斯遭到重大打击：他的赛车突然失去了动力。在重启系统失败后，他不得不返回维修区退出比赛。

此后，汉密尔顿牢牢控制着比赛的局面，并且在还剩20圈时把对维斯塔潘的优势扩大到10秒以上。虽然兰多·诺里斯在比赛进入尾声阶段的停车退赛导致了安全车出动，但汉密尔顿没有在比赛重新开始时给对手任何机会，最终以3秒多的优势，拿下本赛季个人第七场胜利。同时，F1生涯第91次率先冲过大奖赛终点线后，他距离成为新的获胜次数最多的车手仅有一步之遥。

面对占据统治力的汉密尔顿，维斯塔潘在最后几圈里选择向最快单圈发起冲击。虽然英国人在倒数第三圈跑出了1分28.145秒，但是荷兰车手成功在冲线圈做出1分28.139秒，就此抢走额外的一分。

本周末，梅赛德斯才给两位车手换上全新的整套动力单元。退赛之后，博塔斯虽然依旧处于车手年度积分榜第二位，但是落后队友69分之多。

在缺少了一辆银箭赛车之后，领奖台的最后一个位置成为“第二集团”争抢的对象。

发车后上升到第五位的里卡多，在第16圈就进站，并且从软胎换成中性胎。在队友埃斯特班·奥康早早地因机械问题退赛后，澳大利亚人单挑迈凯伦和Racing Point的对手，其中策略不同的塞尔吉奥·佩雷兹成为直接威胁。

墨西哥人在第28圈才换上中性胎，眼看以每圈0.5秒的优势渐渐逼近雷诺赛车。诺里斯退赛引发的安全车，间接助攻了法国车队。而在里卡多进站换上软胎后，Racing Point没有让佩雷兹占据赛道位置，也把他召回换上同样配方的轮胎。

赛道在最后11圈恢复绿旗状态后，虽然佩雷兹一度处于DRS攻击里卡多的区域内，但是没有真正的机会，反而被抛开。最后3圈，墨西哥人再次发起尝试，但甚至没能得到发动DRS的机会。最终，里卡多为雷诺拿到了以制造商车队身份重返F1后的第一个领奖台，也是法国制造商自2011年马来西亚大奖赛后，第一次进入前三。

比赛进行到第26圈时，处于领奖台争夺中的诺里斯向迈凯伦工程师报告动力不足。虽然在工程师的指导下多次重设赛车，而且一度被告知速度不错，但还是在第44圈时因为防熄火装置自动触发，导致他的赛车自动关闭。

这让本周末用上新套件但感到挣扎的卡洛斯·塞恩斯只能孤军奋战。虽然没能向领奖台发起挑战，但是在最后阶段守住了第五名，让AlphaTauri的皮埃尔·加斯利只能接受第六名的结果。

从第12位起步的法国人，在经过与法拉利车手查尔斯·莱克勒克的多次较量后，成功进入了前六名。摩纳哥人虽然在排位赛中抢到了第四，但在比赛中仅仅是缺乏与雷诺、迈凯伦、Racing Point赛车抗衡的速度，最终以第七名完成比赛。

因兰斯·斯特罗尔生病而仓促代表Racing Point上阵的尼科·霍肯伯格，虽然从最后一位发车，但是步步逼近积分区。安全车时段下，他已经上升到了第八位，并且稳稳地以这个名次完成比赛，圆满地完成了他的第三次替补任务。

多辆第二集团赛车的退赛，直接造福中下游的哈斯和阿尔法·罗密欧。罗曼·格罗斯让以第九名的成绩，本赛季第一次拿到积分。而安东尼奥·吉奥维纳兹在顶住四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔的追击后，跻身前十名，继揭幕战奥地利大奖赛后第二次获得积分。

无缘前十名发车的维特尔在比赛只进行到第11圈时，突然发生了打转，并且导致轮胎磨平，不得不提前进站。虽然车队为他换上硬胎，但是不足以坚持跑完50圈。第41圈换上软胎后，德国人从靠后的位置发起追击，但最终以0.7秒之差没能在主场获得积分。

第323次投入正赛的莱科宁虽然成为了新的参加正赛次数最多的车手，但是与拉塞尔的事故令他被罚10秒。虽然最后几圈里，芬兰人尾随着前队友维特尔往前赶，但还是只能以第12名完赛。

凯文·马格努森、尼古拉斯·拉蒂菲和丹尼尔·科维亚特则成为最后三名完赛的车手。俄罗斯人一度在积分区边缘战斗，但是与亚历山大·阿尔本的事故，令他直接落到了最后。泰国人也被认定需要对事故负责，吃到了5秒罚单。但是由于动力单元问题，红牛让他在比赛半程不到时返回维修区退赛。

Cla Driver Chassis Engine Time
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes -
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 4.470
3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 14.613
4 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 16.070
5 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 21.905
6 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 22.766
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 30.814
8 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 32.596
9 France Romain Grosjean Haas Ferrari 39.081
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 40.035
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 40.810
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 41.476
13 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 49.585
14 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 54.449
15 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 55.588
  United Kingdom Lando Norris McLaren Renault  
  Thailand Alex Albon Red Bull Honda  
  France Esteban Ocon Renault Renault  
  Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes  
  United Kingdom George Russell Williams Mercedes  
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