艾米利亚·罗马涅大奖赛FP1：博塔斯力压汉密尔顿、维斯塔潘居首

本周末的第一个赛道阶段，因为技术原因，计时系统无法在公用信号频道上显示。不仅如此，印度力量前组合塞尔吉奥·佩雷兹和埃斯特班·奥康在阶段进入下半程后发生了奇怪的碰撞，引发了短暂的红旗。

阶段还剩十分钟左右时，赛道重新开放。维斯塔潘以一圈1分16.622秒上升到第一，但是换上软胎的两辆梅赛德斯都提高了时间，其中博塔斯做出1分16.564秒，以百分之四秒的微弱优势，力压汉密尔顿，成为暂时的标杆。

法拉利车手查尔斯·莱克勒克成为余下车手中最快的，并且位列第四，但与领先集团有着大约0.2秒的差距。从巴林揭幕战起就速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，再次展现了良好的状态，位居第五，分开了法拉利组合。

中游集团的其他车队暂时落后较多，排名第七的费尔南多·阿隆索驾驶Alpine A521赛车做出的时间，相聚西班牙同胞0.5秒之多。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔紧随其后。

威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲较为出人意料地闯入前十，并且排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多身前，尽管加拿大人曾跑出过赛道。不仅如此，另一名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔也与前十近在咫尺，只落后澳大利亚人不到0.1秒。

除了发生事故的奥康与佩雷兹之外，日本新秀角田裕毅冲上过沙石区，虽然能够回到维修区，但是没有再回到赛道上。与此同时，另一名新人、哈斯车队的尼基塔·梅兹平两次打转。