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艾米利亚·罗马涅大奖赛FP3：维斯塔潘全场最快，优势多达0.4秒
马克斯·维斯塔潘在艾米利亚·罗马涅大奖赛排位赛前的最后一节练习里重整旗鼓，做出全场最新的标杆时间。
周五的第二节练习里，由于赛车的传动系统出现问题，维斯塔潘只完成了6圈就提前收工。进入周六最后60分钟的练习阶段，荷兰人很快重新找到节奏。
当尼古拉斯·拉蒂菲在6号弯撞上轮胎墙引发的短暂红旗后，维斯塔潘用软胎做出1分14.958秒，并在最后几分钟里没有受到挑战，成为本周末迄今最快的时间，同时也帮助红牛在本周末第一次占据时间榜第一。
七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿一度做出1分15.515秒，但只在第一名停留了没多久，就被迈凯伦的兰多·诺里斯超过。然而，英国人跑出的1分15.414秒，虽然成为本阶段第二快的时间，但是比维斯塔潘的标杆慢了0.4秒。
计时器归零前，荷兰人的新队友塞尔吉奥·佩雷兹刷新个人时间后，上升到第四，仅相差汉密尔顿0.036秒。不过，英国人在最后5分钟里没有出场。
相比之下，周五两节练习中最快的另一位梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯，在本阶段只排在第八。在红旗出现前，芬兰人做出当时的全场最快时间，但是因为在9号弯跑出界限而无效。
法拉利依然表现出良好的状态，虽然被最大对手迈凯伦超过，但是查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分列第五七名，被AlphaTauri的皮埃尔·加斯利分开。
Alpine占据了前十名的最后两个位置，本赛季回归的费尔南多·阿隆索稍稍领先埃斯特班·奥康。
日本新秀角田裕毅以千分之五秒的差距，排在第11位，但是位列阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔和丹尼尔·里卡多身前。塞巴斯蒂安·维特尔依然无缘前十。
在较慢的三支车队中，威廉姆斯的乔治·拉塞尔排名最靠前，而哈斯新人米克·舒马赫以0.21秒之差紧随其后，但领先拉蒂菲。周五状态不错的阿尔法·罗密欧有所退步，安东尼奥·吉奥维纳兹和基米·莱科宁只是排在尼基塔·梅兹平前面。
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