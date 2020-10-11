艾菲尔大奖赛：汉密尔顿追平舒马赫91胜纪录，博塔斯因引擎故障退赛

F1时隔七年回到纽伯格林比赛。两辆锁定第一排发车位的银箭赛车双双起步出色，而且为了争夺位置而在一号弯里路线走得很大，但是在千钧一发之际避免了发生碰擦，博塔斯守住了第一的位置。

前10圈里，博塔斯能够以1秒以上的优势领跑比赛，但此后被队友慢慢追上后，并在第13圈被超过。不仅如此，维斯塔潘也快速贴到了身后，迫使芬兰人本圈就要进站。

就在领先集团战斗时，后方的基米·莱科宁与乔治·拉塞尔发生了碰撞，威廉姆斯赛车受损后不得不退赛。此时，汉密尔顿和维斯塔潘都没有为博塔斯的进站做出反应。

3圈后，当博塔斯刚刚超过还没进站丹尼尔·里卡多，返回前三名时。为了清理拉塞尔的赛车，赛会打出了虚拟安全车的信号，领跑的两辆赛车立即抓住机会。虽然英国人换上中性胎后，因为避让正在进站的维斯塔潘而稍稍浪费了2秒，但依然顺利地守住领先位置，同时维斯塔潘也上升到了第二。

虚拟安全车的信号只持续了一圈不到就结束，而错过回到领头羊位置的博塔斯遭到重大打击：他的赛车突然失去了动力。在重启系统失败后，他不得不返回维修区退出比赛。

此后，汉密尔顿牢牢控制着比赛的局面，并且在还剩20圈时把对维斯塔潘的优势扩大到10秒以上。虽然兰多·诺里斯在比赛进入尾声阶段的停车退赛导致了安全车出动，但汉密尔顿没有在比赛重新开始时给对手任何机会，最终以3秒多的优势，拿下本赛季个人第七场胜利。同时，F1生涯第91次率先冲过大奖赛终点线后，他距离成为新的获胜次数最多的车手仅有一步之遥。

面对占据统治力的汉密尔顿，维斯塔潘在最后几圈里选择向最快单圈发起冲击。虽然英国人在倒数第三圈跑出了1分28.145秒，但是荷兰车手成功在冲线圈做出1分28.139秒，就此抢走额外的一分。

本周末，梅赛德斯才给两位车手换上全新的整套动力单元。退赛之后，博塔斯虽然依旧处于车手年度积分榜第二位，但是落后队友69分之多。

在缺少了一辆银箭赛车之后，领奖台的最后一个位置成为“第二集团”争抢的对象。

发车后上升到第五位的里卡多，在第16圈就进站，并且从软胎换成中性胎。在队友埃斯特班·奥康早早地因机械问题退赛后，澳大利亚人单挑迈凯伦和Racing Point的对手，其中策略不同的塞尔吉奥·佩雷兹成为直接威胁。

墨西哥人在第28圈才换上中性胎，眼看以每圈0.5秒的优势渐渐逼近雷诺赛车。诺里斯退赛引发的安全车，间接助攻了法国车队。而在里卡多进站换上软胎后，Racing Point没有让佩雷兹占据赛道位置，也把他召回换上同样配方的轮胎。

赛道在最后11圈恢复绿旗状态后，虽然佩雷兹一度处于DRS攻击里卡多的区域内，但是没有真正的机会，反而被抛开。最后3圈，墨西哥人再次发起尝试，但甚至没能得到发动DRS的机会。最终，里卡多为雷诺拿到了以制造商车队身份重返F1后的第一个领奖台，也是法国制造商自2011年马来西亚大奖赛后，第一次进入前三。

比赛进行到第26圈时，处于领奖台争夺中的诺里斯向迈凯伦工程师报告动力不足。虽然在工程师的指导下多次重设赛车，而且一度被告知速度不错，但还是在第44圈时因为防熄火装置自动触发，导致他的赛车自动关闭。

这让本周末用上新套件但感到挣扎的卡洛斯·塞恩斯只能孤军奋战。虽然没能向领奖台发起挑战，但是在最后阶段守住了第五名，让AlphaTauri的皮埃尔·加斯利只能接受第六名的结果。

从第12位起步的法国人，在经过与法拉利车手查尔斯·莱克勒克的多次较量后，成功进入了前六名。摩纳哥人虽然在排位赛中抢到了第四，但在比赛中仅仅是缺乏与雷诺、迈凯伦、Racing Point赛车抗衡的速度，最终以第七名完成比赛。

因兰斯·斯特罗尔生病而仓促代表Racing Point上阵的尼科·霍肯伯格，虽然从最后一位发车，但是步步逼近积分区。安全车时段下，他已经上升到了第八位，并且稳稳地以这个名次完成比赛，圆满地完成了他的第三次替补任务。

多辆第二集团赛车的退赛，直接造福中下游的哈斯和阿尔法·罗密欧。罗曼·格罗斯让以第九名的成绩，本赛季第一次拿到积分。而安东尼奥·吉奥维纳兹在顶住四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔的追击后，跻身前十名，继揭幕战奥地利大奖赛后第二次获得积分。

无缘前十名发车的维特尔在比赛只进行到第11圈时，突然发生了打转，并且导致轮胎磨平，不得不提前进站。虽然车队为他换上硬胎，但是不足以坚持跑完50圈。第41圈换上软胎后，德国人从靠后的位置发起追击，但最终以0.7秒之差没能在主场获得积分。

第323次投入正赛的莱科宁虽然成为了新的参加正赛次数最多的车手，但是与拉塞尔的事故令他被罚10秒。虽然最后几圈里，芬兰人尾随着前队友维特尔往前赶，但还是只能以第12名完赛。

凯文·马格努森、尼古拉斯·拉蒂菲和丹尼尔·科维亚特则成为最后三名完赛的车手。俄罗斯人一度在积分区边缘战斗，但是与亚历山大·阿尔本的事故，令他直接落到了最后。泰国人也被认定需要对事故负责，吃到了5秒罚单。但是由于动力单元问题，红牛让他在比赛半程不到时返回维修区退赛。