艾米利亚-罗马涅大奖赛：汉密尔顿获胜，梅赛德斯“七连冠”

比赛开始后，杆位发车的博塔斯顺利守住第一，而启动稍慢的汉密尔顿被维斯塔潘在一号弯前超过。随后，虽然三辆赛车互相拉开了1秒以上的距离。

红牛在第18圈率先行动，让维斯塔潘进站换上硬胎。梅赛德斯立即做出回应，让领先位置的博塔斯在下一圈进站。虽然芬兰人继续守在对手之前，但是赛车底板吸入了赛道上的碎片，对速度造成影响。与此同时，汉密尔顿在上升到领跑位置后选择不进站，渐渐建立了26秒以上的优势。

比赛接近半程时，汉密尔顿开始追上落后的赛车。恰好在第30圈，雷诺的埃斯特班·奥康在13号弯后停下赛车，触发了虚拟安全车。汉密尔顿趁机进站，换上硬胎后，回到赛道上保持领先。

梅赛德斯告知博塔斯，他的赛车在第二圈就受损，疑似在7号弯轧到碎片。芬兰人受到了维斯塔潘持续施加的压力，最终在第42圈通过最后一弯时线路过大，被红牛赛车立即贴近后超过。不过此时，汉密尔顿已经领先10秒以上。

眼看前三名之间互相距离遥远，就在比赛进入最后14圈时，维斯塔潘突然在进入6号弯时突然对赛车失去了控制，撞坏赛车后退出比赛。安全车就此出动。

当博塔斯顺势进站换上软胎时，汉密尔顿刚巧过了维修区入口，只能在下一圈进站更换相同的轮胎，但仍然守在队友之前。此时，安全车带领下的第一辆赛车——威廉姆斯车手乔治·拉塞尔——无端打转后撞墙。在处于积分区的情况下莫名结束比赛，让英国人“不知道说什么”。

混乱之下，卡洛斯·塞恩斯、兰多·诺里斯、丹尼尔·科维亚特和塞尔吉奥·佩雷兹都进站换上软胎，而雷诺和法拉利让丹尼尔·里卡多和查尔斯·莱克勒克留在赛道上。澳大利亚人上升到第三位。

比赛在还剩6圈时重新开始，两辆梅赛德斯赛车安全地守在前二名。汉密尔顿最终领先博塔斯5.7秒，收获了本赛季个人第九场胜利——也是梅赛德斯在混合动力时代的第100胜。与此同时，梅赛德斯实现了连续七年夺得制造商年度冠军的F1新历史。

赛道恢复绿灯后，多名车手对领奖台虎视眈眈。里卡多在一号弯守住第三时，佩雷兹迅猛地超过了亚历山大·阿尔本，而泰国车手在出弯时油门给得太多，发生了打转。在他身后的塞恩斯幸运地及时减速才躲开，而诺里斯也避免了连环相撞。

与此同时，从前十位发车的丹尼尔·科维亚特强势地超过莱克勒克，并且猛追里卡多。但是下赛季去留未定的AlphaTauri车手没有得到好机会。最终，里卡多带着0.8秒的优势第三名冲过终点线，本赛季第二次代表雷诺登上领奖台。

尽管没能再进一步，科维亚特收获了本赛季个人最好的成绩——第四名；莱克勒克、佩雷兹和塞恩斯分别以0.5秒的间隔，位列第五六七，诺里斯则领先两辆阿尔法·罗密欧赛车。

确认2021年留下的基米·莱科宁与安东尼奥·吉奥维纳兹选择了不同的比赛策略。当意大利人用软胎发车时，芬兰老将则用中性胎开始比赛，而且是全场最后一个执行正常一停战术的车手，在第48圈换上软胎，回到赛道时跑在队友身前。

当前十位之内的两名车手退赛后，莱科宁上升到第十，又随着阿尔本打转，前进到第九名完赛。吉奥维纳兹在最后阶段顶住了尼古拉斯·拉蒂菲的追击，为阿尔法·罗密欧本赛季第一次两辆赛车进入积分区。

当莱克勒克以第五名完赛时，塞巴斯蒂安·维特尔又遭遇一场郁闷的比赛。采取一停策略的他，在第38圈进站时原本有望拿到积分，但是换胎时的差错让他耽搁了10秒。而且又在安全车下第二次进站，只能接受第12名的结果。

兰斯·斯特罗尔的比赛同样只能用悲惨来形容。发车之后他就在车堆中鼻翼受损，不得不第一圈进站，始终处于最后的位置。安全车时段下，加拿大人进站，因为轮胎温度过低而刹车不及，直接顶翻了负责千斤顶的员工。虽然斯特罗尔坚持到了比赛结束，但是只排在罗曼·格罗斯让和最后时刻出现失误的阿尔本身前。

哈斯车手原本在斯特罗尔身前完赛，但因为连续违反赛道界限规则而吃到了5秒罚时，导致他下滑一位。

本赛季第三场在意大利进行的比赛，总共有5辆赛车退赛。排位赛取得第四名的皮埃尔·加斯利，在发车后被丹尼尔·里卡多超过，落到了第五。但是第6圈，车队告诉他终端问题，必须退赛。

凯文·马格努森在第一圈与维特尔在7号弯里发生了碰擦，但是赛会干事认为无需采取行动。而丹麦人最终无法继续比赛。