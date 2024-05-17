艾米利亚·罗马涅大奖赛FP2：莱克勒克继续领跑，维斯塔潘操控感不佳

在连续两个冲刺赛周末之后，伊莫拉回归常规赛制，使得各支车队可以在第一节练习对升级套件进行检测，随后在周五第二个60分钟的阶段里为排位赛和正赛做准备。

前一阶段最快的莱克勒克在第二节练习里依然状态良好。前半小时里，他做处的1分15.969秒排名第一，当时皮亚斯特雷以0.129秒之差位列第二，而梅赛德斯的乔治·拉塞尔跑出1分16.311秒后排在第三位。

随后，摩纳哥人用软胎再次刷新了个人时间，不过只进步到1分15.906秒。但是皮亚斯特雷没有再次提高，而马克斯·维斯塔潘仍然对RB20赛车感到些许挣扎，使得法拉利车手的单圈时间没有遭到威胁，在周五的两节练习里包揽最快时间。

伊莫拉对于驻扎在费恩萨的RB来说同样是主场比赛，因为只有20分钟车程。角田裕毅在提高到1分16.286秒之后攀升到拉塞尔之前。

梅赛德斯在开始后用硬胎进行长距离的练习，直到半程时换上软胎。而刘易斯·汉密尔顿做出一圈1分1.297秒之后，同样上升到队友身前，而拉塞尔则下降两位后以第五完成本阶段的工作。对于德国车队来说，再次用上新套件的W15赛车在两个阶段里全都进入前。

多名车手在时隔两年回归的伊莫拉跑出赛道，包括莱克勒克以及卡洛斯·塞恩斯。西班牙人在下午的阶段里最后排名第六，相差名列榜首的队友0.4秒。两位红牛车手的状况没有改善太多，维斯塔潘仅仅排在第七，而塞尔吉奥·佩雷兹位于第八。墨西哥人还因为涉嫌阻挡了莱克勒克受到调查。

下赛季将加盟索伯的尼科·霍肯博格以第九名手工，而阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索位于第十。不过，整个第二节练习赛车之间的距离非常接近，第18名的亚历山大·阿尔本距离莱克勒克的标杆时间也只有1.229秒。

相比被红旗短暂干扰的第一节练习，第二阶段没有任何耽误，但是赛道上的车流状况给包括周冠宇在内的一些车手带来影响。中国车手在前一阶段遇到严重赛车弹跳问题，但在本阶段完成了27圈，不过他与阿尔本还有0.4秒的距离，并且相差索伯队友瓦尔特利·博塔斯半秒。