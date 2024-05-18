艾米利亚·罗马涅大奖赛FP3：迈凯伦抢走标杆时间

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
在两次出现红旗的艾米利亚·罗马涅大奖赛第三节自由练习里，奥斯卡·皮亚斯特雷领衔迈凯伦在最后时刻从法拉利手里抢走时间榜前二名。
排位赛前最后60分钟的准备时间里，法拉利原本继周五练习后继续做出标杆时间。距离阶段结束不到35分钟时，阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索在18号弯撞墙，导致了红旗出现。
还剩不到6分钟时，佩雷兹在经过14-15号减速弯的第一个弯心时严重打滑，救车不及直接冲向对面的护墙
此时，卡洛斯·塞恩斯以1分16.067秒排名第一，而周五包揽两节练习最快圈的查尔斯·莱克勒克只相差队友0.02秒紧随其后。
迈凯伦继续在伊莫拉展现升级套件的良好进展，此时皮亚斯特雷以0.17秒之差成为仅次于法拉利的车手，而且领先了马克斯·维斯塔潘。
红牛度过了一个艰难的周五之后，经过连夜的调整在排位赛前60分钟的阶段里找回一些状态，不过荷兰人与法拉利的标杆时间还有0.3秒的差距。在迈阿密获胜的兰多·诺里斯在红旗前排名第五。
梅赛德斯车手用第一套软胎做的第二次单圈练习，被阿斯顿·马丁赛车的撞墙打断。当他们换上新软胎再次为排位赛做最后的模拟时，就在拉塞尔刚刚完成计时圈并攀升到维斯塔潘身前时，塞尔吉奥·佩雷兹在通过14-15号减速弯的第一部分时严重打滑，他救车不及直接撞上对面的护墙。这使得汉密尔顿的计时圈无法完成，而阶段在还剩不到6分钟时再次被中断。尽管绿旗很快恢复，但赛道上车流繁忙，英国人只能接受第17名的结果。
不过，同样是最后阶段，皮亚斯特雷和诺里斯都设法提高了个人时间，并且双shaun过超过了两位法拉利车手。澳大利亚人把新的标杆定格在1分15.529秒，他的队友则相聚0.3秒排名第二。
威廉姆斯的亚历山大·阿尔本以第七快的时间，完成排位赛前的最后一个准备阶段，Alpine的埃斯特班·奥康位居第八。兰斯·斯特罗尔的表现相比周五，有所提高，与尼科·霍肯博格位于前十名的最后两位。
周冠宇在本节练习里同样运气不佳，单圈冲刺练习因受到红旗干扰而未能完成，使得他在时间榜上排在最后一位。
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