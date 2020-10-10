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艾菲尔大奖赛排位赛：博塔斯力挫汉密尔顿、维斯塔潘拿下杆位

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艾菲尔大奖赛排位赛：博塔斯力挫汉密尔顿、维斯塔潘拿下杆位
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瓦尔特利·博塔斯在争夺激励的排位赛中，以0.025秒的优势击败梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿和红牛对手马克斯·维斯塔潘，将在艾费尔大奖赛中从杆位投入比赛。

纽伯格林时隔七年后再次迎来F1大奖赛。虽然两辆梅赛德斯赛车在唯一进行的第三节练习阶段占据前二位，但是红牛的马克斯·维斯塔潘表现出不俗的速度。而且排位赛Q1里，荷兰人占据了时间榜第一。

进入Q3后，维斯塔潘在第一圈里做出1分25.744秒，以0.068秒抢到两位做出1分25.8秒的梅赛德斯车手之前。第二次尝试时，汉密尔顿把个人时间提高到1分25.525秒。此时博塔斯的进步幅度更大，跑出一圈1分25.525秒。三人中最后一个冲线的维斯塔潘也有所进步，但是因为“抓地力不足”，只为1分25.562秒。

这个结果意味着博塔斯拿下本赛季个人第三个杆位，而梅赛德斯第一次在纽伯格林举行的现代F1比赛中包揽第一排发车位。

红牛一度有望占据第二排的位置，但是查尔斯·莱克勒克在最后时刻超越了亚历山大·阿尔本。泰国车手仍然落后维斯塔潘0.5秒左右，只能与丹尼尔·里卡多分享第三排。

另一位雷诺车手埃斯特班·奥康获得第七名，帮助法国车队压制了直接竞争对手迈凯伦和Racing Point。塞尔吉奥·佩雷兹虽然落后兰多·诺里斯，但是稍稍领先卡洛斯·塞恩斯。

四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将从第11位开始自己的主场比赛。德国人虽然在Q2最后一圈有所进步，但是恰好被同样提高的法拉利队友莱克勒克挤出前十。

皮埃尔·加斯利仅仅比相差维特尔不到0.04秒，将在德国人身边发车。他的AlphaTauri队友丹尼尔·科维亚特则领先阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯车手凯文·马格努森。

意大利人以0.02秒的微弱优势本赛季第一次闯入Q2，同时让哈斯车手罗曼·格罗斯让饮恨出局。而在第二个阶段里，他又比马格努森快了0.2秒左右。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔距离Q1的及格线只有0.03秒。不过，英国人继续保持对队友尼古拉斯·拉蒂菲的排位赛全胜纪录。

本周日将创造新的大奖赛比赛次数最多纪录——323场比赛——的基米·莱科宁，仅仅排名倒数第二，只能从靠后的位置投入打破纪录的比赛。

临时顶替生病的兰斯·斯特罗尔参赛的尼科·霍肯伯格，在完全没有任何练习的情况下，直接参加排位赛。在跑了10圈后，他没能创造奇迹，名列最后一位。不过就单圈时间来看，他距离吉奥维纳兹设下的及格线只有0.4秒。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'25.269  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'25.525 0.256
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'25.562 0.293
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'26.035 0.766
5 Thailand Alex Albon Red Bull 1'26.047 0.778
6 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'26.223 0.954
7 France Esteban Ocon Renault 1'26.242 0.973
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'26.458 1.189
9 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'26.704 1.435
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'26.709 1.440
11 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'26.738 1.469
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'26.776 1.507
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'26.848 1.579
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'26.936 1.667
15 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'27.125 1.856
16 France Romain Grosjean Haas 1'27.552 2.283
17 United Kingdom George Russell Williams 1'27.564 2.295
18 Canada Nicholas Latifi Williams 1'27.812 2.543
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'27.817 2.548
20 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 1'28.021 2.752
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