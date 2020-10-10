艾菲尔大奖赛排位赛：博塔斯力挫汉密尔顿、维斯塔潘拿下杆位

纽伯格林时隔七年后再次迎来F1大奖赛。虽然两辆梅赛德斯赛车在唯一进行的第三节练习阶段占据前二位，但是红牛的马克斯·维斯塔潘表现出不俗的速度。而且排位赛Q1里，荷兰人占据了时间榜第一。

进入Q3后，维斯塔潘在第一圈里做出1分25.744秒，以0.068秒抢到两位做出1分25.8秒的梅赛德斯车手之前。第二次尝试时，汉密尔顿把个人时间提高到1分25.525秒。此时博塔斯的进步幅度更大，跑出一圈1分25.525秒。三人中最后一个冲线的维斯塔潘也有所进步，但是因为“抓地力不足”，只为1分25.562秒。

这个结果意味着博塔斯拿下本赛季个人第三个杆位，而梅赛德斯第一次在纽伯格林举行的现代F1比赛中包揽第一排发车位。

红牛一度有望占据第二排的位置，但是查尔斯·莱克勒克在最后时刻超越了亚历山大·阿尔本。泰国车手仍然落后维斯塔潘0.5秒左右，只能与丹尼尔·里卡多分享第三排。

另一位雷诺车手埃斯特班·奥康获得第七名，帮助法国车队压制了直接竞争对手迈凯伦和Racing Point。塞尔吉奥·佩雷兹虽然落后兰多·诺里斯，但是稍稍领先卡洛斯·塞恩斯。

四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔将从第11位开始自己的主场比赛。德国人虽然在Q2最后一圈有所进步，但是恰好被同样提高的法拉利队友莱克勒克挤出前十。

皮埃尔·加斯利仅仅比相差维特尔不到0.04秒，将在德国人身边发车。他的AlphaTauri队友丹尼尔·科维亚特则领先阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹和哈斯车手凯文·马格努森。

意大利人以0.02秒的微弱优势本赛季第一次闯入Q2，同时让哈斯车手罗曼·格罗斯让饮恨出局。而在第二个阶段里，他又比马格努森快了0.2秒左右。

威廉姆斯的乔治·拉塞尔距离Q1的及格线只有0.03秒。不过，英国人继续保持对队友尼古拉斯·拉蒂菲的排位赛全胜纪录。

本周日将创造新的大奖赛比赛次数最多纪录——323场比赛——的基米·莱科宁，仅仅排名倒数第二，只能从靠后的位置投入打破纪录的比赛。

临时顶替生病的兰斯·斯特罗尔参赛的尼科·霍肯伯格，在完全没有任何练习的情况下，直接参加排位赛。在跑了10圈后，他没能创造奇迹，名列最后一位。不过就单圈时间来看，他距离吉奥维纳兹设下的及格线只有0.4秒。