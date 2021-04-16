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Formula 1 / Emilia Romagna GP / 自由练习报告

艾米利亚·罗马涅大奖赛FP1：博塔斯力压汉密尔顿、维斯塔潘居首

瓦尔特利·博塔斯在艾米利亚·罗马涅大奖赛第一节自由练习最后时刻做出全场最快时间，领先梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿0.041秒，但马克斯·维斯塔潘也只有微弱差距。

艾米利亚·罗马涅大奖赛FP1：博塔斯力压汉密尔顿、维斯塔潘居首

本周末的第一个赛道阶段，因为技术原因，计时系统无法在公用信号频道上显示。不仅如此，印度力量前组合塞尔吉奥·佩雷兹和埃斯特班·奥康在阶段进入下半程后发生了奇怪的碰撞，引发了短暂的红旗。

 

阶段还剩十分钟左右时，赛道重新开放。维斯塔潘以一圈116.622秒上升到第一，但是换上软胎的两辆梅赛德斯都提高了时间，其中博塔斯做出116.564秒，以百分之四秒的微弱优势，力压汉密尔顿，成为暂时的标杆。

 

法拉利车手查尔斯·莱克勒克成为余下车手中最快的，并且位列第四，但与领先集团有着大约0.2秒的差距。从巴林揭幕战起就速度不俗的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，再次展现了良好的状态，位居第五，分开了法拉利组合。

 

中游集团的其他车队暂时落后较多，排名第七的费尔南多·阿隆索驾驶Alpine A521赛车做出的时间，相聚西班牙同胞0.5秒之多。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔紧随其后。

 

威廉姆斯车手尼古拉斯·拉蒂菲较为出人意料地闯入前十，并且排在迈凯伦的丹尼尔·里卡多身前，尽管加拿大人曾跑出过赛道。不仅如此，另一名威廉姆斯车手乔治·拉塞尔也与前十近在咫尺，只落后澳大利亚人不到0.1秒。

 

除了发生事故的奥康与佩雷兹之外，日本新秀角田裕毅冲上过沙石区，虽然能够回到维修区，但是没有再回到赛道上。与此同时，另一名新人、哈斯车队的尼基塔·梅兹平两次打转。

 

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 23 1'16.564  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 25 1'16.605 0.041
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull 21 1'16.622 0.058
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 13 1'16.796 0.232
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 21 1'16.888 0.324
6 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 26 1'16.888 0.324
7 Spain Fernando Alonso Alpine 23 1'17.457 0.893
8 Canada Lance Stroll Aston Martin 19 1'17.489 0.925
9 Canada Nicholas Latifi Williams 24 1'17.739 1.175
10 Australia Daniel Ricciardo McLaren 23 1'17.769 1.205
11 United Kingdom George Russell Williams 25 1'17.866 1.302
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 16 1'17.883 1.319
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 16 1'17.935 1.371
14 Germany Sebastian Vettel Aston Martin 23 1'17.984 1.420
15 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 24 1'18.058 1.494
16 Mexico Sergio Perez Red Bull 15 1'18.228 1.664
17 France Esteban Ocon Alpine 20 1'18.360 1.796
18 Russian Federation Nikita Mazepin Haas 22 1'18.823 2.259
19 Germany Mick Schumacher Haas 18 1'19.480 2.916
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 11 1'19.781 3.217
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