艾米利亚·罗马涅FP1：莱克勒克全场最快，维斯塔潘两度遇险

法拉利在伊莫拉迎来本赛季第一个主场比赛。本阶段开始20分钟后，刚刚与威廉姆斯续约的亚历山大·阿尔本在重重撞上路肩后赛车熄火停在13号弯内侧，导致了红旗。在那之前，莱克勒克用软胎做出1分16.990秒，超过了使用中性胎的乔治·拉塞尔之后排在第一，而他的队友卡洛斯·塞恩斯以0.130 秒之差位于第三，

相比其他车队，红牛直到最后15分钟才让两位车手使用软胎。塞尔焦·佩雷兹比队友马克斯·维斯塔潘稍稍快了0.007秒，分列排在第四五名。但是荷兰人对RB20赛车的操控感觉欠佳，两次冲出了赛道。他一度不得不回到维修区，由机械工取出被吸入刹车导管的护目镜手撕膜。当他回到赛道之后，在第一三计时段做出全场最快时间，但在第二阶段不理想，使他与莱克勒克相差0.25秒。

在第二次尝试中，维斯塔潘再次在第一计时段里最快，并在第二计时段后以比莱克勒克快了0.006 秒。但在 Variante Alta 弯刹车时，他的尾部严重转向过度，不得不切入弯角——而塞恩斯之前也以类似的经历。

临近尾声时，维斯塔潘第三次尝试了软胎，而且又一次在第一计时段刷出全场最快时间，但在通过Acque Minerali 高速的第二部分时转向不足，不得不滑过砂石区。

RB车队的角田裕毅在车队主场的第一节练习里获得第六名，随后是刘易斯·汉密尔顿、兰多·诺里斯、奥斯卡·皮亚斯特雷和费尔南多·阿隆索。汉密尔顿同样一度遇险。在还剩20多分钟时，他在通过13号弯时发生打滑，幸亏没有撞墙。

周冠宇在回到伊莫拉后的第一个练习阶段里带着巨星空气动力学测试耙出场，对赛车上新安装的底板栅栏进行测试。但是，赛车出现严重的弹跳，车队不对不对尾部弹簧进行更换，导致他长时间留在车库里。当赛车的调整完成之后，中国小将回到赛道上，总共完成18圈后排名第17位，落后队友瓦尔特利·博塔斯0.3秒。

奥利弗·比尔曼自沙特阿拉伯大奖赛之后，第一次重新回到F1驾驶舱，在时间榜上排名第15位。