Formula 1 / Emilia Romagna GP / 自由练习报告
艾米利亚·罗马涅大奖赛FP1：博塔斯力压汉密尔顿、维斯塔潘居首
瓦尔特利·博塔斯在艾米利亚·罗马涅大奖赛第一节自由练习最后时刻做出全场最快时间，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.041秒，但马克斯·维斯塔潘也只有微弱差距。
本周末的第一个赛道阶段，因为技术原因，计时系统无法在公用信号频道上显示。不仅如此，印度力量前组合塞尔吉奥·佩雷兹和埃斯特班·奥康在阶段进入下半程后发生了奇怪的碰撞，引发了短暂的红旗。
阶段还剩十分钟左右时，赛道重新开放。维斯塔潘以一圈1分16.622秒上升到第一，但是换上软胎的两辆梅赛德斯都提高了时间，其中博塔斯做出1分16.564秒，以百分之四秒的微弱优势，力压汉密尔顿，成为暂时的标杆。
法拉利车手查尔斯·莱克勒克成为余下车手中最快的，并且位列第四，但与领先集团有着大约0.2秒的差距。从巴林揭幕战起就速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，再次展现了良好的状态，位居第五，分开了法拉利组合。
中游集团的其他车队暂时落后较多，排名第七的费尔南多·阿隆索驾驶Alpine A521赛车做出的时间，相聚西班牙同胞0.5秒之多。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔紧随其后。
威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲较为出人意料地闯入前十，并且排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多身前，尽管加拿大人曾跑出过赛道。不仅如此，另一名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔也与前十近在咫尺，只落后澳大利亚人不到0.1秒。
除了发生事故的奥康与佩雷兹之外，日本新秀角田裕毅冲上过沙石区，虽然能够回到维修区，但是没有再回到赛道上。与此同时，另一名新人、哈斯车队的尼基塔·梅兹平两次打转。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|23
|1'16.564
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|25
|1'16.605
|0.041
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|21
|1'16.622
|0.058
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|13
|1'16.796
|0.232
|5
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|21
|1'16.888
|0.324
|6
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|26
|1'16.888
|0.324
|7
|Fernando Alonso
|Alpine
|23
|1'17.457
|0.893
|8
|Lance Stroll
|Aston Martin
|19
|1'17.489
|0.925
|9
|Nicholas Latifi
|Williams
|24
|1'17.739
|1.175
|10
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|23
|1'17.769
|1.205
|11
|George Russell
|Williams
|25
|1'17.866
|1.302
|12
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|16
|1'17.883
|1.319
|13
|Lando Norris
|McLaren
|16
|1'17.935
|1.371
|14
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|23
|1'17.984
|1.420
|15
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|24
|1'18.058
|1.494
|16
|Sergio Perez
|Red Bull
|15
|1'18.228
|1.664
|17
|Esteban Ocon
|Alpine
|20
|1'18.360
|1.796
|18
|Nikita Mazepin
|Haas
|22
|1'18.823
|2.259
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|18
|1'19.480
|2.916
|20
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|11
|1'19.781
|3.217
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