艾米利亚·罗马涅大奖赛FP2：博塔斯继续居首，维斯塔潘遭遇赛车故障

维斯塔潘在本阶段开始不久之后，就因为RB16赛车的传动轴故障而停下赛车。此后，时间榜头名成了两名梅赛德斯车手之间的追逐。

博塔斯早早做出1分15.551秒占据了榜首，而汉密尔顿最终止步在1分15.561秒，以0.01秒之差落在队友身后。

AlphaTauri的皮埃尔·加斯利成为最接近梅赛德斯的车手，而且仅相差汉密尔顿0.068秒。法拉利的两位车手分列第四五名，卡洛斯·塞恩斯稍稍领先查尔斯·莱克勒克，而后者在本阶段行将结束前，在最后一弯停车，导致了红旗的出现，并使得周五的赛道阶段提前结束。

上午阶段里与昔日队友埃斯特班·奥康相撞的塞尔吉奥·佩雷兹，在下午排在第七位。赛会干事对此前的时间调查之后，认定双方无需负责。

第一节练习里冲上沙石区的角田裕毅，落后墨西哥人千分之八秒，处于第七位，排在迈凯伦的兰多·诺里斯身前，而阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹与阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔列前十名的最后两位。

Alpine的埃斯特班·奥康排名第11位，而尼古拉斯·拉蒂菲是今天相对较快的威廉姆斯车手，处在第12位的他比队友乔治·拉塞尔高4个名次，而且领先费尔南多·阿隆索。

塞巴斯蒂安·维特尔似乎仍然在适应他的新赛车，仅仅位列第15名。基米·莱科宁落在拉塞尔之后，而丹尼尔·里卡多更是只排在倒数第三，仅仅在两辆最慢的哈斯赛车之前。