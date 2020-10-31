艾米利亚-罗马涅大奖赛：博塔斯力压汉密尔顿摘下杆位

一周前，博塔斯因为在最后一圈冲刺时策略选择失误而无缘杆位。来到伊莫拉，他没有再放过机会。

虽然Q3的第一圈过后，博塔斯落后梅赛德斯队友0.03秒，而汉密尔顿在第二圈提高到1分16.706秒，但芬兰人在最后一次尝试中跑出了1分13.609秒，拿下了2006年以来在伊莫拉的第一个大奖赛杆位。

两辆梅赛德斯赛车占据了绝对优势，用中性胎闯入Q3后更是一骑绝尘，领先余下赛车半秒钟之多。而红牛车手马克斯·维斯塔潘的第三名也没有收到威胁。不过荷兰人在Q2开始后遇到了机械故障。红牛为他紧急打开赛车进行维修，帮助他赶上了出场做计时圈，并且以中性胎成功晋级。

将在发车区第二排加入维斯塔潘的，是他的前红牛队友、明年留在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。法国人以0.018秒和0.07秒把雷诺车手丹尼尔·里卡多和红牛的亚历山大·阿尔本挡在了第三排。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克则将与加斯利的队友丹尼尔·科维亚特分享第四排，而两位迈凯伦车手占据了第五排，兰多·诺里斯稍稍靠前。

Q2最后阶段，除了诺里斯和奥康之外的13辆赛车都在赛道上，结果前者惊险晋级，而后者眼睁睁看着自己落到第12位。

塞尔吉奥·佩雷兹的最后一次尝试取得了进步，只相差诺里斯0.01秒，与前十名争斗失之交臂。

法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔的最后一个计时圈，因为在15号弯出界而被删除，但即时没有，也不够他进入到最后的阶段。这也宣告了德国人连续9场排位赛无缘Q3，同时落到威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后，仅仅高于兰斯·斯特罗尔。加拿大人无缘晋级，使得Racing Point遭到了双车淘汰。

赛会在排位赛前发出通知，在9、15号弯的基础上，又把13号弯纳入赛道界限的监管范围。尽管如此，还是多位车手在Q1阶段因为违反赛道界限被删除了时间，包括博塔斯的第一圈、汉密尔顿的第三圈，以及原本能够进入Q2的基米·莱科宁的最后一次努力。芬兰人对此相当不满意，在无线电里向车队进行了一系列抱怨。

第一阶段最后时刻，多名淘汰区边缘的车手纷纷提高了时间，没有出场的斯特罗尔排名连续下滑，但幸运地止跌在第15位。这意味着哈斯车手罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森都以不到微弱劣势无缘晋级。被删除最后一圈时间的莱科宁退到了第18位，而他的最终成绩只比尼古拉斯·拉蒂菲快了0.034秒。另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹则垫底。