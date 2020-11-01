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Formula 1 / 艾米利亚-罗马涅大奖赛 / 比赛报告

艾米利亚-罗马涅大奖赛：汉密尔顿获胜，梅赛德斯“七连冠”

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艾米利亚-罗马涅大奖赛：汉密尔顿获胜，梅赛德斯“七连冠”
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刘易斯·汉密尔顿在伊莫拉进行的艾米利亚-罗马涅大奖赛中，以晚进站的策略击败赛车受损的队友瓦尔特利·博塔斯后获胜，梅赛德斯在马克斯·维斯塔潘糟意外退赛后包揽前二名的同时，第七次赢得制造商锦标赛冠军。

比赛开始后，杆位发车的博塔斯顺利守住第一，而启动稍慢的汉密尔顿被维斯塔潘在一号弯前超过。随后，虽然三辆赛车互相拉开了1秒以上的距离。

红牛在第18圈率先行动，让维斯塔潘进站换上硬胎。梅赛德斯立即做出回应，让领先位置的博塔斯在下一圈进站。虽然芬兰人继续守在对手之前，但是赛车底板吸入了赛道上的碎片，对速度造成影响。与此同时，汉密尔顿在上升到领跑位置后选择不进站，渐渐建立了26秒以上的优势。

比赛接近半程时，汉密尔顿开始追上落后的赛车。恰好在第30圈，雷诺的埃斯特班·奥康在13号弯后停下赛车，触发了虚拟安全车。汉密尔顿趁机进站，换上硬胎后，回到赛道上保持领先。

梅赛德斯告知博塔斯，他的赛车在第二圈就受损，疑似在7号弯轧到碎片。芬兰人受到了维斯塔潘持续施加的压力，最终在第42圈通过最后一弯时线路过大，被红牛赛车立即贴近后超过。不过此时，汉密尔顿已经领先10秒以上。

眼看前三名之间互相距离遥远，就在比赛进入最后14圈时，维斯塔潘突然在进入6号弯时突然对赛车失去了控制，撞坏赛车后退出比赛。安全车就此出动。

当博塔斯顺势进站换上软胎时，汉密尔顿刚巧过了维修区入口，只能在下一圈进站更换相同的轮胎，但仍然守在队友之前。此时，安全车带领下的第一辆赛车——威廉姆斯车手乔治·拉塞尔——无端打转后撞墙。在处于积分区的情况下莫名结束比赛，让英国人“不知道说什么”。

混乱之下，卡洛斯·塞恩斯、兰多·诺里斯、丹尼尔·科维亚特和塞尔吉奥·佩雷兹都进站换上软胎，而雷诺和法拉利让丹尼尔·里卡多和查尔斯·莱克勒克留在赛道上。澳大利亚人上升到第三位。

比赛在还剩6圈时重新开始，两辆梅赛德斯赛车安全地守在前二名。汉密尔顿最终领先博塔斯5.7秒，收获了本赛季个人第九场胜利——也是梅赛德斯在混合动力时代的第100胜。与此同时，梅赛德斯实现了连续七年夺得制造商年度冠军的F1新历史。

赛道恢复绿灯后，多名车手对领奖台虎视眈眈。里卡多在一号弯守住第三时，佩雷兹迅猛地超过了亚历山大·阿尔本，而泰国车手在出弯时油门给得太多，发生了打转。在他身后的塞恩斯幸运地及时减速才躲开，而诺里斯也避免了连环相撞。

与此同时，从前十位发车的丹尼尔·科维亚特强势地超过莱克勒克，并且猛追里卡多。但是下赛季去留未定的AlphaTauri车手没有得到好机会。最终，里卡多带着0.8秒的优势第三名冲过终点线，本赛季第二次代表雷诺登上领奖台。

尽管没能再进一步，科维亚特收获了本赛季个人最好的成绩——第四名；莱克勒克、佩雷兹和塞恩斯分别以0.5秒的间隔，位列第五六七，诺里斯则领先两辆阿尔法·罗密欧赛车。

确认2021年留下的基米·莱科宁与安东尼奥·吉奥维纳兹选择了不同的比赛策略。当意大利人用软胎发车时，芬兰老将则用中性胎开始比赛，而且是全场最后一个执行正常一停战术的车手，在第48圈换上软胎，回到赛道时跑在队友身前。

当前十位之内的两名车手退赛后，莱科宁上升到第十，又随着阿尔本打转，前进到第九名完赛。吉奥维纳兹在最后阶段顶住了尼古拉斯·拉蒂菲的追击，为阿尔法·罗密欧本赛季第一次两辆赛车进入积分区。

当莱克勒克以第五名完赛时，塞巴斯蒂安·维特尔又遭遇一场郁闷的比赛。采取一停策略的他，在第38圈进站时原本有望拿到积分，但是换胎时的差错让他耽搁了10秒。而且又在安全车下第二次进站，只能接受第12名的结果。

兰斯·斯特罗尔的比赛同样只能用悲惨来形容。发车之后他就在车堆中鼻翼受损，不得不第一圈进站，始终处于最后的位置。安全车时段下，加拿大人进站，因为轮胎温度过低而刹车不及，直接顶翻了负责千斤顶的员工。虽然斯特罗尔坚持到了比赛结束，但是只排在罗曼·格罗斯让和最后时刻出现失误的阿尔本身前。

哈斯车手原本在斯特罗尔身前完赛，但因为连续违反赛道界限规则而吃到了5秒罚时，导致他下滑一位。

本赛季第三场在意大利进行的比赛，总共有5辆赛车退赛。排位赛取得第四名的皮埃尔·加斯利，在发车后被丹尼尔·里卡多超过，落到了第五。但是第6圈，车队告诉他终端问题，必须退赛。

凯文·马格努森在第一圈与维特尔在7号弯里发生了碰擦，但是赛会干事认为无需采取行动。而丹麦人最终无法继续比赛。

Cla Driver Chassis Time
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes -
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 5.783
3 Australia Daniel Ricciardo Renault 14.320
4 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 15.141
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 19.111
6 Mexico Sergio Perez Racing Point 19.652
7 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 20.230
8 United Kingdom Lando Norris McLaren 21.131
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22.224
10 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 26.398
11 Canada Nicholas Latifi Williams 27.135
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 28.453
13 Canada Lance Stroll Racing Point 29.163
14 France Romain Grosjean Haas 32.935
15 Thailand Alex Albon Red Bull 57.284
  United Kingdom George Russell Williams  
  Netherlands Max Verstappen Red Bull  
  Denmark Kevin Magnussen Haas  
  France Esteban Ocon Renault  
  France Pierre Gasly AlphaTauri  
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Series Formula 1
Event 艾米利亚-罗马涅大奖赛
车手 刘易斯 汉密尔顿
车队 梅赛德斯车队
Author Frankie Mao

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