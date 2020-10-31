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艾米利亚-罗马涅大奖赛：博塔斯力压汉密尔顿摘下杆位

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艾米利亚-罗马涅大奖赛：博塔斯力压汉密尔顿摘下杆位
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瓦尔特利·博塔斯延续了2020年下半赛季以来强劲的单圈速度，在艾米利亚-罗马涅大奖赛排位赛的最后一圈，以不到0.1秒的优势击败刘易斯·汉密尔顿拿下杆位。

一周前，博塔斯因为在最后一圈冲刺时策略选择失误而无缘杆位。来到伊莫拉，他没有再放过机会。

虽然Q3的第一圈过后，博塔斯落后梅赛德斯队友0.03秒，而汉密尔顿在第二圈提高到1分16.706秒，但芬兰人在最后一次尝试中跑出了1分13.609秒，拿下了2006年以来在伊莫拉的第一个大奖赛杆位。

两辆梅赛德斯赛车占据了绝对优势，用中性胎闯入Q3后更是一骑绝尘，领先余下赛车半秒钟之多。而红牛车手马克斯·维斯塔潘的第三名也没有收到威胁。不过荷兰人在Q2开始后遇到了机械故障。红牛为他紧急打开赛车进行维修，帮助他赶上了出场做计时圈，并且以中性胎成功晋级。

将在发车区第二排加入维斯塔潘的，是他的前红牛队友、明年留在AlphaTauri的皮埃尔·加斯利。法国人以0.018秒和0.07秒把雷诺车手丹尼尔·里卡多和红牛的亚历山大·阿尔本挡在了第三排。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克则将与加斯利的队友丹尼尔·科维亚特分享第四排，而两位迈凯伦车手占据了第五排，兰多·诺里斯稍稍靠前。

Q2最后阶段，除了诺里斯和奥康之外的13辆赛车都在赛道上，结果前者惊险晋级，而后者眼睁睁看着自己落到第12位。

塞尔吉奥·佩雷兹的最后一次尝试取得了进步，只相差诺里斯0.01秒，与前十名争斗失之交臂。

法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔的最后一个计时圈，因为在15号弯出界而被删除，但即时没有，也不够他进入到最后的阶段。这也宣告了德国人连续9场排位赛无缘Q3，同时落到威廉姆斯的乔治·拉塞尔之后，仅仅高于兰斯·斯特罗尔。加拿大人无缘晋级，使得Racing Point遭到了双车淘汰。

赛会在排位赛前发出通知，在9、15号弯的基础上，又把13号弯纳入赛道界限的监管范围。尽管如此，还是多位车手在Q1阶段因为违反赛道界限被删除了时间，包括博塔斯的第一圈、汉密尔顿的第三圈，以及原本能够进入Q2的基米·莱科宁的最后一次努力。芬兰人对此相当不满意，在无线电里向车队进行了一系列抱怨。

第一阶段最后时刻，多名淘汰区边缘的车手纷纷提高了时间，没有出场的斯特罗尔排名连续下滑，但幸运地止跌在第15位。这意味着哈斯车手罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森都以不到微弱劣势无缘晋级。被删除最后一圈时间的莱科宁退到了第18位，而他的最终成绩只比尼古拉斯·拉蒂菲快了0.034秒。另一位阿尔法·罗密欧车手安东尼奥·吉奥维纳兹则垫底。

Cla Driver Chassis Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'13.609  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'13.706 0.097
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'14.176 0.567
4 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'14.502 0.893
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'14.520 0.911
6 Thailand Alex Albon Red Bull 1'14.572 0.963
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'14.616 1.007
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'14.696 1.087
9 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'14.814 1.205
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'14.911 1.302
11 Mexico Sergio Perez Racing Point 1'15.061 1.452
12 France Esteban Ocon Renault 1'15.201 1.592
13 United Kingdom George Russell Williams 1'15.323 1.714
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'15.385 1.776
15 Canada Lance Stroll Racing Point 1'15.494 1.885
16 France Romain Grosjean Haas 1'15.918 2.309
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'15.939 2.330
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'15.953 2.344
19 Canada Nicholas Latifi Williams 1'15.987 2.378
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'16.208 2.599
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Author Frankie Mao

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